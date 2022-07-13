«Зандхаузен» — «Арминия». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.07.2022)

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13 июля 2022, 09:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арминия». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Зандхаузена» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Зандхаузен» в прошлом сезоне смог сохранить место во второй Бундеслиге, однако команде становится сложнее с каждым годом. Чтобы избавить себя от дополнительных нервов, коллективу очень хочется хорошо стартовать в чемпионате и стараться стабильно набирать очки. Предстоящий поединок с командой, которая опустилась из Бундеслиги обещает быть интересным для болельщиков и сложным для хозяев. Два последних товарищеских матча «Зандхаузена» завершились ничьей с «Аугсбургом» (1:1) и победой над «Вальдорфом» (3:1).

«Арминия» очень сильно боролась в прошлом сезоне, чтобы остаться в Бундеслиге, но в завершающих турах не смогла добиться приемлемого результата. Теперь, как и другие коллективы, оказавшиеся в подобной ситуации, она попытается вернуться в элитный дивизион в этом году, чтобы не «прозябать» во второй Бундеслиге. В прошлом матче «Арминия» крупно обыграла ПСВ (4:0), а ранее оказалась сильнее «Олимпиакоса» (3:1).

Информация для ставок

«Арминия» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Зандхаузен» забивал в девяти домашних встречах из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Зандхаузен» выиграл только один матч из пяти на своем поле с «Арминией»

Прогноз

«Арминия» показала отличные результаты в межсезонье и это дает веру болельщикам, что коллектив хорошо начнет сезон. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.