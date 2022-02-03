«Зандхаузен» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (05.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Зандхаузен». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.44. Победа «Эрцгебирге» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
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завтра, 15:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.99. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.
Форма команд
«Эрцгебирге» находится в зоне вылета и давно не может победить в чемпионате, что усугубляет проблемы еще больше. Команда идет на предпоследнем месте и набрала только 15 очков, что делает ее одним из главных кандидатов на вылет из второй Бундеслиги по окончанию сезона. Предстоящий матч с прямым конкурентом за выживание очень важен для коллектива, поэтому необходимо предпринять максимум усилий, чтобы набрать очки. Два прошлые матча «Эрцгебирге» завершились крупным поражением от «Шальке» (0:5) и ничьей с «Санкт-Паули» (2:2).
«Зандхаузен» также является одним из аутсайдеров второй Бундеслиги, но старается набирать очки в последних турах. Коллектив занимает 16 место и набрал 17 очков, чего очень мало для выхода из зоны вылета. Однако домашний поединок с соперником, который располагается на одно место ниже, станет шансом для клуба отцепить преследователей и сосредоточиться на дальнейшей борьбе. В прошлой игре второй Бундеслиги «Зандхаузен» крупно проиграл «Ян» Регенсбург (0:3), а ранее на выезде неожиданно обыграл «Фортуну» (1:0).
Информация для ставок
- «Эрцгебирге» не может выиграть уже семь матчей подряд во всех турнирах
- Шесть из восьми матчей «Зандхаузена» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Зандхазуен» выиграл только две домашние встречи с «Эрцгебирге» из десяти
Прогноз
Исходя из статистики между командами, предполагаем, что болельщики увидят много забитых мячей во встрече, которую принято называть «за шесть очков». Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.82.