«Зандхаузен» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (05.02.2022)

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вчера, 16:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Зандхаузен». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.44. Победа «Эрцгебирге» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.99. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«Эрцгебирге» находится в зоне вылета и давно не может победить в чемпионате, что усугубляет проблемы еще больше. Команда идет на предпоследнем месте и набрала только 15 очков, что делает ее одним из главных кандидатов на вылет из второй Бундеслиги по окончанию сезона. Предстоящий матч с прямым конкурентом за выживание очень важен для коллектива, поэтому необходимо предпринять максимум усилий, чтобы набрать очки. Два прошлые матча «Эрцгебирге» завершились крупным поражением от «Шальке» (0:5) и ничьей с «Санкт-Паули» (2:2).

«Зандхаузен» также является одним из аутсайдеров второй Бундеслиги, но старается набирать очки в последних турах. Коллектив занимает 16 место и набрал 17 очков, чего очень мало для выхода из зоны вылета. Однако домашний поединок с соперником, который располагается на одно место ниже, станет шансом для клуба отцепить преследователей и сосредоточиться на дальнейшей борьбе. В прошлой игре второй Бундеслиги «Зандхаузен» крупно проиграл «Ян» Регенсбург (0:3), а ранее на выезде неожиданно обыграл «Фортуну» (1:0).

Информация для ставок

«Эрцгебирге» не может выиграть уже семь матчей подряд во всех турнирах

Шесть из восьми матчей «Зандхаузена» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Зандхазуен» выиграл только две домашние встречи с «Эрцгебирге» из десяти

Прогноз