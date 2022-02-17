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«Зандхаузен» — «Гамбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.02.2022)

вчера, 15:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.66. Победа «Зандхаузена» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.594.111.64
Фонбет 5.30 4.00 1.62
Мелбет 4.94 4.14 1.59
BetBoom 5.66 3.97 1.60

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Зандхаузен» показывает неплохие результаты в последнем месяце и проиграл лишь один раз в пяти последних турах. Команда смогла временно покинуть зону вылета и набрала 24 очка, опережая ближайшего соперника на один пункт. Матч с одним из претендентов на повышение в классе станет настоящим испытанием для команды, которая только сейчас нашла свою игру и набирает важные баллы. В двух последних поединках «Зандхаузен» сыграл вничью с «Ингольштадтом» (0:0) и обыграл на выезде «Карлсруэ» (2:0).

«Гамбург» не смог по итогам прошлого сезона выйти в Бундеслигу, однако пытается это сделать еще раз и имеет хорошие шансы, давно не проигрывая в чемпионате. Клуб идет на третьем месте и набрал 40 очков, проигрывая лишь один пункт двум прямым конкурентам. Коллективу обязательно необходимо побеждать соперников из нижней части таблицы, чтобы рассчитывать на первые три места по итогу сезона. В последней игре «Гамбург» обыграл «Хайденхайм» (2:0), а ранее разгромил «Дармштадт» (5:0).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Зандхаузена» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Зандхаузен» выиграл только один домашний поединок из последних десяти
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Гамбург» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Гамбург» выглядит в разы стабильнее «Зандхаузена», о чем говорят результаты в турнирной таблице. Клуб серьезно настраивается вернуться в Бундеслигу, поэтому предлагаем поверить в успех гостей. Сделать ставку на победу «Гамбурга» можно по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.76 1.69 2.31
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.15 1.78
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:47
Гамбург не проиграет этот матч
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