«Зандхаузен» — «Гамбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.02.2022)

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вчера, 15:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.66. Победа «Зандхаузена» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Зандхаузен» показывает неплохие результаты в последнем месяце и проиграл лишь один раз в пяти последних турах. Команда смогла временно покинуть зону вылета и набрала 24 очка, опережая ближайшего соперника на один пункт. Матч с одним из претендентов на повышение в классе станет настоящим испытанием для команды, которая только сейчас нашла свою игру и набирает важные баллы. В двух последних поединках «Зандхаузен» сыграл вничью с «Ингольштадтом» (0:0) и обыграл на выезде «Карлсруэ» (2:0).

«Гамбург» не смог по итогам прошлого сезона выйти в Бундеслигу, однако пытается это сделать еще раз и имеет хорошие шансы, давно не проигрывая в чемпионате. Клуб идет на третьем месте и набрал 40 очков, проигрывая лишь один пункт двум прямым конкурентам. Коллективу обязательно необходимо побеждать соперников из нижней части таблицы, чтобы рассчитывать на первые три места по итогу сезона. В последней игре «Гамбург» обыграл «Хайденхайм» (2:0), а ранее разгромил «Дармштадт» (5:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Зандхаузена» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Зандхаузен» выиграл только один домашний поединок из последних десяти

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Гамбург» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Гамбург» выглядит в разы стабильнее «Зандхаузена», о чем говорят результаты в турнирной таблице. Клуб серьезно настраивается вернуться в Бундеслигу, поэтому предлагаем поверить в успех гостей. Сделать ставку на победу «Гамбурга» можно по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.