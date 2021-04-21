«Зандхаузен» — «Гамбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (22.04.2021)

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вчера, 22:37

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам перенесенный матч 29-го тура второго по силе чемпионата Германии. «Зандхаузен» ждет в гости «Гамбург». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет гостевой поединок, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Зандхаузена» оценивается по коэффициенту 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.68. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Гамбург» в последних матчах потерял много важных очков и сейчас выход команды в Бундеслигу под вопросом. Команда не справляется с нервами, допускает много ошибок в последних встречах и на данный момент занимает только третье место. Преимуществом клуба является тот факт, что команда сыграла на одну игру меньше соперников. В последнем туре «Гамбург» проиграл на своем поле «Дармштадту 98», а немного ранее сыграл на выезде вничью с «Ганновером» (3:3)

«Зандхаузен» ведет свою борьбу за сохранение места во второй Бундеслиге, перед нынешним туром находится в зоне вылета. Команда сыграла на 2-3 матча меньше, чем основные соперники. Это может помочь коллективу набрать необходимые очки и покинуть опасную зону. В прошлых двух матчах «Зандхаузен» минимально обыграл «Вюрцбургер Кикерс» (1:0) и проиграл «Эрцебирге» (0:2).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Зандхаузена» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Гамбург» выиграл всего один матч из последних шести на выезде

Четыре из пяти последних встреч между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Гамбург» выиграл три из пяти последних встреч против «Зандхаузена»

Прогноз

«Гамбургу» категорически нельзя терять очки в этом матче, если команда все еще хочет претендовать на повышение в классе. Предлагаем сделать ставку на победу «Гамбурга» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.