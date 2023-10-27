«Зенит» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (28.10.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Рискнуть на триумф гостей можно за 9, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.3.
|
- : -
сегодня, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Зенит» потерял много очков на старте и теперь бросился в погоню за лидером РПЛ. В активе питерцев 23 очка, и они отстают от «Краснодара» на пять пунктов. В домашней игре с нестабильным ныне «Ахматом» у подопечных Семака будет хорошая возможность набрать три балла и попытаться сократить отставание. Два последних матча «Зенита» в РПЛ завершились победами над «Крыльями Советов» (3:1) и «Сочи» (2:0).
«Ахмат» в этом сезоне не радует болельщиков и крайне редко побеждает. Команда на данный момент занимает 12 место с 12 баллами и только за счет лучших дополнительных показателей, чем у «Факела» не находится в зоне вылета. В прошлом году клуб из Грозного обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге, но в этот раз это сделать будет явно тяжелее. В прошлом туре «Ахмат» крупно уступил на выезде «Ростову» (0:3).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»
- «Ахмат» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Зенит» выиграл три из пяти последних матчей у «Ахмата» с учетом серии пенальти
Прогноз
«Зенит» ведет борьбу за лидерство в РПЛ и не имеет права терять очки на данном отрезке сезона. Предлагаем сделать ставку на победу питерского клуба с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.