«Зенит» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (28.10.2023)

1698423108

вчера, 19:11

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Рискнуть на триумф гостей можно за 9, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Зенит» потерял много очков на старте и теперь бросился в погоню за лидером РПЛ . В активе питерцев 23 очка, и они отстают от «Краснодара» на пять пунктов. В домашней игре с нестабильным ныне «Ахматом» у подопечных Семака будет хорошая возможность набрать три балла и попытаться сократить отставание. Два последних матча «Зенита» в РПЛ завершились победами над «Крыльями Советов» (3:1) и «Сочи» (2:0).

«Ахмат» в этом сезоне не радует болельщиков и крайне редко побеждает. Команда на данный момент занимает 12 место с 12 баллами и только за счет лучших дополнительных показателей, чем у «Факела» не находится в зоне вылета. В прошлом году клуб из Грозного обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге, но в этот раз это сделать будет явно тяжелее. В прошлом туре «Ахмат» крупно уступил на выезде «Ростову» (0:3).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

«Ахмат» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Зенит» выиграл три из пяти последних матчей у «Ахмата» с учетом серии пенальти

Прогноз