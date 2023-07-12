«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч за Суперкубок России (15.07.2023)

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сегодня, 15:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Поставить на его победу можно по коэффициенту 1.88. Победа ЦСКА оценивается за 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Зенит» выступает в этом матче, который открывает новый сезон в России, как чемпион страны и хочет записать очередной трофей в свою историю. Команда участвовала в международном товарищеском турнире и качественно готовилась к этой встрече, что подчеркивается статусом фаворита в линиях букмекера. Два последних товарищеских матча «Зенита» завершились ничьей с «Фенербахче» (0:0) и поражением от «Црвены Звезды» (1:2).

ЦСКА потерял несколько важных игроков, а Марио Фернандес и вовсе усилил «Зенит», что подняло много шума вокруг клубов. Тем не менее, «армейцы» являются обладателями кубка России и постараются огорчить клуб из Санкт-Петербурга и немного испортить старт сезона. Матчи с «Зенитом» всегда были принципиальны, поэтому скучать болельщикам не придется. ЦСКА крупно проиграл два товарищеских матча «Динамо» Москва (3:6, 0:5).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах «Зенит» не проигрывает на своем поле уже семь матчей подряд

ЦСКА проиграл четыре из пяти последних матчей с «Зенитом»

проиграл четыре из пяти последних матчей с «Зенитом» Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

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