«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч за Суперкубок России (15.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Поставить на его победу можно по коэффициенту 1.88. Победа ЦСКА оценивается за 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
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15 июля 2023, 17:00
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Зенит» выступает в этом матче, который открывает новый сезон в России, как чемпион страны и хочет записать очередной трофей в свою историю. Команда участвовала в международном товарищеском турнире и качественно готовилась к этой встрече, что подчеркивается статусом фаворита в линиях букмекера. Два последних товарищеских матча «Зенита» завершились ничьей с «Фенербахче» (0:0) и поражением от «Црвены Звезды» (1:2).
ЦСКА потерял несколько важных игроков, а Марио Фернандес и вовсе усилил «Зенит», что подняло много шума вокруг клубов. Тем не менее, «армейцы» являются обладателями кубка России и постараются огорчить клуб из Санкт-Петербурга и немного испортить старт сезона. Матчи с «Зенитом» всегда были принципиальны, поэтому скучать болельщикам не придется. ЦСКА крупно проиграл два товарищеских матча «Динамо» Москва (3:6, 0:5).
Информация для ставок
- ЦСКА выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Зенит» не проигрывает на своем поле уже семь матчей подряд
- ЦСКА проиграл четыре из пяти последних матчей с «Зенитом»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
ЦСКА смог переиграть «Зенит» в прошлом матче чемпионата и постарается повторить свой успех. Тем не менее, предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.