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«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч за Суперкубок России (15.07.2023)

сегодня, 15:18
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Поставить на его победу можно по коэффициенту 1.88. Победа ЦСКА оценивается за 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.943.773.76
Pari 1.90 3.75 3.85

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Зенит» выступает в этом матче, который открывает новый сезон в России, как чемпион страны и хочет записать очередной трофей в свою историю. Команда участвовала в международном товарищеском турнире и качественно готовилась к этой встрече, что подчеркивается статусом фаворита в линиях букмекера. Два последних товарищеских матча «Зенита» завершились ничьей с «Фенербахче» (0:0) и поражением от «Црвены Звезды» (1:2).

ЦСКА потерял несколько важных игроков, а Марио Фернандес и вовсе усилил «Зенит», что подняло много шума вокруг клубов. Тем не менее, «армейцы» являются обладателями кубка России и постараются огорчить клуб из Санкт-Петербурга и немного испортить старт сезона. Матчи с «Зенитом» всегда были принципиальны, поэтому скучать болельщикам не придется. ЦСКА крупно проиграл два товарищеских матча «Динамо» Москва (3:6, 0:5).

Информация для ставок

  • ЦСКА выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Зенит» не проигрывает на своем поле уже семь матчей подряд
  • ЦСКА проиграл четыре из пяти последних матчей с «Зенитом»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

ЦСКА смог переиграть «Зенит» в прошлом матче чемпионата и постарается повторить свой успех. Тем не менее, предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.45 1.92 1.92 1.50 2.62
Pari 1.90 1.90
Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 17:01
Очевидно, что Зенит провел куда лучше укомплектование состава этим летом, получил больше полезной игровой практики, тогда как армейцы только теряли игроков и пока что не слишком сильно разыгрались перед сезоном. Трансферы красно-синими обещаны, но начинать сезон они будут сильно обедневшим костяком, особенно то касается обороны. Зенит выглядит сильнее и сбалансированнее в каждой из линий (ну кроме вратарской только разве что). Впрочем, Кержаков помог обыграть Фенер по пенальти и видимо начнет сезон в старте. Это не должно стать глобальной проблемой, тогда как у ЦСКА сейчас сложностей больше. На классе Зенит должен побеждать в этом матче.
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