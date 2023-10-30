«Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз на матч кубка России (31.10.2022)

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вчера, 20:04

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф гостей можно за 5.8, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Зенит» уже оформил выход в следующую стадию кубка России, но еещ может потерять первое место в группе. Сейчас в активе клуба 11 очков и ничейный результат в оставшеся поединке гарантирует питерцам победу в группе. «Крылья Советов» потеряли все шансы на выход, поэтому наверняка сыграют резервным составом, что на руку хозяевам. Два последних матча «Зенита» в чемпионате завершились победами над «Ахматом» (2:1) и «Крыльями Советов» (3:1).

«Крылья Советов» мягко говоря слабо выступили в этом розыгрыше кубка России и уже не могут повлиять на свое последнее место в группу. Тем не менее, у клуба из Самары неплохо идут дела в РПЛ , где им и стоит сосредоточиться на результате. В прошлом туре «Крылья Советов» поделили очки с «Оренбургом» (1:1), а ранее уступили на выезде «Зениту» (1:3).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Крылья Советов» не могут победить уже четыре поединка подряд

«Зенит» выиграл четыре последние встречи с «Крыльями Советов»

Четыре из шести последних встреч команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды не будут играть основными составами, поэтому предполагаем, что есть большая вероятность нескольких забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.