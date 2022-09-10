«Зенит» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. Рискнуть на триумф гостей можно по 21, а выбрать в линии ничью предлагают по 8.5.
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сегодня, 17:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.97, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.88.
Форма команд
«Зенит» прогнозируем вернул себе лидерство и сейчас опережает ближайшего соперника на три очка. Коллектив имеет очень высококлассных футболистов и хороший ресурс, чтобы оставаться самой сильной командой в РПЛ, однако необходимо продолжать это доказывать в каждой игре. В кубке России «Зенит» обыграл «Факел» (2:1) а в принципиальном матче чемпионате обыграл «Спартак» (2:1).
«Оренбург» выступает с переменным успехом в чемпионате и после восьми туров занимает 12 место с девятью очками. Коллектив имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (12:18) и вряд ли ее удастся улучшить в выездной игре с чемпионом России. В прошлом матче «Оренбург» выиграл на своем поле у «Химок» (3:1), а в кубке страны уступил «Ахмату» (1:3).
Информация для ставок
- «Зенит» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Оренбург» проиграл пять выездных матчей подряд
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Зенит» выиграл шесть матчей у «Оренбурга» за последнее время
Прогноз
«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, они смогут одержать легкую и крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.