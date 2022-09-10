«Зенит» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2022)

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вчера, 18:33

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. Рискнуть на триумф гостей можно по 21, а выбрать в линии ничью предлагают по 8.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.97, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Зенит» прогнозируем вернул себе лидерство и сейчас опережает ближайшего соперника на три очка. Коллектив имеет очень высококлассных футболистов и хороший ресурс, чтобы оставаться самой сильной командой в РПЛ , однако необходимо продолжать это доказывать в каждой игре. В кубке России «Зенит» обыграл «Факел» (2:1) а в принципиальном матче чемпионате обыграл «Спартак» (2:1).

«Оренбург» выступает с переменным успехом в чемпионате и после восьми туров занимает 12 место с девятью очками. Коллектив имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (12:18) и вряд ли ее удастся улучшить в выездной игре с чемпионом России. В прошлом матче «Оренбург» выиграл на своем поле у «Химок» (3:1), а в кубке страны уступил «Ахмату» (1:3).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» проиграл пять выездных матчей подряд

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зенит» выиграл шесть матчей у «Оренбурга» за последнее время

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, они смогут одержать легкую и крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.