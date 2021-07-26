«Жальгирис» – «Ференцварош». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (27.07.2021)

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вчера, 22:05

Интересную встречу двух команд подарит нам квалификация Лиги чемпионов, где «Ференцварош» приедет в гости к «Жальгирису». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ференцварош». Команда играет выездной поединок, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Жальгириса» оценивается по коэффициенту 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно сделать по коэффициенту 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Жальгирис» легко прошел первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, в двух матчах разобравшись с северо-ирландским «Линфилдом». Команда продолжила выступления в следующем раунде, но в первой игре ничего не смогла сделать со своим нынешнем соперником, проиграв ему на выезде (0:2). Домашняя встреча — это возможность изменить ситуацию, но сделать это будет очень и очень трудно.

Венгерский коллектив также принимал участие в первом раунде квалификации, где не оставил ни единого шанса косовской «Приштине», уверенно обыграв ее дома (3:0) и на выезде (3:1). В первой игре второго раунда удалось добыть победу (2:0), команда желает закрепить успех, выйдя в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Информация для ставок

«Жальгирис» проиграл всего один раз в последних 13 матчах

Победная серия «Ференцвароша» насчитывает 11 поединков

«Жальгирис» забивает минимум два гола в девяти из одиннадцати последних встреч

«Ференцварош» пропустил всего один гол в последних пяти играх

Прогноз

После уверенной победы в первом матче «Ференцварош» будет чувствовать себя спокойно, сможет довести дело до логического конца и выйти в следующий этап квалификации. Предлагаем сделать ставку на победу «Ференцвароша» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.95.

В другом матче квалификации Лиги чемпионов букмекеры предложили интересный коэффициент на победу «Динамо» Загреб.