«Жирона» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.11.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98. Рискнуть на победу «Жироны» можно по коэффициенту 3.85, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.5.
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завтра, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.8.
Форма команд
«Жирона» давно не побеждает в Ла Лиге и на данный момент набрала всего 10 баллов в копилку турнирной таблицы. Коллектив только за счет дополнительных показателей опережает прямых конкурентов и не находится в зоне вылета. В домашнем матче команде очень важно зацепиться за очки. В прошлом туре «Жирона» выстояла ничью на выезде с мадридским «Реалом» (1:1), а ранее разошлась миром с «Осасуной» (1:1).
«Атлетик» неплохо показывает себя в нынешнем сезоне и после 12 туров чемпионата идет на шестом месте, набрав 21 очко. Команда рассчитывает побороться за зону еврокубков по итогам футбольного года, поэтому ей очень важно набирать очки с представителями нижней части турнирной таблицы. Два последних матча клуба из Бильбао завершились минимальной победой над «Вильерреалом» (1:0) и крупным поражением от «Барселоны» (0:4).
Информация для ставок
- «Жирона» выиграла только один поединок из последних десяти в чемпионате Испании
- «Атлетик» проиграл только три встречи из десяти последних во всех турнирах
- Четыре домашних поединка «Жироны» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Атлетик» выиграл три поединка из четырех против «Жироны»
Прогноз
«Атлетик» сейчас выглядит более сильной и стабильной командой, которая не должна испытывать проблем в этом противостоянии. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.