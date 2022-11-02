«Жирона» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.11.2022)

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вчера, 14:24

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98. Рискнуть на победу «Жироны» можно по коэффициенту 3.85, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.8.

Форма команд

«Жирона» давно не побеждает в Ла Лиге и на данный момент набрала всего 10 баллов в копилку турнирной таблицы. Коллектив только за счет дополнительных показателей опережает прямых конкурентов и не находится в зоне вылета. В домашнем матче команде очень важно зацепиться за очки. В прошлом туре «Жирона» выстояла ничью на выезде с мадридским «Реалом» (1:1), а ранее разошлась миром с «Осасуной» (1:1).

«Атлетик» неплохо показывает себя в нынешнем сезоне и после 12 туров чемпионата идет на шестом месте, набрав 21 очко. Команда рассчитывает побороться за зону еврокубков по итогам футбольного года, поэтому ей очень важно набирать очки с представителями нижней части турнирной таблицы. Два последних матча клуба из Бильбао завершились минимальной победой над «Вильерреалом» (1:0) и крупным поражением от «Барселоны» (0:4).

Информация для ставок

«Жирона» выиграла только один поединок из последних десяти в чемпионате Испании

«Атлетик» проиграл только три встречи из десяти последних во всех турнирах

Четыре домашних поединка «Жироны» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Атлетик» выиграл три поединка из четырех против «Жироны»

Прогноз

«Атлетик» сейчас выглядит более сильной и стабильной командой, которая не должна испытывать проблем в этом противостоянии. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.