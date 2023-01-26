«Жирона» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.01.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57. Рискнуть на победу «Жироны» можно по коэффициенту 5.4, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4.
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завтра, 18:15
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.2.
Форма команд
«Жирона» прервала серию без поражений в прошлом туре и продолжает пребывать в середине турнирной таблицы, стараясь обезопасить себя от зоны вылета. Сейчас коллектив идет на 11 месте с 21 баллом и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В прошлом туре Ла Лиги «Жирона» на последней добавленной минуте уступила «Вильярреалу» (0:1), а ранее на своем поле обыграла «Севилью» (2:1).
«Барселона» уверенно идет по всем турнирам и имеет уже внушительную серию побед. «Сине-гранатовые» лидируют в Ла Лиге с набранными 44 очками и опережают мадридский «Реал» на три очка и обязаны побеждать середняков, чтобы как минимум не потерять добытое преимущество. В прошлой игре «Барселона» обыграла «Реал» Сосьедад в рамках кубка Испании (1:0), а в Ла Лиге с тем же счетом одолела «Хетафе».
Информация для ставок
- «Барселона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Жирона» не проигрывает на своем стадионе уже семь поединков подряд
- «Барселона» выиграла три из пяти последних матчей у «Жироны»
- Шесть из восьми последних поединков между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Барселона» находится в хорошей форме, но не так много забивает последнее время. Предполагаем, что гости снова одержат победу в 1-2 мяча, а поставить на их успех можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.