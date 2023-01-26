«Жирона» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.01.2023)

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вчера, 20:36

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57. Рискнуть на победу «Жироны» можно по коэффициенту 5.4, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.2.

Форма команд

«Жирона» прервала серию без поражений в прошлом туре и продолжает пребывать в середине турнирной таблицы, стараясь обезопасить себя от зоны вылета. Сейчас коллектив идет на 11 месте с 21 баллом и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В прошлом туре Ла Лиги «Жирона» на последней добавленной минуте уступила «Вильярреалу» (0:1), а ранее на своем поле обыграла «Севилью» (2:1).

«Барселона» уверенно идет по всем турнирам и имеет уже внушительную серию побед. «Сине-гранатовые» лидируют в Ла Лиге с набранными 44 очками и опережают мадридский «Реал» на три очка и обязаны побеждать середняков, чтобы как минимум не потерять добытое преимущество. В прошлой игре «Барселона» обыграла «Реал» Сосьедад в рамках кубка Испании (1:0), а в Ла Лиге с тем же счетом одолела «Хетафе».

Информация для ставок

«Барселона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Жирона» не проигрывает на своем стадионе уже семь поединков подряд

«Барселона» выиграла три из пяти последних матчей у «Жироны»

Шесть из восьми последних поединков между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Барселона» находится в хорошей форме, но не так много забивает последнее время. Предполагаем, что гости снова одержат победу в 1-2 мяча, а поставить на их успех можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.