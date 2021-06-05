«Жувентуд» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (07.06.2021)

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05 июня 2021, 21:28

В рамках второго тура чемпионата Бразилии «Жувентуд» на домашней арене сыграет против «Атлетико Паранаэнсе». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 7 июня.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этой встрече букмекеры считают гостей. Ставки на победу «Атлетико Паранаэнсе» БК Фонбет принимает по коэффициенту 2,42. Сыграть победу «Жувентуда» можно за 3,09, а ничья котируется в 2.42.

Также букмекер считает, что команды ограничатся двумя забитыми голами в этом матче. Сыграть ТМ(2,5) голов предлагается по коэффициенту 1,64, ТБ (2,5) – 2.39.

Форма команд

Матч первого тура в бразильской Серии A «Жувентуд» проводил в гостях у «Куябы». Там команда вела в счете 2:1 после первого тайма, но упустила победу за две минуты до конца основного времени.

Отметим, что в чемпионате штата Гаушу «Жувентуд» добрался до стадии полуфинала, где уступил путевку в титульный матч «Интернасьоналю» – 2:4 по сумме двух встреч.

«Атлетико» начал розыгрыш чемпионата с домашней игры против «Америки МГ». Команда добилась минимальной победы над соперником (1:0) благодаря голу, который был организован под занавес встречи.

Затем «Атлетико Паранаэнсе» провел кубковый матч стадии 1/16 финала против «Аваи», в котором была зафиксирована ничья 1:1.

Информация для ставок

«Жувентуд» выиграл 4 прошлых матча на своем поле во всех турнирах

«Атлетико Паранаэнсе» не уступал в 4 предыдущих выездных играх во всех соревнованиях

«Жувентуд» не проигрывал сопернику в 6 последних играх на своем поле

Прогноз

«Жувентуд» стабильно набирает очки в домашних играх против «Атлетико Паранаэнсе». Вероятнее всего, нас ожидает упорное противостояние, в котором ни одна из команд не сможет добиться уверенной победы. Учитывая, что хозяева мало пропускают на своем поле, а гости надежны при обороне ворот на выезде, предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1,64 в букмекерской конторе Фонбет.

Также букмекеры предлагают коэффициент 2.75 на победу «Америки Минейро» в матче с «Коринтианс».