Самые прибыльные трансферы в истории

Выгода от трансферов для продающих футбольных клубов стремительно растет, и «Соккер.ру» составляет рейтинг, в котором на первом месте российские менеджеры.

10 место. Луиш Фигу(из «Барселоны» в «Реал» в 2000)

Цена для «Барселоны»: 2.5 млн. евро.

Цена для «Реала»: 60 млн. евро.

Прибыль от трансфера: 57.5 млн. евро.

Чтобы понимать, насколько сильно поменялся рейтинг самых прибыльных сделок в истории футбола за пару лет, необходимо отметить: Креспо недавно был на десятом месте, ведь «Парма» приобрела его за 4 млн. евро, а продала в «Лацио» за 55 млн. евро. А теперь Эрнан лишь на двадцать первом месте, его обошли и Марсьяль, и Ляказетт, и ливерпульский Кейта. Теперь даже Фигу – скандально ушедший в «Реал», лишь десятый.

9 место. Рахим Стерлинг (из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» в 2015)

Цена для «Ливерпуля»: воспитанник клуба.

Цена для «Манчестер Сити»: 60.5 млн. евро.

Прибыль от трансфера: 60.5 млн. евро.

Как видите, в первой десятке никого, кто принес бы продавшему клубу меньше 57 млн. евро, а Рахим даже пробил отметку в 60 миллионов, позволив «Ливерпулю» хорошо заработать на воспитании парня, который этим летом едва не оказался в «Арсенале». Но трансфер Санчеса сорвался, и Стерлинг остался «горожанином» и самой выгодной продажей английского футболиста в истории. В АПЛ немножко переоценивают своих ребят, не находите? Всего в мире 21 футболист, который принес бывшему клубу более 50 млн. евро, и в этом списке Стоунз и Стерлинг – пока еще не мегазвезды со стабильной игрой.

8 место. Зинедин Зидан (из «Ювентуса» в «Реал» в 2001)

Цена для «Ювентуса»: 3.5 млн. евро.

Цена для «Реала»: 73.5 млн. евро.

Прибыль от трансфера: 70 млн. евро.

Хорошее было время – Фигу можно было купить за 2.5 млн. евро, а продать за 60. Зидана забрать в Турин за 3.5, а через год после покупки Луиша «Реал» приобрел и Зидана. Прошло много лет, Зинедин стал тренером и снова помогает своему давнему знакомому Пересу чувствовать себя королем футбола. И в десятке самых выгодных продаж тренер «Реала» остается до сих пор, хотя прошло шестнадцать лет. Не удивительно, ведь игрок, который вытащил Францию на вершину мирового и европейского футбола, должен был оказаться в двадцать раз дороже, чем в молодости.

7 место. Криштиану Роналду (из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009)

Цена для «Манчестер Юнайтед»: 19 млн. евро.

Цена для «Реала»: 94 млн. евро.

Прибыль от трансфера: 75 млн. евро.

Трансферный рейтинг, в котором Роналду на седьмой строчке, нельзя назвать рядовым и предсказуемым. Но не забывайте – в свое время сэр Алекс Фергюсон получил хорошую порцию критики за то, что выбросил на подписание юного португальского ноунейма 19 млн. евро. Но шотландец был уверен, что из Криштиану будет толк. И когда вингер добавил в массе и обжился в Англии – начал колотить голы и собирать трофеи. А когда боссы МЮ решили, что с Роналду пора расставаться – вручили его «Реалу» с прибылью в 75 млн. евро.

6 место. Гарет Бэйл (из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013)

Цена для «Тоттенхэма»: 14.7 млн. евро.

Цена для «Реала»: 101 млн. евро.

Прибыль от трансфера: 86.3 млн. евро.

А вот и самый выгодный для бывшего клуба британец в истории футбола. Если Стерлинг первый из англичан, то Бэйл – из британцев, ведь некогда самый дорогой футболист мира, чей рекорд успели побить целых три раза этим летом, принес «шпорам» 86.3 млн. евро прибыли. Неплохо, правда? Конечно, сейчас футболист, который играл так, как молодой левый защитник Бэйл, стоил бы в три раза дороже. Но «Тоттенхэм» точно не прогадал, когда потратил почти 15 млн. евро на новичка. А вот угадал ли «Реал»? Этот вопрос сложнее, все-таки 101 млн. евро – огромные деньги, а Бэйл не всегда крут.

5 место. Неймар (из «Сантоса» в «Барселону» в 2013)

Цена для «Сантоса»: воспитанник клуба.

Цена для «Барселоны»: 88.2 млн. евро.

Прибыль от трансфера: 88.2 млн. евро.

Для начала определимся, стоит ли верить заявлениям Бартомеу и руководства «Барселоны», что трансфер Неймара обошелся всего в 57.1 млн. евро? Суд пока ответил на вопрос о законности, но спор о цене идет до сих пор, так что скорее поверим информации об общей сумме в 88.2 млн. евро – там ведь и отец Неймара хорошо руки нагрел, и «Сантос» «кинули». Поэтому в «Барселоне» устроили истерику и требовали оплатить все 222 млн. евро сразу? Наверное, у самих рыльце в пушку – в Европу Неймар, отказавший «Реалу», попал за огромные деньги. Вот только в этом случае часть прибыли оказалась в карманах отца, а бразильскому клубу показали кукиш.

4 место. Усман Дембеле (из «Боруссии» Д в «Барселону» в 2017)

Цена для «Боруссии» Д: 15 млн. евро.

Цена для «Барселоны»: 105 млн. евро.

Прибыль от трансфера: 90 млн. евро.

Сегодня сообщили, что «Барселона» сама отказалась от Дибалы и поставила на трансфер Коутиньо – самоуверенно предполагали, что договориться с теми, кто продал Погба, сложнее, чем с американцами. Также каталонцы не скрывают, что интересовались Ди Марией. За почти тридцатилетнего аргентинца не отдали 60 млн. евро, а за двадцатилетнего француза отстегнули вдвое больше.

Ведь 105 млн. евро – цена без учета бонусов. Впрочем, даже если Усман их для Дортмунда не заработает, он принес много денег. К слову, «Барселона» ведь от Дембеле в прошлом году тоже отказалась – «Ренн» запросил 30 млн. евро, а потом Дортмунд сторговался за 15, когда каталонцы отступили. Французский клуб сейчас еще и процент от суммы сделки получит – хитрые, отдали таланта «дешево», но прописали пункт о процентах от следующей сделки.

3 место. Поль Погба (из «Ювентуса» в МЮ в 2016 году)

Цена для «Ювентуса»: свободный агент.

Цена для «Манчестер Юнайтед»: 105 млн. евро.

Прибыль от трансфера: 105 млн. евро.

МЮ получил за Погба какие-то деньги от «Ювентуса», поскольку уходил юным и за воспитанников школы надо какие-то проценты заплатить, даже если они ушли после завершения контракта, как произошло в этом случае. Но именно продажа Погба до летних решений ПСЖ была самым прибыльным трансфером в истории футбола. Сейчас Поль рад, что меньше говорят о сумме трансфера, а больше интересуются его футболом, ведь сейчас цена не кажется большой после Дембеле, Неймара и с учетом победителя рейтинга.

2 место. Неймар (из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году)

Цена для «Барселоны»: 88.2 млн. евро.

Цена для ПСЖ: 222 млн. евро.

Прибыль от трансфера: 133.8 млн. евро.

Пришел, принес бумажку в руках в офис каталонцев – чек на 222 млн. евро, и ушел в ПСЖ, озолотив «Барселону» на разницу между этой суммой и стоимостью подписания юного бразильца из «Сантоса». Тут точно посчитать сложнее, чем в остальных случаях. Пока в ФИФА лишь признали трансфер Неймара в «Барселону» законным, но иски «Сантоса» к каталонцам, отцу игрока и его компании пока в различных судах. Официально переход якобы стоил 57.1 млн. евро, а истцы говорят – заметно больше. В любом случае, Неймар остается на втором месте в рейтинге, просто прибыль «Барселоны» от сделки падает.

1 место. Килиан Мбаппе (из «Монако» в ПСЖ в 2018 году)

Цена для «Монако»: воспитанник клуба.

Цена для ПСЖ: 180 млн. евро.

Прибыль от трансфера: 180 млн. евро.

В топ-4 три француза, и сложно будет переплюнуть этот рекорд. Особенно если Месси уйдет из «Барселоны» как свободный агент, а не за 300 млн. евро. Поскольку Мбаппе мало лет, процент от сделки с ПСЖ может причитаться академии «Клерфонтен», где форвард воспитывался пару лет. Но «Монако» в любом случае получит рекордную прибыль в истории футбола – в районе 180 млн. евро.

Уже через год заметно переоцененный Мбаппе полноценно станет активом ПСЖ, и хотя в УЕФА взялись расследовать сделки парижан, у шейхов давно собрана такая мощная орда юристов, что все варианты просчитали и знают – и Неймара, и Мбаппе забирают законно, нашли лазейки в правилах. Другое дело, что всего на двух игроков потратили 402 миллиона евро - соразмерно тратам «Зенита» на новичков за восемь лет.

И как замечательно, что именно в «Монако», а не в ПСЖ, владелец – российский олигарх. Рыболовлев умудрился при помощи Васильева создать клуб, который стал чемпионом Франции и заработал на продажах игроков с учетом заключенной, но пока формально не проведенной сделки по Мбаппе 641 млн. евро за четыре сезона. Невероятный результат.