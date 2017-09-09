Дуэлянт. Бердыев против «Спартака»

Бердыев обыгрывал «Спартак» с «Рубином» и с «Ростовом», но отказался побеждать у руля москвичей, хотя мог возглавить столичный клуб. «Соккер.ру» - об отношениях двух КБ.

КБ может означать и «красно-белые», и «Курбан Бердыев», это сокращение объединяет успешного тренера и популярный клуб, в котором он мог работать, но отказался. Накануне новой встречи «Спартака» и Курбана Бекиевича вспоминаем, как складывались их дуэли в предыдущие годы.

Сезон 2003

«Рубин» - «Спартак» - 1:0

«Спартак» - «Рубин» - 0:2

В 2002-м бронзовые медали чемпионата России достались «Спартаку», а через год в тройку лучших команд сенсационно вошел новичок РФПЛ из Казани под руководством Курбана Бердыева. Откатившихся на десятую строчку недавних гегемонов «Рубин» переиграл всухую в обеих встречах. В домашнем матче казанцы вырвали викторию на последних секундах, а в Москве бразилец Рони оформил победный дубль уже к излету получаса игры.

Сезон 2004

«Рубин» - «Спартак» - 2:0

«Спартак» - «Рубин» - 2:0

Курбан Бекиевич словно шел по графику «Спартака», повторяя результаты москвичей в предыдущем сезоне. «Бронза» - за «бронзой», десятое место – за десятым. Тренер Бердыев начал с трех побед над «красно-белыми» без пропущенных мячей, только с четвертой попытки «Спартак» сумел забить и выиграть. Александр Старков нашел противоядие, а голы забили Павлюченко и Пьянович.

Сезон 2005

«Спартак» - «Рубин» - 3:0

«Рубин» - «Спартак» - 0:0

2005-й стал годом возвращения «Спартака» в число лидеров чемпионата России, команде Александра Старкова удалось взять «серебро» после двух лет обитания в середине таблицы. Редкий сезон, когда Бердыев не смог переиграть «Спартак», более того, в одном из матчей его подопечные потерпели разгромное поражение. Дубль Егора Титова и гол Фернандо Кавенаги обеспечили «красно-белым» крупную победу.

Сезон 2006

«Рубин» - «Спартак» - 2:0

«Спартак» - «Рубин» - 3:0

На следующий год «Спартак» снова крупно выиграл в Москве, но эта победа стала реваншем за неудачу в Казани, где дублем отметился Александр Бухаров.

Сезон 2007

«Спартак» - «Рубин» - 2:1

«Рубин» - «Спартак» - 3:1

Снова обмен домашними победами, причем успех команды Бердыева оказался крупнее. Свою победу «Спартак» вырвал за секунды до финального свистка благодаря удару фартового Дениса Бояринцева, а в Казани первый гол в своей российской карьере забил бразилец Веллитон, впоследствии дважды выигрывавший гонку бомбардиров РФПЛ.

Сезон 2008

«Рубин» - «Спартак» - 0:3

«Спартак» - «Рубин» - 0:1

В начале своей первой чемпионской кампании «Рубин» Бердыева крупно уступил в родных стенах «Спартаку», однако сентябрьская минимальная победа казанцев «Лужниках» стала важной вехой на пути к вожделенному «золоту». Единственный мяч в ворота «Спартака» забил Сергей Ребров.

Сезон 2009

«Рубин» - «Спартак» - 0:2

«Спартак» - «Рубин» - 0:3

В 2009-м Бердыев боролся за чемпионство непосредственно со «Спартаком» и проиграл москвичам под руководством Валерия Карпина в апреле, но куда важнее была встреча в конце лета за лидерство в турнирной таблице. «Рубин» не просто выиграл, он размазал «Спартак» в «Лужниках» с голами Семака, Домингеса и Бухарова со счетом 3:0, этот матч стал определяющим в золотой гонке того сезона, справедливо распределив места между соискателями.

Сезон 2010

«Спартак» - «Рубин» - 0:1

«Рубин» - «Спартак» - 1:1

На протяжении четырех лет «Спартак» и Курбан Бердыев обменивались победами – сначала домашними, потом гостевыми, но в 2010-м наступил сбой. «Рубин» выиграл в Москве благодаря раннему голу Нобоа, а «Спартак» долго вел в счете в Казани, но в концовке пропустил от Корниленко, упустил победу и нарушил традицию.

Сезон 2011/2012

«Спартак» - «Рубин» - 0:0

«Рубин» - «Спартак» - 3:0

«Рубин» - «Спартак» - 1:1

«Спартак» - «Рубин» - 2:0

В переходном сезоне «Спартаку» довелось четырежды сыграть с командой Курбана Бердыева, чей «Рубин» снова не уступил: соперники обменялись победами и дважды разошлись миром.

Сезон 2012/2013

«Спартак» - «Рубин» - 2:1

«Рубин» - «Спартак» - 0:1

Это пока единственный полноценный сезон, в котором «Спартак» дважды сумел переиграть Бердыева. Правда, «красно-белые» сделали это под руководством разных тренеров: домашняя победа в начале сезона была одержана под руководством Унаи Эмери, а 10 декабря в Казани с минимальным счетом выиграла уже дружина Карпина.

Сезон 2013/2014

«Спартак» - «Рубин» - 0:0

Последняя до сегодняшнего дня встреча «Спартака» с «Рубином» под руководством Бердыева. В той встрече «красно-белые» не смогли взломать оборону казанцев, Сальваторе Боккетти порвал крестообразные связки, а Курбан Бекиевич через несколько месяцев после этой игры ушел из «Рубина».

Сезон 2014/2015

«Ростов» - «Спартак» - 2:1

Выдержав паузу, Курбан Бердыев возглавил «Ростов», с которым потом классно «безобразничал» в РФПЛ и в еврокубках. Как и у руля «Рубина», первый матч против «Спартака» тренер выиграл. Дубль за дончан оформил воспитанник «красно-белых» Максим Григорьев.

Сезон 2015/2016

«Спартак» - «Ростов» - 1:0

«Ростов» - «Спартак» - 2:0

Обмен победами в рамках одного сезона – стандартный вариант для Бердыева и «Спартака». В Москве «красно-белые» одержали победу благодаря голу Квинси Промеса и заканчивали встречу с семью номинальными защитниками на поле, за что потом досталось Аленичеву, однако в Ростове-на-Дону выиграли хозяева, которые вели борьбу за чемпионство.

Сезон 2016/2017

«Спартак» - «Ростов» - 1:0

«Ростов» - «Спартак» - 3:0

В прошлом сезоне титул достался «Спартаку», но Бердыев улучил возможность больно врезать по ребрам будущим чемпионам. Да, Курбан Бекиевич формально не являлся главным тренером «Ростова» в предыдущей кампании, но кому интересны формальности? В Москве победный мяч за «Спартак» забил Денис Глушаков, а гости заканчивали встречу вдевятером, зато на «Олимпе-2» команду Массимо Карреры опустили с небес на землю после победы над «Зенитом». «Ростов» разгромил будущих чемпионов со счетом 3:0, а мог выиграть и крупнее.

Статистика противостояния Бердыева и «Спартака»

- 28 встреч против «Спартака» провел тренер Бердыев. 12 раз побеждали его команды, 11 раз успехов добивались «красно-белые», также зафиксировано 5 ничьих. Разница голов – 26-29 не в пользу московского клуба.

- Только в одном чемпионате Бердыев дважды смог обыграть «Спартак» (2003) и также в одном чемпионате «красно-белые» дважды справились с Бердыевым (2012/2013), но при этом «Спартак» выиграл под руководством двух разных тренеров – Эмери и Карпина.

- В семи сезонах «Спартак» и дружины Бердыева обменивались победами – пять раз домашними, дважды выездными (переходной сезон 2011/2012 в расчет не берем).

- В самом результативном матче между «Спартаком» и дружиной КБ было забито 4 мяча: «Рубин» под руководством Бердыева выиграл со счетом 3:1 в 2007-м. Это единственный такой случай, в других поединках было забито три или менее голов. Никогда одна из команд не забивала больше трех мячей.

- 2:0 – самый популярный счет противостояния, он встречался семь раз. Шесть раз «Спартак» и дружины Бердыева обменивались крупными победами со счетом 3:0, по три раза побеждала каждая сторона.

В чём «Спартак» отстает от «Зенита»