Сборная на миллиард. «Золотые мальчики» и их будущее

«Соккер.ру» говорит о футболистах, на которых «Реал», «Барселона», ПСЖ и МЮ потратят или уже тратят деньги. Спорим о будущем талантов поколения Мбаппе и Доннаруммы!

Формируем команду на основании списка претендентов на премию «Golden Boy», но поскольку прошлогодний победитель чемпион Европы Ренату Санчеш отправился в «Суонси» из «Баварии», интересно представить, где эти все таланты окажутся? И сколько будут или уже стоят. Интересно посчитать, во сколько обошлась бы такая команда ПСЖ, «Манчестер Сити», «Барселоне», «Реалу» или «Манчестер Юнайтед», если бы не было финансового фэйр-плей.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 18 лет)

Райола едва не выбил для мальчика капитанскую повязку в «Милане», но на сезон Доннарумма остался. Не факт, что станет легендой, равной Буффону, но тут многое зависит от выбора клуба и работы над ошибками – а они имеются. Кстати, если в ПСЖ и «Реале» выберут других, то Райола может пристроить Джиджи даже в МЮ, если Де Хеа уедет в Мадрид.

Где окажется? ПСЖ или «Реал».

Может стоить: 70 млн. евро.

Защитники

Бенжамин Хенрикс («Байер», 20 лет)

Этот парень может сыграть в свои двадцать лет на фланге обороны, в центре защиты, в полузащите, хоть в нападении. Перед нами один из самых талантливых немецких футболистов. И хотя опыт показывает, что им не обязательно быть в тройках на «Золотой мяч», чтобы брать трофеи, появление Хенрикса бросается в глаза – талант.

Где окажется? Кроме «Баварии», может заинтересовать «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и многих других.

Может стоить: 40 млн. евро как за защитника, 60 – как за хавбека, применим трансферную нетолерантность.

Джо Гомес («Ливерпуль», 20 лет)

В списках был Упамекано – французу восемнадцать, в прошлом году рубился против «Краснодара» за «Зальцбург», сейчас перешел в «Лейпциг» и тоже хорош. Но Джо Гомес не хуже – универсал, который может сыграть на разных позициях в защите, в двадцать лет напросился в основу Клоппа. Учитывая, что речь об английском игроке, то через пару лет может побить рекорд Стоунза, особенно если рослый парень заиграет и на фланге, и в центре.

Где окажется? Подходит для других клубов АПЛ – «Челси», «Манчестер Сити» можно с таким беком представить.

Может стоить: 60 млн. евро – отталкиваемся от цен Гвардиолы в этом вопросе.

Матийс де Лигт («Аякс», 18 лет)

Пусть «Тоттенхэм» готовит уже 50-60 миллионов евро, а не 45, как за Дэвинсона Санчеса. Ведь де Лигт весной стал самым юным участником финального матча еврокубка в истории – в 17 лет и 285 дней сыграл в финале. Тем удивительнее, что он центральный защитник. Да, голландец не всегда играет ровно и зрело, однако талант не спрячешь – Матийс в списке самых одаренных игроков мира. Хотя теперь ему целых 18, постарел.

Где окажется? В любом из грандов АПЛ – их клиент, ну, или в «Барселоне».

Может стоить: 50 млн. евро, если не сбавит.

Тео Эрнандес («Реал», 19 лет)

Возможно, тезка одного из сыновей Зидана зря перешел в «Реал» так рано? Все-таки в команде с Марсело на левом фланге пробиться в основу невозможно. Однако как можно отказать «Реалу», если зовут? «Атлетико» даже простил соседей, что перехватили у них защитника – ведь в обратном направлении проследовало около 25 млн. евро. Неплохо для юного француза, который пока ни матча за первую сборную не сыграл. Зидан в обиду не даст – вырастет.

Где окажется? Уже в «Реале», так что разве что в ПСЖ – как француз для французов.

Может стоить: 40 млн. евро, но «Реал» его не отдаст.

Полузащитники

Амаду Диавара («Наполи», 20 лет)

Опорников сейчас начали ценить и понимать, поэтому Диавара вовремя появился на небосводе Серии А и приглянулся Сарри. Маурицио может сделать из Амаду одного из лучших игроков его позиции в будущем, а пока речь о парне, который стремительно растет. Цепкий, пластичный, быстро думающий парень играет в интересной манере, так что пока его не захватила сборная Гвинеи – Италии надо подсуетиться.

Где окажется? От «Челси» и «Ювентуса» до «Реала» в будущем.

Может стоить: 50 млн. евро.

Юри Тилеманс («Монако», 20 лет) – капитан

Самый зрелый в этой компании, ведь на счету новичка «Монако» и воспитанника «Андерлехта» четыре полноценных сезона. Во взрослый футбол бельгиец начал играть в шестнадцать лет, и до сих пор набирает. В двадцать лет Юри не успел завоевать стабильного места в основе «Монако» и сборной, но у него все впереди – «монегаски» завербовали парня, которого подписали за 20 млн. евро, а продать могут за все 60.

Где окажется? Можно представить такого хавбека в случае прогресса в «Ювентусе», ПСЖ или «Барселоне».

Может стоить: 60 млн. евро.

Федерико Кьеза («Фиорентина», 19 лет)

В списке много классных полузащитников – Невеш, неожиданно отданный «Порту» в «Вулверхэмптон», Микель Ойарзабаль – хавбек «Реал Сосьедада» еще приедет играть в Россию против «Зенита». Но выберем сына Энрико Кьезы – Федерико может превзойти отца в футболе. Младшему всего девятнадцать лет, возит соперников четко. Если физика не подведет – получим шустрого, думающего и бьющего хавбека.

Где окажется? Из «Фиорентины» можно уйти не только в «Ювентус», Кьезу может и «Милан» подписать сейчас.

Может стоить: под 100 млн. евро – сколько бы сейчас стоил молодой Иско.

Нападающие

Кристиан Пулишич («Боруссия» Д, 19 лет)

С Дембеле все понятно – заработал денег будущим внукам, оказавшись в «Барселоне». А вот высота игрового потолка хорватского американца Пулишича – куда более увлекательный параметр для изучения. У Кристиана есть задатки универсала и лидера, он очень легко играет, причем без понтов, которые есть у Дембеле. Действующий игрок «Боруссии» - трудяга, в отличие от Усмана. У Иньест шансы на легендарность выше, чем у представителей рода Де ла Пенья? Зачастую именно так, стабильность важнее яркого старта.

Где окажется? Если не в «Баварии», то в АПЛ – в МЮ со временем, за который болел в детстве.

Может стоить: 80 млн. евро.

Габриэль Жезус («Манчестер Сити», 20 лет)

Возможно, как футболист Жезус даже интереснее, чем Рэшфорд. Как Роналдо и Пеле интереснее любого форварда из Англии за всю историю. Зато Маркус выиграл Лигу Европы вместе с МЮ, славный малый. Но если бы Моуриньо верил в англичанина на сто процентов, то нашел ему центральное место в атаке. А вот Хосеп в Жезуса верит. Пока, по крайней мере. К слову, со временем в основе такой команды и Каспер Дольберг из «Аякса» может оказаться – есть в игре датчанина что-то магическое, из счастливого прошлого.

Где окажется? Уже в «Манчестер Сити», а перейти может в «Барселону», например.

Может стоить: 80 млн. евро.

Килиан Мбаппе (ПСЖ, 18 лет)

Уверенно предсказываем будущее Мбаппе – пенальти бить в ПСЖ точно не станет. Слишком зрелый этот малый, но поскольку родился во Франции, а не в Африке – приходится верить его детскому выражению лица и паспорту. Акселерат, фанат Зидана с детства, слишком дорогой для «Реала», но в самый раз для ПСЖ. Вернулся в родной город, играть может еще лучше, чем за «Монако». Удивляет уровень принятых решений – Мбаппе расчетливый, словно он Анри в зрелом возрасте.

Где окажется? После ПСЖ – в «Реале», ведь остается фанатом игрока Зидана и «сливочных» вообще.

Может стоить: более 100 млн. евро при втором переходе.

Резерв сборной будущего

Аарон Мартин («Эспаньол»), Жан-Кевин Огюстен («РБ Лейпциг»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Стевен Бергвейн (ПСВ), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Усман Дембеле («Барселона»), Каспер Долберг («Аякс»), Борха Майораль («Реал»), Эмре Мор («Сельта»), Рис Оксфорд («Боруссия» Менхенгладбах), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Аллен Сен-Максимен («Ницца»), Доминик Соланке («Ливерпуль»), Энес Унал («Вильярреал»), Кайл Уокер-Питерс («Тоттенхэм»).

Потенциальная стоимость основы: 730 млн. евро.

Потенциальная стоимость всех упомянутых: около 1.5 миллиарда евро.

В этот раз в финальном списке премии «Golden Boy» нет россиян, хотя Жамалетдинов из ЦСКА набрал баллы при предварительном голосовании от фанатов. Но тут решают эксперты из разных стран Европы, поэтому после Головина пока никого для финального списка не нашли. Будем ждать победителя, и хотя им, скорее всего, станет Мбаппе – за подвиги в Лиге чемпионов и французское чемпионство с «Монако», среди этих ребят не обязательно Килиан станет самым великим игроком. И что точно – в современном мире ни одного из них не отдадут за копейки, на кону полтора миллиарда евро – по самым скромным оценкам и без наценок в каждом из случаев, как при переходе Мбаппе в ПСЖ. Невероятно – никому и 21 года нет, а все вместе обойдутся новым клубам примерно в полтора миллиарда евро!