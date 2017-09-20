Большие проблемы чемпионского «Реала»

«Реал» снова не выиграл дома, даже проиграл «Бетису», и «Соккер.ру» раскрывает причины футбольных неудач постоянного победителя Лиги чемпионов с Роналду в атаке.

Короли футбола, лишенные стимулов

Для «Реала» хорошо, что игроки основы соглашаются на новые контракты. Но тут надо смотреть на их возраст – вратарям Касилье и Навасу по 30 лет. Рамосу, Марсело, Бэйлу, Модричу, Бензема и Роналду – в том же районе, порой даже больше, как Луке или Криштиану. Но дело не только в годах, ведь не случайно «Реал» набрал резерв из молодых ребят, а Зидан им пробует доверять. Дело в психологии. Как только «Реалу» начинают намекать, что они не вечные чемпионы – реакция всегда крайне уверенная. А порой - высокомерная. Перес, Зидан и Бэйл заявляли о третьей победе в ЛЧ подряд. Кто их за языки тянул?

Невозможно не возомнить себя королями, если столько выигрываешь за короткий срок. В результате у «Реала» на поле и за его пределами один подход – давить. Или на соперника, или на собственное величие. Сейчас они как Бэйл в плохих матчах: сила есть – ума не надо. Зидан сказал, что просит от команды доминировать, ему такой подход нравится сильнее, чем голы со стандартов и нервные развязки имени Рамоса. Вот «Реал» и давит. Но самоуверенность ведет к ответным атакам даже тех, кто слабее – «Валенсии», «Леванте» и «Бетиса». Теряют очки, но напоминают нам – они такие, как были. Привязка к величию из прошлого, пусть даже свежего, потопила многих королей футбола.

Упрямство тренера Зинедина Зидана

Француз имеет право быть упертым – за него говорят набранные очки и завоеванные кубки в качестве тренера. Только вдумайтесь в показатели Зинедина. У Зидана доля побед – 75.8 %. Самый высокий показатель в истории «Реала» для постоянных наставников. Все пять десятков тренеров работали не настолько продуктивно. И не только постоянные. Только у Дель Боске, когда стал тренером на один матч, процент выше – одна победа 5:0. Но у француза много придуманных голов – в среднем даже больше, чем при Анчелотти. И кубков много.

Зидан выиграл семь трофеев, хотя работает полтора года и не успел сыграть даже сотый матч с командой. Но такие дикие успехи заставляют Зидана принимать странные решения. Летом команде остро нужен был форвард – нет, Бензема подходит, точка! Команда косо смотрит на Луку Зидана в качестве третьего вратаря – парень играет, мягко говоря, не сильно, но Зидан принял решение. С ротацией порой у Зинедина такие отношения, как у Бенитеса – жене пора ревновать к этой привычке. Порой Зинедин излишне упрямый, а поскольку он еще и прячет свою знаменитую агрессию – допускает ошибки.

Позиционные провалы защитников

Кстати, «Реал» Зидана в среднем пропускает больше, чем «Реал» Анчелотти. Против «Бетиса» чемпион Испании мог допустить гол на третьей минуте, когда грубая позиционная ошибка Варана повлекла за собой не менее странную оплошность Рамоса. Только самоотверженность Каземиро – подстраховал Серхио, и Карвахаля – вынес мяч с линии пустых ворот, помешала севильцам открыть счет голам. Этот эпизод рядовой, но показательный. Подобные сюжеты фанаты «Реала» видят часто. Команда заигрывается впереди – идет контратака на двух защитников и Каземиро.

Каравахаль и Марсело зачастую атакуют, в обороне часто их даже не видно, особенно при резких выпадах соперника. Такой стиль выбрал Зидан, но француз не просит Рамоса и Варана нагло терять позицию на 94-й минуте матча против «Бетиса». Оборона «Реала» полагалась в разное время на подвиги Наваса, на преимущество своей атаки над соперниками. Зидан точно не мастер выстраивания обороны, просто в лучших матчах «Реал» закрывает этот минус и все говорят, какой из Рамоса крутой центральный форвард, умалчивая, что Серхио последних лет – так себе оборонец. Он даже то, что умеет делать, не делает – как подкаты, например.

Не готовые к основе «Реала» кадры

Роналду нужен команде, Кроос нужен команде, Модрич нужен и Марсело необходим. Сменщики готовы зажечь в одном-двух матчах, но не постоянно. В чем же дело? Вспомните, что Зидан в «Кастилье» стартовал ужасно – поражения, поражения. Его думали убрать, чтобы не позорить легенду футбола, но тут Зинедину объяснили, в чем был неправ. Оказалось, француз с молодыми игроками работал мягко, как со своими сыновьями, ведь «плохой полицейский» дома – жена Вероника. Тренер изменил подход и дослужился до первой команды «Реала», где сейчас его строгости снова не хватает, чтобы раззадорить резервистов на подвиги. Возможно, молодежь «Реала», получая практику не за качество футбола, а потому что свои и молодые, немного расслабилась?

Купи летом не только Тео Эрнандеса, но еще Де Хеа, Мбаппе и Азара, например, был бы совершенно другой расклад. А пока Зидан забыл, как готовил Иско – жестко, и теперь расплачивается за доброту? Вполне возможно. Также не забываем о трансферах. Летняя одержимость французом Мбаппе и отказ от рассмотрения других фигур – например, Харри Кейна, может сейчас аукнуться. Если бы «Реал» вовремя подписал сильного нападающего, то сейчас одной проблемой стало бы меньше, поскольку классный и опытный форвард в матче, где создано три десятка моментов, придумает гол. Майораля можно сколько угодно нахваливать. Но ни испанец, ни другие воспитанники «Реала» молодого возраста, пока не сильнее главных звезд команды. Раз так, если старики не выручают – резерв не спасает. Даже против «Бетиса», не нужно ждать матчи против «Атлетико» или «Барселоны», наученной Суперкубком Испании.

Очень слабая реализация моментов

Плохую реализацию просто доказать с помощью цифр. В прошлом сезоне у «Реала» xG (показатель, оценивающий вероятность голов) был в районе 92 за сезон, у «Барселоны» - 95, что сочеталось с разницей по забитым мячам – 106 против 116 в пользу каталонцев. А сейчас, что забавно, показатель ожидаемых голов у «Реала» еще выше, чем у «Барселоны». При этом каталонцы забили 17 мячей (16 – сами плюс автогол), а «Реал» - 9 (8 сами плюс автогол). Проще говоря, реализация команды Зидана хромает на обе ноги. У «Реала» нет центрфорварда, и это сказывалось в прошлом сезоне, пока Роналду не набрал форму весной, сказывается и сейчас. Против «Бетиса» было 27 ударов, 7 в створ. 12 раз бил Роналду, причем португалец наносил удары только из пределов штрафной площади.

Но Криштиану сложно играть без пространства и рывка, как это привыкли делать центрфорварды. Например, у Суареса из первых ста голов за «Барселону» 97 – из пределов штрафной площади. Обамеянг забивает в таком же стиле. Зидан лоббировал новый контракт другу Бензема, но Карим может на скамейке посидеть за 8 млн. евро в год. А в основе «Реалу» нужен центральный форвард. Не Роналду – который за много лет в сборной Португалии не научился играть самостоятельно и под давлением в центре атаки, или Бэйл – Гарет потяжелел в движении, но даже в лучшее времена валлиец не был центрфорвардом. «Реал» сейчас атакует много, но атакует нелепо. У «Барселоны» ведь на пять ударов за игру меньше, но при этом показатель точных выстрелов идентичный – 7.4 за игру. Ясно видно, что у «Реала» нехватка человека с убойной эффективностью – центрального форварда.

Механизация игрового процесса

У «Реала» даже удары и передачи пятками стали рутиной. Команда похожа на сходку великих художников, не готовых ничего нового написать – устали, наелись шедеврами, и при этом, захмелев, щурятся на кривые картины конкурентов и считают, что подобную мазню дороже их картин не продать. Ошибаются! Есть основания полагать, что завершат сезон без крупных трофеев. Но провалом станет скатывание по уровню игры, ведь «Реал» вправду был главной футбольной машиной последних лет в Европе. Таковой и остается? Но не стоит удивляться, что после стольких голов со стандартов – в прошлой Ла Лиге даже рекорд побили, спасений, крутых разворотов сюжета и персональных подвигов команда собрала неудачную серию.

У них даже есть шанс выкрутиться, если признают ошибки. Ведь знаете, в чем сейчас разница между «Барселоной» и «Реалом»? В понимании самих себя. Месси выдал самый результативный старт в карьере в чемпионате Испании – 9 голов в 5 матчах. А «Реал» прервал рекордную мировую серию по голам в каждом поединке на отметке в 73 игры. При этом каталонцы уже пару раз после Гвардиолы имитировали полноценное возвращение. Но уподоблялись в отчаянных отрезках на пародиста своего игрового стиля – «Арсенала», не шли до конца. А вот Зидан в прошлый раз, когда «Реал» прервал серию без поражений, когда эти самые осечки пошли, отреагировал грамотно. Нет сомнений, что будут использовать действенные методы. Вот только на творчество в «Реале» способны, пожалуй, Иско и Асенсио. И двух человек мало.

Вопрос дня. «Реал» провалит текущий сезон?

«Реал» может спасти не только класс исполнителей, но и адекватный подход к работе. Раньше символом клуба был слегка безумный Перес, а теперь – хладнокровный Зидан. Все ошибки проанализируют, все паузы на матчи сборных используют с умом. Каждого соперника, который приедет после «Бетиса» на «Сантьяго Бернабеу», изучат. Еще в прошлом сезоне после завершения рекордной серии без поражений эти самые поражения пошли, но команда разобралась. И тут Рамос правильно сказал – «Реал» отыгрывал разные отрывы в Примере, хотя семь пунктов после пяти туров – очень много. Да и первое домашнее поражение от «Бетиса» с прошлого века не может радовать…

Но Роналду, показавший в Эль Класико будущую фору «Барселоны» - цифру на своей футболке, иллюстрирует текущее, а не постоянное место «сливочных» в таблице. Непривычно видеть «Реал» седьмым, чемпион может нырнуть еще глубже. И когда «Мадрид» в последний раз так часто терял очки в домашних играх чемпионата, то финишировал в Ла Лиге на шестой строчке. Сейчас подобное невозможно – играют по показателям как первая-вторая команда чемпионата, то есть поднимутся выше. Но после того, как Зидан пристроил планку качества на крышу «Сантьяго Бернабеу», даже поражение «Реала» в финале ЛЧ, второе место после «Барселоны» в Испании и неудача в Кубке Короля будут означать, что сезон не оправдал ожиданий. Так что да – у «Реала» все шансы провалить сезон по своим стандартам качества футбола и количества трофеев.