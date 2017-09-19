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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 22’ Беневенто 0:1 Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Первый тайм доп. времени, 116’ Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 66’ Волгарь 0:2 Ростов
18:30 Закончился первый тайм Спартак-Нальчик 0:0 Динамо М
19:00 23’ Кубань 0:0 Спартак М
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Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов-2019

сегодня, 18:31

Согласно информации испанской прессы, новый стадион «Атлетико» «Ванда-Метрополитано» примет финал Лиги чемпионов 2019 года. Такое решение принял Исполнительный комитет УЕФА.

Таким образом, эта арена станет четвертым испанским стадионом, который принимал завершающие матчи самого престижного клубного европейского турнира. Четырежды финал Лиги чемпионов проходил на «Сантьяго Бернабеу», и по разу поединок принимали «Рамон Санчес Писхуан» и «Камп Ноу».

Вскоре УЕФА подтвердил информацию официально. Поединок состоится 1 июня 2019 года.

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Все комментарии
хейтер барселоны
сегодня в 19:23
Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов-2019, который, в четвёртый раз подряд, игроки каталонского клуба будут смотреть по телевизору.
da da da
сегодня в 19:15
лучший клуб столицы,рад за него.
стадио просто волшебен,особенно на фоне СБ который в форме унитаза.
Медив ответил Zidane.5
сегодня в 19:13
Zidane.5:
Хороший стадион у матрасов. 2 в Испании после Сантьяго Бернабеу.
Нет, на первом месте всяко Писхуан Рамона Санчеса
Zidane.5
сегодня в 19:08
Хороший стадион у матрасов. 2 в Испании после Сантьяго Бернабеу.
Медив
сегодня в 19:05
Название фиг выговоришь, буду называть МетроКотлето
Требл Ювентуса
сегодня в 18:54
А в каком веке новый стадион юве примет финал лиги чемпионов?
ВОДИТЕЛЬ АФТОБУСА
сегодня в 18:52
А НА СТАДИОНЕ ЗЕНИТА БУДУТ РАЗВОДИТЬ БАКЛАНОВ, ПИТЕРСКИХ.
Igo0rek ответил RDeanW
сегодня в 18:49
RDeanW:
"Вчера, 12:58 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь По информации испанских СМИ, новая арена «Атлетико» «Ванда Метрополитано» не примет финал Лиги чемпионов-2019. В УЕФА посчитали, что 7 000 VIP-мест, которые вмещает данный стадион, - слишком малая цифра для такого события. Таким образом, финальный поединок Лиги чемпионов в 2019 году должен состояться на Олимпийском стадионе в Баку" так че, первый тайм в баку, потом по самолетам и в мадрид, доигрывать встречу?
Дополнительное время будут доигрывать на Бернабеу, а если серия пенальти, то в США придется лететь.
Owl Fake
сегодня в 18:42
Не помогут Карабаху родные стены в финале. Но никогда не поздно отомстить, особенно если Атлетико выйдет таки со второго после Карабаха и дойдёт с ним до финала.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 18:40
Отлично!
RDeanW
сегодня в 18:36
"Вчера, 12:58 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанских СМИ, новая арена «Атлетико» «Ванда Метрополитано» не примет финал Лиги чемпионов-2019.
В УЕФА посчитали, что 7 000 VIP-мест, которые вмещает данный стадион, - слишком малая цифра для такого события.
Таким образом, финальный поединок Лиги чемпионов в 2019 году должен состояться на Олимпийском стадионе в Баку"

так че, первый тайм в баку, потом по самолетам и в мадрид, доигрывать встречу?
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