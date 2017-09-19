Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов-2019

Согласно информации испанской прессы, новый стадион «Атлетико» «Ванда-Метрополитано» примет финал Лиги чемпионов 2019 года. Такое решение принял Исполнительный комитет УЕФА.
Таким образом, эта арена станет четвертым испанским стадионом, который принимал завершающие матчи самого престижного клубного европейского турнира. Четырежды финал Лиги чемпионов проходил на «Сантьяго Бернабеу», и по разу поединок принимали «Рамон Санчес Писхуан» и «Камп Ноу».
Вскоре УЕФА подтвердил информацию официально. Поединок состоится 1 июня 2019 года.
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По информации испанских СМИ, новая арена «Атлетико» «Ванда Метрополитано» не примет финал Лиги чемпионов-2019.
В УЕФА посчитали, что 7 000 VIP-мест, которые вмещает данный стадион, - слишком малая цифра для такого события.
Таким образом, финальный поединок Лиги чемпионов в 2019 году должен состояться на Олимпийском стадионе в Баку"
так че, первый тайм в баку, потом по самолетам и в мадрид, доигрывать встречу?
По информации испанских СМИ, новая арена «Атлетико» «Ванда Метрополитано» не примет финал Лиги чемпионов-2019.
В УЕФА посчитали, что 7 000 VIP-мест, которые вмещает данный стадион, - слишком малая цифра для такого события.
Таким образом, финальный поединок Лиги чемпионов в 2019 году должен состояться на Олимпийском стадионе в Баку"
так че, первый тайм в баку, потом по самолетам и в мадрид, доигрывать встречу?