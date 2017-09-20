Стадион «Ацтека» в Мексике пострадал из-за землетрясения

Мексиканский стадион «Ацтека» вместе с рядом других спортивных сооружений пострадал в результате землетрясения. Ущерб, нанесенный стадиону, незначителен, однако работа арены все равно временно приостановлена. По этой причине был перенесен матч Кубка Мексики «Америка» - «Крус Асуль».

Стадион «Ацтека» вмещает 87 тысяч зрителей, он дважды принимал финалы чемпионатов мира (1970 и 1986).

Во вторник землетрясение магнитудой 7,1 баллов по шкале Рихтера произошло в Мексике. Погибли более 200 человек.

Ранее в Китае стадион пострадал из-за пожара.

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