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Дубль Карпина и 0:5. Как играли «Спартак» и «Ливерпуль»

сегодня, 13:51

Сегодня «Спартак» примет самого именитого соперника по группе Лиги чемпионов. «Соккер.ру» заглянул в прошлое, ведь москвичи уже встречались с мерсисайдцами.

Кубок обладателей Кубков 1992/1993, 1/8 финала

«Спартак» - «Ливерпуль» - 4:2

Голы: Писарев 10; Карпин 69, 86 (пенальти); Пятницкий 90 – Ледяхов 67 (автогол), Макманаман 79.

Впервые «Спартак» и «Ливерпуль» сошлись в первом для российских клубов еврокубковом сезоне. Москвичи пробились в розыгрыш Кубка Кубков, обыграв в финале Кубка СССР/СНГ последнего союзного чемпиона – ЦСКА, со счетом 2:0. Мерсисайдцы в решающем поединке Кубка Англии с аналогичным счетом переиграли «Сандерленд». На пути к очной встрече «Спартак» и «Ливерпуль» издевательски легко расправились с противниками из Люксембурга и с Кипра, а матч в Москве, открывший соревновательную программу в 1/8 финала обернулся яркой победой «красно-белых», которым здорово помог изрядно чудивший в тот вечер экстравагантный голкипер «Ливерпуля» Брюс Гроббелар.

Вратарь из Зимбабве по прозвищу «Человек из джунглей» носил и менее приятную кличку – «Клоун», которой полностью соответствовал в матче со «Спартаком». Гроббелар сделал результативную передачу на Валерия Карпина, а в концовке матча при счете 2:2 снес в собственной штрафной площади Радченко и получил красную карточку. У «Ливерпуля» к тому времени не оставалось замен, поэтому Карпин с «точки» забивал в ворота, опекаемые защитником Бэрроузом, который на последней минуте капитулировал еще и после удара Пятницкого, установившего окончательный счет на табло – 4:2. Пенальти, удаление вратаря, шесть забитых голов, захватывающее развитие событий в заключительной четверти матча – шикарная игра! Эх, если бы и сегодня в Лориса Кариуса вселился гроббеларов дух авантюризма... 

Видеообзор матча

Кубок обладателей Кубков 1992/1993, 1/8 финала

«Ливерпуль» - «Спартак» - 0:2

Голы: Радченко 62; Пятницкий 89.

Даже победа с преимуществом в два мяча не являлась гарантией прохода в следующий раунд турнира, что и подтвердил ход матча против грозного противника на легендарном «Энфилде». «Красные» пользовались своим преимуществом в резкости и атлетизме, давили на «Спартак» всей своей мощью, действовали агрессивно и размашисто, создавали острые моменты. Однажды Дмитрию Хлестову даже посчастливилось совершить сэйв на линии ворот, когда Черчесов был бессилен. Тем не менее, команда Олега Романцева провела игру тактически грамотно, привыкшие возиться с мячом москвичи сосредоточились на контратаках, которыми постоянно «покусывали» хозяев. Один из таких выпадов привел к голу Дмитрия Радченко на 63-й минуте, а Андрей Пятницкий снова оставил за собой последнее слово, подведя черту под противостоянием с «Ливерпулем» еще одним поздним голом.

Видеообзор матча

Таким образом, переиграв «Ливерпуль» по сумме двух матчей со счетом 6:2, «Спартак» пробился в четвертьфинал Кубка обладателей Кубков, где оставил не у дел еще один известный клуб. «Фейеноорд», как и мерсисайдцы, проиграл в обеих встречах, общий счет – 4:1 в пользу «красно-белых», которым прочили выход в финал по итогам противостояния с «Антверпеном». Однако бельгийцы уперлись в Москве и отказались пропускать больше одного мяча, а на своем поле заручились поддержкой португальского арбитра по фамилии Корраду. Его судейство – катастрофа, а невыход «Спартака» в финал турнира – трагедия. А ведь москвичи могли сойтись в битве за Кубок Кубков с «Пармой» под руководством своего будущего тренеры Невио Скалы. К слову, итальянцы переиграли «Антверпен» в финале со счетом 3:1.

Лига чемпионов 2002/2003, групповой этап

«Ливерпуль» - «Спартак» - 5:0

Голы: Хески 7, 89; Шейру 14; Хююпя 28; Диао 82.

Но вернемся к «Спартаку» и «Ливерпулю», которые через десять лет дождались следующего свидания, причем уже в Лиге чемпионов. На этот раз соперники оказались в разных весовых категориях, «Спартак» уже был одной ногой в бездне, куда скатился в середине «нулевых», а «Ливерпуль» ходил в числе лидеров английского футбола и был в двух с половиной годах от знаменитого стамбульского финала ЛЧ. В стартовом составе «красно-белых» вышли Станислав Черчесов и Дмитрий Хлестов – именно они за десять лет до этого героически играли на «Энфилде», но на этот раз вратарь пропустил пять мячей, а защитник был заменен в середине первого тайма. Исход был предрешен уже в первой трети, когда гости трижды вытащили мяч из сетки своих ворот. «Ливерпуль» мог выиграть и крупнее, если поставил бы перед собой такую цель, но и без того внес весомый вклад в лигочемпионский спартаковский антирекорд под кодовым названием «1-18».

Видеообзор матча

Лига чемпионов 2002/2003, групповой этап

«Спартак» - «Ливерпуль» - 1:3

Голы: Данишевский 23 – Оуэн 29, 70, 90.

Проиграв стартовые три матча в Лиге чемпионов с общим счетом 0:10, «Спартак» начал второй круг группового этапа с мыслями о достоинстве, а не о турнирных результатах. В домашней встрече с «Ливерпулем» Олег Романцев выпустил в старте пятерых футболистов моложе 20 лет, а москвичи забили свой единственный лигочемпионский гол той осенью, причем даже вели в счете на протяжении шести минут. Отличился сам Данишевский. А потом Майкл Оуэн, удивительным образом не принявший деятельного участия в голевой феерии на «Энфилде», оформил хет-трик, что уже не могло никого ни удивить, ни огорчить.

Видеообзор матча

«Спартак» с шестью поражениями в шести матчах занял последнее место в группе, но и «Ливерпуль» не сумел пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов, пропустив вперед «Валенсию» и «Базель». Не считая матчей против «Спартака», «красные» набрали только два очка – две ничьи со швейцарцами. Мерсисайдцы продолжили еврокубковую кампанию в Кубке УЕФА, где сошли с дистанции в четвертьфинале, уступив «Селтику».

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Все комментарии
Footbolista ответил piercman
сегодня в 14:49
piercman:
если кто не видел, то для разогрева перед сегодняшней игрой рекомендую посмотреть очень интересное интервью бывшего агента. про спартак и его делишки сильно мочит 😄 https://www.youtube.com/watch?v=bJWXrSevazE
...интервью бывшего агента. про спартак и его делишки сильно мочит...)))
Тро-ло-ло, даже смотреть не буду...вот если бы официальный репортаж их зала суда: "Рассматривается дело о клевете...."
Старлей84
сегодня в 14:31
Ну, думаю рекорд Ливерпуля в 5 мячей сегодня может не устоять.
Igo0rek
сегодня в 14:10
Как только Сами Хююпия не называли xD

Хююпя, Хююпи, Хююпа...
Александр Северный
сегодня в 14:06
Шанс превысить рекордные показатели.
Beekeeper
сегодня в 14:03
Боюсь сегодня повториться 5-0 от Ливерпуля ))
piercman
сегодня в 13:57
если кто не видел, то для разогрева перед сегодняшней игрой рекомендую посмотреть очень интересное интервью бывшего агента. про спартак и его делишки сильно мочит 😄
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