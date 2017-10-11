Сборная братьев-футболистов

Братья Азары впервые отличились за Бельгию в одном матче, и «Соккер.ру» представляет целую команду родственников, где находится место и российским футболистам!

Вратари

Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Джиджи любит своего старшего брата – тоже голкипера, тоже воспитанника «Милана», правда не игравшего за «россонери». Но когда за дело взялся Райола, то Мино выбил для вратаря греческого «Астераса» и брата Джанлуиджи контракт с «Миланом». Кумовство чистой воды, хотя в том же «Реале» у третьего вратаря фамилия Зидан – многие родню необъективно оценивают. Получается, если Джиджи переберется в Мадрид, то Антонио за собой потащит?

Публикация от Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99) Сен 27 2017 в 3:38 PDT

Резерв: Антонио Доннарумма («Милан»).

Защитники

Ларс Бендер («Байер»)

Бронзовый призер Евро-2012 в основу сборной, где есть Киммих, не пробьется. Но за «Байер» Ларс играет. Может закрыть и позицию справа в обороне. И в центре поля рубится, как и его брат-близнец Свен. Правда, второй немецкий игрок пригодится нам в резерве на позиции центрального защитника, а вот страховать Ларса будет албанец Джака – опытный брат Гранита из «Арсенала» и соперник ЦСКА в ЛЧ.

Резерв: Таулант Джака («Базель»).

Джером Боатенг («Бавария»)

Чемпион мира, призер чемпионатов Европы, пятикратный обладатель «салатницы» в Бундеслиге – сильный игрок. Но у Джерома проблемы в «Баварии», поговаривали даже о расставании. Резко сдал младший Боатенг, может, что в личной жизни приключилось? Или трагикомичные эпизоды на Евро-2016 сказались – Боатенг стал героем мемов, пару раз нелепо сыграл. Не может прийти в себя, но Хайнкес его не бросит – Джером на пике форме невероятно мощный. И его братец Кевин-Принс не промах, если не чудит!

Публикация от Jerome Boateng (@jeromeboateng) Мар 6 2017 в 6:05 PST

Резерв: Свен Бендер («Байер»).

Рамиро Фунес Мори («Эвертон»)

Вторым центральным защитником будет оборонец «Эвертона» и Аргентины Мори, ведь его брат-близнец Рохелио играет за мексиканский «Монтеррей». Является нападающим, причем очень результативным! Учитывая конкуренцию в атаке Аргентины, рядом с Месси этого Фунеса Мори не увидим, а вот Рамиро играл в отборе, пока не получил серьезную травму – сейчас восстанавливается. В резерве у нас старший брат Поля Погба – в представлениях не нуждается, даже в Лиге Европы против МЮ играл.

Резерв: Флорентин Погба («Сент-Этьен»).

Рикардо Родригес («Милан»)

Если Джанлуиджи Доннарумма своего брата протащил в заявку «Милана» (а раньше так же поступил Кака, как помним), то швейцарец с чилийскими корнями Родригес оставил брату свой путь, без помощи известного родственника – Франсиско Родригес сейчас играет за «Люцерн» в Швейцарии, а раньше был в школе «Вольфсбурга». В резерве здесь младший из Лукаку, тоже игрок сборной Бельгии, как и его брат Ромелу.

Резерв: Джордан Лукаку («Лацио»).

Полузащитники

Гранит Джака («Арсенал»)

В истории футбола не было опорного полузащитника дороже, чем Джака! Даже переход Матича в МЮ не изменил расклад. К швейцарскому хавбеку албанского происхождения можно придраться по итогу выступлений за «канониров», но тут вопрос к Венгеру, Гранит - парень талантливый. А в резерв к младшему Джака отправляем младшего Родригеса – два года назад даже на премию «Golden Boy» претендовал.

Резерв: Франсиско Родригес («Люцерн»).

Тиаго Алькантара («Бавария»)

Сын чемпиона мира Мазиньо, брат Рафиньи из «Барселоны», кузен Родриго из «Валенсии» - футбольная семья. Будь Тиаго на пике формы – у «Баварии» было бы меньше проблем. Интересно, как именно Хайнкес будет использовать Тиаго? Могут сделать нового Хави, и даже если не получится, но смогут подвести к решающим матчам сезона в идеальной форме – тоже не прогадают и не проиграют. У Испании очень сильный состав, но Тиаго должен ехать на ЧМ-18 и там себя пробовать показать, а вот его брат Рафинья в состав «селесао» не проходит.

Публикация от Thiago Alcantara (@thiago6) Янв 1 2017 в 9:35 PST

Резерв: Рафинья Алькантара («Барселона»).

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Сильнейший из тройки братьев Погба стоит каких-то 105 миллионов евро, копейки. Играет за «красных дьяволов» - середняк АПЛ прошлого сезона, зато Лигу Европы брали. И теперь миллионы фанатов «Манчестер Юнайтед» переживают, как там идет восстановление хавбека Поля от травмы? Погба восстанавливается по плану и нам подходит, ведь у него сразу два брата в футболе – один в «Сент-Этьене», а другой был в «Спарте» из Роттердама.

Резерв: Кевин-Принс Боатенг («Айнтрахт»).

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Миранчуки здесь авансом и есть альтернатива, но они ведь талантливые ребята! Алексей сейчас кажется более сильным игроком – опытнее будет, пускай его брат Антон и заиграл в основе «Локомотива». Для российского футбола тема братьев всегда была актуальной. Братья Кержаковы, Калешины, Березуцкие, Комбаровы, Миранчуки и Мухаметшины могут собрать необычную команду с тренером Евгением Калешиным, причем даже по позициям составят именно сборную. Но самые молодые и талантливые здесь – под крылом у Семина.

Резерв: Антон Миранчук («Локомотив»), Джовани Дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси).

Эден Азар („Челси“)

Вчера Роберто Мартинес выпустил братьев Азаров против Кипра в стартовом составе, они впервые отличились в одной игре – три мяча из четырех в ворота соперника придумали именно братцы, за которых болел Килиан, который в августе этого года подписал контракт с „Челси“. Похоже, Конте использовал тот же трюк для удержания лидера команды Эдена, что и боссы „Милана“ по Доннарумме - всех братьев стараются пристроить. Четвертый из Азаров – Итан, которому четырнадцать, уже где-то между Бундеслигой и АПЛ?

Публикация от Eden Hazard (@hazardeden_10) Авг 29 2017 в 1:03 PDT

Резерв: Торган Азар („Боруссия“ М), Хонатан дос Сантос („Лос-Анджелес Гэлакси“).

Нападающие

Ромелу Лукаку („Манчестер Юнайтед“)

У Игуаина есть братья-футболисты, и Федерико, что рубится в США, даже неплохой форвард, но все-таки берем братьев, представляющих МЮ и „Лацио“ - оба клуба с историей. Хотя у Лукаку на подмене серьезные ребята. Люк и Сим Де Йонги, которые теперь по разные стороны баррикад в Голландии – играют за ПСВ и „Аякс“, есть братья Айю, сыновья Абеди Пеле рубились между собой недавно – „Вест Хэм“ обыграл „Суонси“ в АПЛ. Бентеке младшего брата перетащил в „Кристал Пэлас“ и тот тоже нападающий.

Happy bday to my blood!!! Words can't describe how much I love you ❤️ Публикация от Jordan (@jlukaku94) Май 12 2016 в 11:57 PDT

Резерв: Гонсало и Федерико Игуаины („Ювентус“ и „Коламбус Крю“), Люк и Сим де Йонги (ПСВ и „Аякс“), Кристиан и Жонатан Бентеке (оба – „Кристал Пэлас“), Жордан и Андре Айю („Суонси“ и „Вест Хэм“), Рохелио Фунес Мори („Монтеррей“).

Главные тренеры. Симоне и Филиппо Индзаги („Лацио“ и „Венеция“)

Даже тренеров находим, воспитанных за одним обеденным столом. Симоне сейчас успешнее, ведь работает с „Лацио“ - 5 побед в 7 турах на старте сезона, неплохо, а Филиппо после „Милана“ оказался в „Венеции“, перезапускает карьеру. А братья Куманы для резерва – Эрвин помогает младшему Рональду тренировать „Эвертон“, и пока их не уволили после неудачного старта в АПЛ.

Резерв: Эрвин и Рональд Куманы („Эвертон“).

У Марадоны братья Уго и Рауль тоже были футболистами, но кто их помнит? А вот квартет Азаров в будущем может набрать матчей за сборную Бельгии. Также именно сегодня юбилей у главного брата в истории футбола – сэру Бобби Чарльтону исполняется 80 лет, он чемпион мира с Англией, как и его старший брат Джек. И тема братьев в футболе в новых поколениях еще ярче, чем раньше. Даже в России на смену братьям Березуцким и Комбаровым приходят близнецы Миранчуки, и оба на днях сыграли за сборную России!

Интересно, кто в этом списке сможет повторить судьбу самых знаменитых братьев в истории футбола? Разумеется, часто так бывает, что один из двоих талантливее второго или остальных, если их больше, как у Поля Погба. Но основной состав впечатляет. В „Милане“, „Баварии“, „Арсенале“, „Челси“ и МЮ найдете футболистов, чьи братья тоже пинают мяч. Во многих семьях воспитывают игроков пачками. Дело братьев Чарльтонов живет, хотя они свой главный матч в жизни провели более чем полвека назад в финале ЧМ-66! Зато моду на футбольные семьи начали – от Бразилии до России хватает братьев в футболе.