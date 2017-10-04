Ярмоленко - в символической сборной Бундеслиги в сентябре по версии WhoScored

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную месяца Бундеслиги по версии портала WhoScored за свои выступления в сентябре.
Символическая сборная сентября: Хитц ("Аугсбург") - Киммих ("Бавария"), Папастатопулос ("Боруссия" Дортмунд), Сане ("Ганновер"), Макс ("Аугсбург") - Алькантара ("Бавария"), Филипп, Шахин, Ярмоленко (все «Боруссия» Дортмунд) - Левандовски ("Бавария"), Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд).
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