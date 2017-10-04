Неймар - в символической сборной Лиги 1 в сентябре по версии WhoScored

Авторитетный футбольный портал WhoScored составил список лучших игроков Лиги 1 в сентябре.
Стоит выделить вингера ПСЖ Неймара, который в трех матчах чемпионата в первом месяце осени отметился тремя голами и двумя ассистами.
Символическая сборная сентября: Лопеш («Лион») - Агилар («Монпелье»), Карлос («Нант»), Ле Маршан («Ницца»), Амави («Марсель») - Малькольм («Бордо»), Туре ("Нант"), Дракслер (ПСЖ), Неймар (ПСЖ) - Фекир ("Лион"), Фалькао ("Монако").
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