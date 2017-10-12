​Самые недооцененные футболисты

На «Соккер.ру» видим, как джокера МЮ каждый день «продают», и защищаем известных футболистов, которых почему-то недооценивают, хотя их игра часто впечатляет.

Вне конкурса. Серхио Бускетс («Барселона»)

Ценность Каземиро осознали быстрее, хотя Бускетс на высоком уровне играет дольше. Канте стали хвалить сразу же, как «Лестер» себя показал. Чемпионский сезон в «Челси» сделал скромнягу любимчиком футбольных фанатов. А Бускетса годами воспринимали только как симулянта, провокатора, мастера фолов. Хотя от него зависели многочисленные успехи «Барселоны» и сборной Испании. 100 матчей за Красную Фурию и свыше 400 за «Барселону», но Серхио нередко считают мелким хулиганом, а не великим хавбеком.

13 место. Миралем Пьянич («Ювентус»)

Мощный боснийский хавбек давно на слуху. Все в футбольном мире в курсе, что ему преподавал удары со штрафных сам Жуниньо, что Пьянич не сразу, но стал важным для «Ромы» человеком и логично пошел на повышение в «Ювентус». Там у него тоже не все и не сразу получилось, но Миралем – игрок колоссального уровня. Парню уже 27 лет, а признать его заслуги смогут, только если заметят в новом сезоне за волнами обожания Дибалы – сразу оцененного по достоинству.

12 место. Жоржиньо («Наполи»)

У «Наполи» много ребят, которых пока не ценят. В Мертенсе не сразу разглядели результативного нападающего, хотя делал намеки. Инсинье лучше, чем думают те, для кого Лоренцо просто шустрый вингер. Но выделить хочется одного из главных мастеров владения мячом в Европе. В новом сезоне в топ-5 именно хавбек Сарри чаще всех видится с мячом – в среднем отдает по 105 передач. Больше, чем Марко Верратти, играя за демонов из ПСЖ. Бразилец из сборной Италии – прекрасный игрок, но пока о нем говорят редко.

11 место. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»)

За Марсьяля много платили и называли переоцененным из-за спада после мощного дебюта в МЮ. А теперь, когда Антони каждый день продают другим клубам, его можно включить в этот список. Смотрели игру ЦСКА и МЮ? Тогда вопросов не возникнет, почему Марсьяля – суперсаба Моуриньо, можно назвать парнем, в которого зря не сильно верят. Выходит на замену и подстраховывает в «рядовых» матчах замечательно, забил немало, отдал много. Отлично смотрится, а Дешама не убеждает, даже в сборную не зовут.

10 место. Раджа Наингголан («Рома»)

Тут мешает скандальная слава. Наингголан побил горшки с Роберто Мартинесом, не перешел в «Челси» - оказался патриотом «Ромы». Но хавбек без вопросов большой мастер. Причем его отличает характер, благодаря которому Гаттузо или Давидс доросли до высокого уровня. Как правильно отметил наш редактор Антон Белюсь, против таких, как Раджа, страшно играть. Причем в атаке хавбек с индонезийскими корнями куда лучше, чем Эдгар или Дженнаро – 16 голов создал в прошлом сезоне в Серии А.

9 место. Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

Не только про Тьяго Силву больше говорили, чем про Вертонгена. Алдервейрелда чаще вспоминают порой, чем Яна. А ведь универсальный защитник сборной Бельгии на днях сыграл рекордный 97-й матч за национальную команду и побил рекорд легендарного тезки Кулеманса. Оборонцу «шпор» всего тридцать лет – легко первым доберется до сотого матча за сборную, но в АПЛ создавали культ даже вечно травмированного Компани, а вот Вертонгена почему-то не хвалят. Человек выигрывает 7 единоборств из 8!

8 место. Фаузи Гулам («Наполи»)

«Ювентус» попытается убедить крайнего защитника «Наполи», что пора ему предавать Неаполь в пользу Турина – досидеть на юге контракт до конца и перейти в северный клуб на правах свободного агента. Хитрые жуки из «Ювентуса» знают толк в недооцененных футболистах. Тот же Маркизио много лет в таких ходил, даже когда порой играл невероятно. Но у Гулама ситуация хуже – он в Италии чужой и выступает в обороне. Но алжирец хорош, и прогресс «Наполи» может об этом не лишний раз напомнить. Если того же Киммиха благодаря «Баварии» и сборной Германии начинают ценить, то Фаузи из другого фланга пока не добился даже положения Алекса Сандро.

7 место. Сесар Аспиликуэта («Челси»)

Фланговый защитник в двадцать семь лет переучился на сильного центрального бека, что впечатлило. Сейчас в семи турах АПЛ у Сесара четыре голевые передачи – больше только у плеймейкеров Мхитаряна и Давида Силвы. В новом сезоне испанец работал даже на правом фланге, а не на левом, как раньше. Это вообще законно так играть? При этом Аспиликуэта в «Челси» шестой сезон, а никто особо и не заметил, кроме экспертов по АПЛ. В сборную Испании его звали редко, а выходил на поле еще реже. Сесар точно большой мастер, но при этом ему уделяют куда меньше внимания, чем заслуживает.

6 место. Мауро Икарди («Интер»)

Все в курсе, что жена Макси Лопеса втюрилась в Икарди? Но так в жизни бывает, и какое отношение личные дела форварда «Интера» имеют к футболу? Многие считают, что Икарди – вечный скандалист, но забывают – шум вокруг его персоны создает как раз эта самая барышня Ванда, которая много говорит и является агентом форварда. А сам Мауро молча колотит голы. Бывает расторопнее того же Игуаина, лидерские качества в наличии. Скандальный парень? Так уж вышло. Недооцененный форвард? Несомненно.

5 место. Ян Облак («Атлетико»)

Возможно, из-за роста недооценивают также мексиканца Очоа. И к тому, что Хандановича годами не замечали, все ценители вратарского искусства привыкли. Мастера отражения пенальти из Словении и «Интера» привычно отодвигали на второй план. А теперь многие так же относятся к еще одному словенцу Облаку, хотя Ян работает феноменально. Можно отметить также Антони Лопеша – португальцу из «Лиона» закрыт путь в сборную из-за Патрисиу, но Облак в самом «Атлетико» играет, хотя многие до сих пор не в курсе, что Нойер, Облак и Де Хеа – тройка мощнейших голкиперов мира.

4 место. Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»)

Кэррика недооценивали, силушку Андера Эрреры не все поняли. Но Матич изначально в худшем положении оказался – его из «Челси» забросили за «Витесс» бегать, потом отдали «Бенфике». Спустя годы выкупили обратно, но через три сезона в Лондоне чемпионы Англии приняли решение отдать Матича в «Манчестер Юнайтед». Посмотрим, что покажет Бакайоко в центре поля у Антонио Конте, но уже видим, насколько хорошо зашел в команду Моуриньо опытный сербский разрушитель и человек, который куда лучше обращается с мячом, чем можно подумать, судя по позиции.

3 место. Тьяго Алькантара («Бавария»)

В прошлом сезоне Алькантара показал, пожалуй, самый качественный футбол среди всех игроков Бундеслиги. Был одним из лучших хавбеков Европы. А футболистом года назвали Лама – тут не жалко, легенда уходила. Но даже о Дембеле и Кейта говорили порой больше, чем о сыне чемпиона мира, который выбрал сборную Испании, в отличие от брата Рафиньи – тот подписался играть за Бразилию. Но Тьяго сильнее, чем хавбек «Барселоны», и каталонцы допустили огромную ошибку, отпустив его в «Баварию». Вот сейчас Хайнкес придет, порядок наведет и Алькантара до конца сезона может прибавить? Наверное, а пока испанец как Кроос времен игры за Мюнхен – обделен мировой славой.

2 место. Давид Силва («Манчестер Сити»)

Как может быть недооцененным футболист сборной Испании, у которого за плечами победы на чемпионате мира и два триумфа на Евро? Очень просто – невзирая на 116 сыгранных матчей за Красную Фурию и 32 забитых мяча, невзирая на семь сильных сезонов в АПЛ и свыше сотни ассистов за «Манчестер Сити», вы сами легко найдете тех, кто не понимает, что Силва – великий футболист, легенда английской лиги и испанского спорта. Сын японки и испанца – один из сильнейших игроков с азиатской кровью в истории, как-то скромно себя поставил, не все о его силах и статусе осведомлены. Хорошо, хоть Гвардиола разбирается в своих игроках – говорят, Давиду предложат контракт до 2020 года.

1 место. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

80 моментов создал в 2017 году в чемпионате Англии, больше всех в топ-5. Но понятно, почему Эриксена недооценивают – маленький датчанин, который лет пять тому назад играл намного слабее, чем сейчас, выступает не за «Барселону» или «Реал». Дело в клубе. Причем каталонцы точно к нему приценивались – их формата футболист, но скорее поставят на Коутиньо, или же отдадут Ракитича в обмен на Марсьяля. А ведь Кристиан за пять лет создал 46 голов для «шпор» голевыми передачами, а в прошлом сезоне поставил личный рекорд – 15 ассистов только в АПЛ. Плюс сам может забить, 38 мячей придумал за то же время. А мегазвездой Эриксена назовут далеко не все. И это, пожалуй, несправедливо.

Понятно, не существует датчика, который смог бы выдать нам четкий рейтинг недооцененных без подключения субъективных ощущений. Но если вы болеете за игру, где годами выбирают лучшего в паре Месси и Роналду, то легко добавите в этот рейтинг (или выбросите из него) своих кандидатов. В этом суть – есть ряд футболистов, вроде того же Давида Силвы, которые давно играют, как легенды, но о них говорят меньше, чем о Хави с Иньестой, пускай к этим испанцам тоже никаких претензий нет, и в разрезе борьбы за тот же «Золотой мяч» оба тоже недооценены толпой.

Так что восстанавливаем справедливость: составляйте свои списки и выбирайте футбольных мастеров, которым на ваш вкус не хватает мирового признания их заслуг и стараний!