«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Марсьяля на Ракитича

По сообщениям СМИ, «Манчестер Юнайтед» хочет обменять нападающего своего клуба Антони Марсьяля на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.



Из-за появления Маркуса Рэшфорда и вложенных сил в Ромелу Лукаку, «Манчестер Юнайтед» не видит Марсьяля в качестве игрока основного состава. Исходя из чего клуб задумывается о том, чтобы сделать предложение «Барселоне» по обмену Антони на Ивана Ракитича.



Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к Антони Марсьялю.

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