Антирекорды нового сезона в РФПЛ

Узнайте с помощью «Соккер.ру», какие российские клубы высшей лиги отличились с негативной стороны в масштабах футбольной элиты и даже собственной истории!

«Краснодар». Уникальная серия осечек

«Краснодар» последний раз забил с игры месяц назад – ужасный отрезок пережили. Ни разу в истории до этого сезона «быки» не проигрывали четыре матча подряд. Такая серия осенью, по ходу которой еще в сентябре вылетели из двух турниров! Даже когда команду только создали, играли лучше. Хотя Шалимову есть куда стремиться, ведь в российском футболе слезится вечный рекорд «Тюмени» - восемнадцать поражений подряд.

Сейчас подобное, как в 1998-м году, невозможно. Но для одного из лидеров три подряд «сухих» поражения в лиге от «Арсенала», «Зенита» и ЦСКА – удар по самолюбию, как и вылет из Кубка России от «Томи». Забавно, что с надеждами на первый трофей в истории «быки» попрощались в матче с томичами, которые сами в прошлом сезоне стартовали с семи поражений подряд, повторив худший старт российского футбола. А «быки» сейчас проиграли четыре матча из тринадцати – много для фаворита.

«Динамо». Антирекорд посещаемости

Защитник Алексей Козлов зря категорично делит болельщиков «Динамо» на «истинных» и остальных, ссылаясь на антирекорд команды по посещаемости в матче против «СКА-Хабаровска». Но сам факт печальный. 3 632 зрителей на игре РФПЛ – показатель не просто плохой, а ужасный, особенно для столичного и именитого клуба. Плохая логистика не мешала фанатам «Динамо» собирать 17 тысяч зрителей на дерби со «Спартаком», 13 тысяч – на игре с «Зенитом», или больше 10 – на дерби с ЦСКА.

При этом игры с «Уралом», «Амкаром» и «Уфой» били по средней домашней посещаемости – собирали от 5 с половиной до почти 7 тысяч людей. А дебют Дмитрия Хохлова в качестве главного тренера не собрал и этих людей. Обычно смена наставника наоборот привлекает, но тут, к сожалению, можно зафиксировать резкую смену посещаемости в зависимости от имени соперника. При этом «Динамо» по средней народной поддержке не сильно проигрывает «Локомотиву» и опережает еще пять клубов РФПЛ. Что тут поделать?

«Анжи». Самая слабая оборона лиги

Здесь получаем уже не персональный антирекорд, как в случае с «Краснодаром» и «Динамо», а общий для всей РФПЛ. В этом сезоне 29 мячей никто не допустил, а второе место с конца делят «Ахмат» и «Спартак», которые по 18 раз пропускали. Разница существенная, причем если заглянуть под цифры, что на поверхности – пропущенные мячи, то увидите, что на самом деле «Анжи» допускал по 15 ударов за игру, а «СКА-Хабаровск» и «Уфа» больше - 19 и 16.5 соответственно.

Получается, что вратари Довбня и Беленов спасали свои команды чаще, а вот стражам ворот «Анжи» не везло – им били с таких позиций, что отразить мячи не получалось. При этом «Анжи» по отборам и перехватам опережает названных потенциальных конкурентов в борьбе за выживание, то есть команда из Махачкалы борется, старается, а на выходе получает 29 мячей, то есть в среднем по 2.23 за игру – невероятно много. В прошлом сезоне бедная «Томь» после 13 туров пропустила всего 21 мяч, а «Крылья Советов», замыкавшие тогда таблицу – всего 16.

«Урал». Успешный и без поддержки

Вчера «Урал» дома обыграл «Анжи» со счетом 2:1. На матче не было и 4 000 зрителей, хотя команда Тарханова поднялась на шестое место. Обойти их может только «Ростов» в случае победы над «Рубином» сегодня – а против Бердыева тренеру Кучуку будет непросто. А «Урал» другого опытного наставника на расстоянии одного пункта до чемпиона России «Спартака», то есть до зоны Лиги Европы, а до Лиги чемпионов уральцам всего пять пунктов – в два раза ближе, чем до последнего места.

«Урал» выступает удачно, но нужен ответ на вопрос. Как так получается, что в семи домашних матчах они собрали общую аудиторию всего 39 857 зрителей? Да это ниже средней посещаемости «Зенита» в одной домашней игре, причем не обязательно центральной! Что происходит и почему на футбол приходят в среднем лишь 5 694 жителя Екатеринбурга – города с населением заметно больше миллиона человек? Помним об идеи бойкота матчей «Урала» после игры с «Тереком», но фиксируем, что посещаемость стабильно падала и раньше. На игре с «Анжи» было 3 609 человек.

«Амкар». Самая скучная команда дивизиона

Лишь шесть из каждых ста ударов, которые надо дождаться в матчах «Амкара» в новом сезоне – голевые. Для сравнения, показатель у веселого «Спартака» почти в два раза выше – 10.6 ударов из каждых ста завершаются голами. Нет больше в РФПЛ коллектива, в чьих матчах суммарно не получилось увидеть хотя бы двадцать голов. Но «Амкар» не ищет зрелища и голевых феерий – в результате «сухого» старта и проблем в атаке они заработали звание самых незрелищных.

Всего 16 голов увидели зрители в их матчах, при этом шесть из них – в двух поединках. Против «Динамо», когда подопечные Гаджиева пропустили трижды, и «СКА-Хабаровска», когда столько же раз отличились. В результате получаем, что в десяти матчах «Амкар» подарил зрителям всего десять голов – по одному за вечер. Скучнее нет никого, особенно с учетом как редко удары в матчах пермяков опасные – только «СКА-Хабаровск» атакует беззубее. Денег на новичков в атаку у Гаджиева не было, но игру впереди надо как-то ставить!

«Спартак». Главные транжиры РФПЛ

По общему количеству ударов «Спартак» сейчас на один отстал от «Краснодара» - 225 против 226 («быки» при этом забыли о голах в РФПЛ, как знаем). Однако в створ чужих ворот они попадают чаще, и ближе к забитым мячам, чем «Зенит». Но из доброй сотни созданных моментов выжали всего двадцать голов. Парадоксально сочетается умение собирать удары и неумение выжимать голы. «Спартак» ведь лучший в лиге по объему созданного. «Быки» не такие точные, а атаки «красно-белых» опаснее. И их показатель ожидаемых голов пока самый высокий в РФПЛ.

Но при этом в результате двух десятков атак на чужие ворота с завершающими ударами – а на деле перспективных подходов было еще больше, получили всего 20 голов. То есть эффективность «Спартака» при атаках очень низкая для команды, которая идет всего восьмой в рейтинге вероятности пропущенных мячей в свои ворота. «Красно-белым», поскольку их оборона дырявее, чем у «Амкара» и «Ахмата» - если судим по качеству моментов соперников у ворот Реброва и Селихова, а не строго пропущенным мячам, следовало быть внимательнее в атаке. Можно назвать их промахи невезением, а можно оценить количество и признать – недоработали, транжирили хорошие шансы.

