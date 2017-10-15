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Бубнов: «Если „Зенит“ подойдет к игре серьезно, у „Арсенала“ шансов не будет»

сегодня, 09:32
ЗенитЗенит-:-АрсеналАрсенал19:00 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура РФПЛ между «Зенитом» и тульским «Арсеналом».

Это самый предсказуемый матч тура. У «Арсенала» не будет шансов, если «Зенит» подойдет серьезно. Он должен это сделать, поскольку клуб уже терял очки с аутсайдерами. Рядом «Локомотив», поэтому настрой должен быть правильным. Аргентинцы вышли на чемпионат мира, Сербия Ивановича – тоже, россияне тоже выглядели неплохо в сборной, поэтому международный перерыв не должен повлиять негативно.

«Арсенал» показывал, что способен сыграть агрессивно на выезде. Хозяева должны сыграть внимательно, иначе может произойти сенсация. Пряники бывают черствыми, как сказал Геннадий Орлов. О черствый пряник действительно можно сломать зубы. При этом «Зенит» играет дома, сложно ставить на «Арсенал» и даже на ничью в такой ситуации.

Прогноз – 2:0".

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Все комментарии
dargo
сегодня в 10:25
у нашей команды зубы крепкие и она относится серьезно ко всем играм, так что желания недоброжелателей и ненавистников нашей команды не сбудутся и Зенит возьмёт 3 очка
Казанский ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:23
Jeck Denielse:
Среди проигравших в этот сумасшедший уикенд - Челси, Рома, Арсенал, Боруссия и Ювентус .....и многие из них дома.... Бубнов врёт - на счёт агрессивности Арсенала на выезде...... По последним данным : с начала прошлого сезона с 31.07.2016 г Арсенал - сыграл 56 матчей......во всех турнирах... И в гостях был выигран - лишь 1........ Но это не повод Зениту "кидать шапки" и играть на расслабоне...... Думаю Манчини не допустит "недонастроя" Удачи !!!!!!
Среди проигравших в этот сумасшедший уикенд - Челси, Рома, Арсенал, Боруссия и Ювентус .....и многие из них дома....
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Любите вы равнять Зенит с топ-клубами Европы.Что за провинциальность?((
Jeck Denielse
сегодня в 10:18
Среди проигравших в этот сумасшедший уикенд - Челси, Рома, Арсенал, Боруссия и Ювентус .....и многие из них дома....

Бубнов врёт - на счёт агрессивности Арсенала на выезде......
По последним данным : с начала прошлого сезона с 31.07.2016 г Арсенал - сыграл 56 матчей......во всех турнирах...
И в гостях был выигран - лишь 1........

Но это не повод Зениту "кидать шапки" и играть на расслабоне......
Думаю Манчини не допустит "недонастроя"

Удачи !!!!!!
eaguar
сегодня в 10:15
Удачи нам .
Только Тула .
Только победа .
sir-5
сегодня в 10:15
А если не подойдёт серьёзно??? "Он должен это сделать, поскольку клуб уже терял очки с аутсайдерами."

У Ляксандера полностью отсутствует логическая связь в высказываниях."Должен"..."обязан"-это не та категория. А вот его же приведённое утверждение свидетельствует именно о наличии шансов,хоть и чрезвычайно минимальных.
Казанский
сегодня в 10:10
Равные по уровню соперники
drug01
сегодня в 10:04
Бубнову можно верить!
obana777 ответил VIPded
сегодня в 09:53
VIPded:
Бывают автобусы, которые не пересерьёзить...)))
Кто-то ставит автобусы, а кто-то обозы в два ряда.
time out
сегодня в 09:50
Если Бубнов сказал так, ставьте наоборот.
VIPded
сегодня в 09:50
Бывают автобусы, которые не пересерьёзить...)))
Т34
сегодня в 09:48
Если "Арсенал" подойдет к игре серьезно, то "Зенит" может и зацепится за ничью. Попробуйте опровергнуть. Футбол не настолько предсказуем, как некоторые эксперты дают прогнозы и это уже доказывалось не одним сюрпризом в матчах чемпионата.
Алексей Буренин
сегодня в 09:46
конечно не будет шансов
Казанский
сегодня в 09:41
    Морозовский
    сегодня в 09:39
    Бубнов: "Если "Арсенал" подойдёт к игре серьёзно, у "Зенита" в перекуре будет 100% шанс перегнуть чашу весов на свою сторону!"
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