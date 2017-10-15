Бубнов: «Если „Зенит“ подойдет к игре серьезно, у „Арсенала“ шансов не будет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура РФПЛ между «Зенитом» и тульским «Арсеналом».

Это самый предсказуемый матч тура. У «Арсенала» не будет шансов, если «Зенит» подойдет серьезно. Он должен это сделать, поскольку клуб уже терял очки с аутсайдерами. Рядом «Локомотив», поэтому настрой должен быть правильным. Аргентинцы вышли на чемпионат мира, Сербия Ивановича – тоже, россияне тоже выглядели неплохо в сборной, поэтому международный перерыв не должен повлиять негативно.

«Арсенал» показывал, что способен сыграть агрессивно на выезде. Хозяева должны сыграть внимательно, иначе может произойти сенсация. Пряники бывают черствыми, как сказал Геннадий Орлов. О черствый пряник действительно можно сломать зубы. При этом «Зенит» играет дома, сложно ставить на «Арсенал» и даже на ничью в такой ситуации.

Прогноз – 2:0".

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