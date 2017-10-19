Армейские традиции. Осенний провал

Матч с «Базелем» оставил тягостное чувство, но «Соккер.ру» готов к такому ЦСКА, ведь это не первая осень, когда армейцы ползают по полю. С каждым годом ситуация все хуже.

Линия физических кондиций

Специфика российского футбола в том, что наши команды закладывают фундамент физической подготовки зимой, ведь между кругами у нас пауза в два раза длиннее, чем между отдельными чемпионатами. Организм спортсмена в среднем способен находиться на пике кондиций три-четыре месяца. Таким образом, если все верно рассчитано, то весенний отрезок чемпионата в РФПЛ можно проскочить на одном дыхании – ЦСКА это делал не раз, у «Спартака» в этом году тоже получилось. Спад тонуса приходится на июньский отпуск, а по четным годам для российских игроков – на крупный турнир в составе национальной сборной.

Кстати, это одна из объективных причин неудач сборной России, трудно привести выступающих в РФПЛ футболистов в большой порядок в июне. А если даже получится, то спортсмены могут расплатиться травмами за нарушение нормального течения процессов в организме. Если июньский спад можно пересидеть в отпуске или сборной, то осенний приходится встречать на поле в горячий и ответственный для клуба период. Если стартовать в чемпионате во всеоружии, то невозможно протянуть на пике с июля по декабрь, «яма» обязательно случится в октябре-ноябре, особенно, если нет обширного выбора игроков для ротации, и все футболисты живут в одном ритме, как в ЦСКА. Посмотрим, когда и как надолго «накрывало» армейцев в предыдущие сезоны.

6.5 Акинфееву за надежду. Лучших не было

Осень 2014 года. Три года назад очевидного функционального спада у ЦСКА не случилось. Был период перезарядки батареек в ноябре, в этом месяце «красно-синие» уступили в чемпионате «Зениту», «Краснодару» и «Динамо». Определенно, усталость была, но не становилась определяющим фактором. Во-первых, выпала серия матчей против сильных противников. Во-вторых, между поражениями от «Зенита» и «Динамо» ЦСКА взял верх над «Манчестер Сити» в выездном матче Лиги чемпионов. Братья Березуцкие и Игнашевич были на три года моложе, а летом 2014-го армейцы точечно, но эффективно влили свежую кровь в состав: в команде появились Бибрас Натхо, Роман Еременко и Кирилл Панченко.

Осень 2015 года. Перед началом сезона ЦСКА усиливает состав Сейду Думбия, который взят в аренду из «Ромы», куда был продан за полгода до этого. Александр Головин из молодежки начинает подтягиваться к главной команде. Лидеры обороны постарели на год, Слуцкий пытается выжать максимум в условиях кадрового дефицита, поэтому ЦСКА делает хороший задел в чемпионате, но последний месяц осенней части сезона проводит из рук вон плохо: 6 поражений и 1 ничья – такой убойный отрезок. В Лиге чемпионов армейцы проигрывают МЮ, «Вольфсбургу» и ПСВ, оседая на привычном четвертом месте. В РФПЛ обидчиками москвичей становятся «Краснодар», «Крылья Советов» и «Амкар», а с «Анжи» удается героически отстоять ничью.

Осень 2016 года. Прошлым летом ЦСКА усилился Алексеем Ионовым и Ласиной Траоре, которые пришли в команду на правах аренды. И это при условии, что восемь футболистов, которые могли находиться в заявке главной команды, отправились восвояси. Главная потеря – Ахмед Муса, Широков вполне мог еще принести пользу армейцам, Ефремов и Панченко не помешали бы на подмене. Если в 2015-м ЦСКА попал в функциональную яму в начале ноября, то год назад это случилось гораздо раньше. С 21 сентября по 6 ноября армейцы провели 10 матчей, в которых одержали одну-единственную победу – со счетом 1:0 над «Уфой» под руководством своего теперешнего тренера. Вылет из Кубка России был оформлен, в Лиге чемпионов ЦСКА набрал 1 очко в трех матчах, в РФПЛ команда тогда еще Слуцкого проиграла «Ростову», «Локомотиву» и «Спартаку», ничьи с «Краснодаром» и «Амкаром» были за счастье.

Осень 2017 года. Ни одного приобретения в летнее трансферное окно, бодрый старт сезона, но тягомотная игра уже с середины сентября. Снова вылет из Кубка России, два поражения в Лиге чемпионов, нулевые ничьи с «Динамо» и «Уфой» в РФПЛ. «Краснодар» удалось переиграть, но это пока единственная победа за пять встреч. И есть ощущение, что это еще не низшая точка падения. Во всяком случае, сонный в исполнении армейцев матч с «Базелем» усугубил впечатления.

Как в сказке. Чем дальше – тем страшнее

В том, что происходит с ЦСКА, нет ничего странного и удивительного, если учесть, что у армейцев 18 полевых игроков в заявке (да и то не равных по своим возможностям), треть из которых старше тридцати лет. ЦСКА был обречен на мучения осенью, а его болельщики – на ощущение звенящей пустоты. Невозможно обойти функциональную яму с такой скудной обоймой и необходимостью форсировать подготовку к старту сезона из-за участия в квалификации Лиги чемпионов. А пройти в групповой этап нужно было кровь из носу – первоочередная задача! В ближайшие пятьдесят дней армейцам предстоит провести еще 10 встреч, причем это три априори сложных игры в ЛЧ, встречи с «Зенитом», «Локомотивом», «Рубином» и «Спартаком» в РФПЛ. А между матчами с «Локо» и «Бенфикой» предстоит слетать в Хабаровск. Да и выяснения отношений с тульским «Арсеналом» и «Тосно» не то чтобы гарантируют приобретение трех очков. Не стану ничего прогнозировать, но если у армейцев уже сейчас «сели батарейки» (это было неизбежно, но чем позже – тем лучше), то этот год может очень плохо закончиться с точки зрения результатов, требуется очередное проявление геройства, чтобы не уронить команду.