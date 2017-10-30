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Антон Миранчук: «Хочется присмотреться к игре Месси, Иско и Алькантары»

сегодня, 16:28

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился эмоциями от вызова в сборную России на контрольные матчи с командами Испании и Аргентины.

«Узнал о вызове от вас и, конечно, рад. Очень хорошие спарринги будут, поэтому глаза горят, конечно. Как болельщик „Барселоны“, слежу за Месси, а вообще в аргентинской сборной все топ-игроки, которые борются всегда весь матч. Если об испанцах говорить, хочется присмотреться к игре Тиаго Алькантары и Иско.

Вообще будем отталкиваться от нашей игры, посмотрим, как будем выглядеть на фоне топовых сборных. Конечно, придется много обороняться, в таких матчах опускаться придется всей команде. На таком уровне недобежал или недоработал немного - сразу опасный момент у твоих ворот. Поэтому будет интересно, сто процентов».

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Все комментарии
112910415
сегодня в 17:25
видно, интернет тормозит
M.S.
сегодня в 17:01
Купи телевизор.
Василий 50
сегодня в 16:53
Зачем тебе это, парень?
В один ряд с ними ты никогда не станешь.
cska plus
сегодня в 16:43
Ооооооо, мальчик смотри не зазнайся раньше времени.
Одно слово румын
сегодня в 16:29
Да уж, это не с Катарами-Иранами тягомотину возить
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