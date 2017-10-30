«Уфа» вырвала победу у «Рубина»

«Уфа» дома одержала волевую победу над «Рубином» в матче 15-го тура чемпионата России.
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - «Рубин» 2:1 (1:1)
Голы: Стоцкий 36, Ванек 90 - Карадениз 3.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Аликин, Живоглядов (Засеев 89), Стоцкий, Пауревич, Ванек, Салатич, Игбоун, Табидзе (Кротов 66).
Главный тренер: Сергей Семак.
«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Сорокин, Кудряшов (Кузьмин 83), Камболов, Рочина, Мвила, Сигурдссон, Карадениз (Жемалетдинов 66), Бауэр, Азмун (Канунников 60).
Главный тренер: Курбан Бердыев.
Предупреждения: Салатич 42, Ванек 67, Абдулавов 74, Живоглядов 82, Бауэр 88.
Судья: Сергей Иванов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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