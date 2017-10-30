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«Уфа» вырвала победу у «Рубина»

сегодня, 18:50
УфаУфа2 : 1РубинРубинМатч завершен

«Уфа» дома одержала волевую победу над «Рубином» в матче 15-го тура чемпионата России.

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - «Рубин» 2:1 (1:1)
Голы: Стоцкий 36, Ванек 90 - Карадениз 3.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Аликин, Живоглядов (Засеев 89), Стоцкий, Пауревич, Ванек, Салатич, Игбоун, Табидзе (Кротов 66).
Главный тренер: Сергей Семак.

«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Сорокин, Кудряшов (Кузьмин 83), Камболов, Рочина, Мвила, Сигурдссон, Карадениз (Жемалетдинов 66), Бауэр, Азмун (Канунников 60).
Главный тренер: Курбан Бердыев.

Предупреждения: Салатич 42, Ванек 67, Абдулавов 74, Живоглядов 82, Бауэр 88.

Судья: Сергей Иванов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 19:10
Молодцы уфа я на них поставил
Дмитрий Аександров
сегодня в 19:10
В следующем туре Рубин" порвет "зенит".
veretennikoff-gud
сегодня в 19:10
Ну что сказать. С победой нас!
Долго критиковал Сергея Богданыча за потерянные очки, но видно он игру команды перестраивал. Та же игра с Локо где мы могли выиграть куда крупнее это тому подтверждение. Уже пропущенные мячи в старте матча не так пугают как прежде, так как появляется уверенность что хоть один гол но забьют, что при прежних тренерах не было, исключение Колыванов но только в первом годе Уфы в ПЛ.
в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, Уфе нужно усиление уже этой зимой. Можно посмотреть на Скопинцева из Балтики.
RussianHorse ответил mars6791
сегодня в 19:09
mars6791:
Так это же прекрасно (уфа дешевле в 5 раз рубина) - не все решают деньги. На этой ветке болел ЦСКА/Зенита больше чем болел Рубина/Уфы.
Так у рубина в реале то болел штук 40, а ты хочешь, чтобы в интеренте они были))
sir-5 ответил cska plus
сегодня в 19:09
cska plus:
Снова казанский спрятался.
Завтра выскочит,как хрюндель из казана.
kolpino79
сегодня в 19:09
Уфа браво! Молодцы! Богданычу респект!)
mars6791 ответил RussianHorse
сегодня в 19:09
RussianHorse:
35 комментов на онлайн ветке Тут дай Бог под сотню будет Матч с Динамо - 5000 зрителей Команда никакущая, проигрывает Уфе, которая в 5 раз дешевле рубина, но Коля продолжает настаивать, что он за Рубин, при этом резвясь про "посещаемость" на ветках ЦСКА/Зенита З,Ы. Зачем надо было Грасию увольнять, если нету разницы? Или просто честный Испанец не станет бабки отмывать, через офшоры?
Так это же прекрасно (уфа дешевле в 5 раз рубина) - не все решают деньги. На этой ветке болел ЦСКА/Зенита больше чем болел Рубина/Уфы.
eaguar
сегодня в 19:08
с победой Уфу
nikolah
сегодня в 19:08
с победой Богданыча!
как настроение у казанского? ах я ж и забыл что он за Спартак
Дед Мазая
сегодня в 19:05
Что то Бекиевич не впечатляет. Я же так могу его и лишить звания лучшего тренера России...(
Reneg
сегодня в 19:05
вот так маленькими шагами Уфа идет к мечте-еврокубкам..
RDeanW ответил RussianHorse
сегодня в 19:03
RussianHorse:
спартак более скромный, ты прав, как Урал и Амкар, примерно)
да и цска тут рядышком)
Tommy Lee
сегодня в 19:03
Уфа вырвала у Казанского...
mars6791
сегодня в 19:02
Игра обеих команд не впечатлила, чуть повезучее Уфа оказалась. Уже привыкаешь ,что атака Рубина беззубая, потихонько замаячила зона вылета. В общем просветов не видно.
RussianHorse ответил RDeanW
сегодня в 19:02
RDeanW:
более скромные клубы этой осенью решили очками запастись на зиму) похвально)
спартак более скромный, ты прав, как Урал и Амкар, примерно)
Адвокат 76
сегодня в 19:01
Уфу с победой!
RussianHorse
сегодня в 19:01
35 комментов на онлайн ветке
Тут дай Бог под сотню будет
Матч с Динамо - 5000 зрителей
Команда никакущая, проигрывает Уфе, которая в 5 раз дешевле рубина, но Коля продолжает настаивать, что он за Рубин, при этом резвясь про "посещаемость" на ветках ЦСКА/Зенита
З,Ы. Зачем надо было Грасию увольнять, если нету разницы? Или просто честный Испанец не станет бабки отмывать, через офшоры?
Selim Yavuz
сегодня в 19:00
Так и знал
Leha-ha50
сегодня в 18:58
Казанский что то не острит???
cska plus
сегодня в 18:57
Снова казанский спрятался.
RDeanW
сегодня в 18:56
более скромные клубы этой осенью решили очками запастись на зиму) похвально)

Спагетти
сегодня в 18:56
Такое ощущение что в нашем чемпионате судей штрафуют если они добавляют больше 3 минут :))
kazak161
сегодня в 18:55
Пора Казанцам сказать Бердыеву давай до свидания!
cska plus
сегодня в 18:55
Богданыч доказал, что курбан учитель физкультуры. Респект!!!
Partisanism .
сегодня в 18:54
Уфа научилась играть в новом стиле! Игра от Семака гораздо рискованнее и бодрее!
sir-5
сегодня в 18:54
Поделом интригану! Кстати,а когда будет казанский фестиваль"Тысячу минут Азмуна без гола"??? Событие ещё не состоялось,кто следит???
Leha-ha50
сегодня в 18:53
Туркмен уже не тот!!!
Уфа с победой!!!
post-navigator
сегодня в 18:53
С победой, Уфа! Команда Семака набирает ход!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:52
С победой Уфа. Радуйтесь кони. Ваш выход).
RDeanW
сегодня в 18:52
ванёк красава. вроде недавно во дворе мяч гоняли, а сегодня уже рубину кладет на 90 минуте. молодец пацан
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