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Как ЦСКА выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

сегодня, 15:46

ЦСКА победой над «Базелем» (2:1) в 4-м туре Лиги чемпионов сохранил шансы на плей-офф. Блогер «Соккер.ру» Железный Арнольд рассуждает о турнирных раскладах.

Давайте разберемся, что нужно армейцам, чтобы суметь в последних двух турах пробраться в 1/8 финала турнира.

Турнирное положение:
1. МЮ - 12 очков
2. «Базель» - 6
3. ЦСКА - 6
4. «Бенфика» - 0

Факты
 
1. МЮ хоть и имеет в активе 12 баллов, но еще не обеспечил себе место в плей-офф. Возможен фантастический вариант, при котором англичане останутся без него, если уступят в двух последних играх ЦСКА и «Базелю», а те в свою очередь победят еще и «Бенфику» в обоих своих поединках.
 
Тогда у 3 команд будет по 12 очков и ЦСКА с «Базелем» могут обставить подопечных Особенного за счет личных встреч. Но это, конечно, фантастика.
 
2. Как фантастикой, хотя и не столь сильной, является вариант с выходом в плей-офф ЛЧ «Бенфики». Для этого португальцам нужно победить в оставшихся турах и ЦСКА, и «Базель», а также надеяться на то, что их обыграет по разу и МЮ. Тогда у трех команд будет по 6 очков, и «Бенфика» сможет пробраться в плей-офф за счет личных поединков. Но, как уже сказано выше, это в большей степени крайне малореалистичный вариант.
 
3. Таким образом, понятно, что путевку в плей-офф Лиги чемпионов в двух оставшихся турах между собой разыграют «Базель» и ЦСКА. При этом отметьте для себя важный факт - при равенстве очков преимущество будут иметь швейцарцы, так как в личных встречах они переиграли армейцев со счетом 3:2.
 
Какие матчи остались в группе?
5-й тур
«Базель» - МЮ
ЦСКА - «Бенфика»
6-й тур
МЮ - ЦСКА
«Бенфика» - «Базель»
 
Я бы оценил расписание оставшихся игр как более выгодное для ЦСКА. Во-первых, у армейцев есть домашняя игра с «Бенфикой», в то время как швейцарцам предстоит выезд к португальцам в гости. Где те, пусть, быть может, и будут немотивированными, но проигрывать просто так все равно не захотят.
 
К тому же у ЦСКА в последнем туре игра с МЮ, и если к тому моменту манкунианцы обеспечат себе место в плей-офф (для чего достаточно не проиграть в Базеле), то я не сомневаюсь, что Моуриньо выпустит глубокий резерв, дабы поберечь силы своих футболистов на АПЛ. Так что как минимум за ничью при таком раскладе подопечные Ганчаренко зацепиться должны.
 
Что же нужно ЦСКА для выхода в плей-офф ЛЧ?
 
Ответ прост: набрать в заключительных двух турах больше очков, чем «Базель».
 
Как это сделать? Смотрите ниже.
 
Основной вариант прохода мне видится таким: победа над «Бенфикой» и затем ничья с МЮ в гостях. Такой исход этих двух матчей на 99,99% гарантирует москвичам место в плей-офф. Почему? Ну, во-первых, «Базель» наверняка не сумеет дома победить «Юнайтед», в лучшем случае сыграет вничью. Ровно как и обыграть «Бенфику» в последнем туре будет сложно, так как португальцы уж точно не захотят завершить групповой этап с баранкой. Так что 4-х очков в последних двух турах и 10 в сумме ЦСКА хватит для выхода в плей-офф.
 
А вот если победить «Бенфику» не удастся, то будут проблемы.
 
Например, если в следующем туре ЦСКА сыграет дома с португальцами вничью, то нужно надеяться либо на свою победу в Манчестере, либо на то, что «Базель» наберет всего лишь одно очко в двух встречах с МЮ и «Бенфикой». Не сказать, что это маловероятно, но вполне возможно.
 
Поражение от «Бенфики», с одной стороны, загонит армейцев в тупик, но с другой - подарит португальцам надежду на выход в весеннюю стадию еврокубков, что может положительно сказаться на настрое орлов в последнем туре против «Базеля». В таком случае, правда, важно, чтобы сами швейцарцы дома не хлопнули МЮ (а желательно вообще проиграли). Тогда «Бенфика» в заключительной встрече попытается дома победить «Базель», а ЦСКА в таком случае может опять-таки хватить ничью в Манчестере.
 
Все вышеперечисленные варианты предполагают то, что «Базель» в следующем туре не сможет победить МЮ.
 
Но если швейцарцы вдруг все-таки обыграют англичан, то у ЦСКА будут очень и очень большие проблемы. Я бы даже сказал, что тогда шансы на выход стремятся к нулю. Судите сами, если «Базель» хлопнет дома МЮ, то тогда ЦСКА сохранит шансы на плей-офф только в том случае, если в двух последних турах наберет как минимум четыре очка (и это еще при условии, что «Базель» проиграет в последнем туре!). И тогда уже победа над «Бенфикой» будет для ЦСКА не самым выгодным вариантом, ведь она будет означать, что МЮ еще может пролететь мимо плей-офф, что заставит англичан играть на победу в последнем туре. В общем, вариант с победой «Базеля» над МЮ является настоящим кошмаром и фактически лишает армейцев реальных шансов на выход в плей-офф.
 
В качестве основного варианта команде Ганчаренко нужно надеяться на то, что «Юнайтед» в 5-м туре разберется в гостях с «Базелем», и тогда самому ЦСКА достаточно будет победить дома «Бенфику» и расписать в гостях мировую с «Юнайтед». Думается, что только такой вариант сумеет принести армейцам пропуск в плей-офф, а при всех остальных более сложных раскладах удача точно не будет на стороне москвичей. Хотя погодите... слишком это просто и по-киношному постановочно, нет суровой правды жизни. На самом деле выход ЦСКА в плей-офф мне видится таким:
 
Прогноз Железного Арнольда: в 5-м туре ЦСКА сыграет дома вничью с «Бенфикой», а МЮ в гостях одолеет «Базель». В заключительном поединке «Юнайтед», хотя и сыграет дублем, но победит ЦСКА, а «Базель» в гостях уступит «Бенфике». В итоге с 7 очками ЦСКА проползет в плей-офф ЛЧ.
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Все комментарии
Медив
сегодня в 21:10
На домашний матч ЛЧ никто из топов не выпустит глубокий резерв. Потому что это неуважение к болельщикам, которые покупали недешевые билеты, чтобы увидеть в живую своих кумиров. На это не наплевать было даже Моуриньо, Челси заканчивал домашними матчем группу с гарантированным первым местом - всегда играла основа. Вот выезд это другое дело, на выезд поехала бы академия, но перед своими болельщиками выпустят сильнейших и будут играть в полную силу
борька
сегодня в 20:04
Португальцы сольют матч,а с МЮ будет ничья
Великолепный
сегодня в 19:59
Играть надо, как вчера во втором тайме с Базелем, вот весь секрет, как пройти в 1/8 финала))
Ganesse
сегодня в 19:53
А надо ли это-выход плей-офф?Хотя может руководство раскошелится и усилит армейцев.
Евгений Сибель
сегодня в 19:53
Что значит если МЮ выставит резерв то ЦСКА должны зацепиться за ничью? Разгромит в гостях
Ver
сегодня в 19:31
Вообще то обыграть нахерен и Бенфику и МЮ и всё...и никакая это не фантастика...
susanin ultrazenith
сегодня в 19:24
ЦСКА должен выходить в плэй-офф!
777dimon86
сегодня в 16:44
Бенфике 6 очей приписали
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