Моуриньо: «4 победы в 4 матчах, и мы ещё не в плей-офф?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы ещё не вышли в плей-офф? Одержали четыре победы – и этого всё ещё недостаточно? Мы должны набрать это недостающее очко в двух оставшихся матчах.

Я больше, чем просто доволен. Мы сильно перетряхнули состав, тем самым избежав рутины, и дали сыграть пареньку из академии (Прим. - Скотту МакТоминэю). Мы забили два гола, не пропустили, набрали три очка, заработав для клуба денег, и избежали травм.

Марсьяль был тем игроком, кто бьёт пенальти, но сегодня он не забил, а в случае со вторым 11-метровым его уже не было на поле. Лукаку и Эррера были рады взять на себя ответственность, но мой выбор пал на Блинда. Это было моё решение».

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