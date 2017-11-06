Антисборная 16 тура. Дзюба, Васин и их любимая команда

Артем и Виктор снова вместе, снова рядом в антисборной тура на «Соккер.ру» - в составе приютили футболистов «Зенита», «Уфы» и ЦСКА.

Вратарь

Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)

Если бы не этот голкипер, то «СКА-Хабаровск» мог стать российским «Беневенто» - в Серии А завелась команда, проигравшая 12 матчей из 12. Но обычно Александр выручал, а против «Арсенала» выпустил мяч из рук, подарив сопернику три очка. Если динамовец Шунин случайно зацепился за Козлова при выходе из ворот и упал перед голом, то Довбня допустил более явную результативную ошибку.

Защитники

Кирилл Набабкин (ЦСКА)

Тоже «дитя лимита». Безусловно, старательный игрок, но уровня защиты середняка РФПЛ. Класса Кирилла никогда не хватало, чтобы достойно представлять основной состав ЦСКА в Лиге чемпионов или сложных матчах. В результате в важной игре с «Локомотивом» его команда потеряла преимущество в счете, когда Набабкин оставил Фернандеша одного, бросив свою зону. В первом тайме он же легко упустил Антона Миранчука один на один – даже не принял участие в эпизоде.

Виктор Васин (ЦСКА) – защитник года

Ганчаренко неправ, за плюсы Виктора хвалят, но его минусы… Мяч прошел между ног у «армейца» после паса Фарфана, поскольку Васин неправильно занял позицию и не прочитал «стеночку» перед стартовым голом дерби в исполнении Антона Миранчука. А когда тот же атакующий хавбек отдавал голевую передачу в конце матча – Виктор снова ошибся. Васин еще и пенальти заработал, захватив Фарфана. Умеет начудить без веской на то причины и с печальным для Акинфеева исходом.

Павел Аликин («Уфа»)

Сначала капитан «Уфы» толкнул Глушакова в спину – заработал штрафной, который смог реализовать Фернандо, ведь стенка напарников Беленова подставила вратаря, подпрыгнули перед низовым ударом. Павел позже выигрывал борьбу в своей зоне – четыре удачных единоборства из четырех, но без мяча работал хуже. Еще одна грубая ошибка защитной линии, которой управляет Аликин, стоила «Уфе» надежды на камбэк – Адриано пустили к воротам, за ним не успели.

Боян Йокич («Уфа»)

Дмитрий Комбаров, который снова ошибся при игре в обороне, оправдал себя тремя созданными моментами, один из которых оказался голевым. Кудряшов ошибался, но хотя бы дрался, а вот Йокич, который в атаке сыграл один раз продуктивно – отдал голевую передачу, в обороне проиграл и Промесу, и Ещенко, и каждому спартаковцу на своем фланге. Ведь пятился, не подстраховывал Аликина и вообще сыграл скверно во всем, что казалось защиты.

Полузащитники

Понтус Вернблум (ЦСКА) – UFC тура

Хочет драться – пусть идет в смешанные единоборства, там Понтуса быстро задушат, разломают, отобьют печень и превратят лицо в кровавое месиво. Удивляет, что некоторые фанаты ЦСКА оправдывают Понтуса тем, что он боец. Все в курсе, к делу не относится. Или тем, что не попал в нос и не сломал его Миранчуку. В правилах нет, что красную дают только за кровь на лице. Явный удар рукой карается удалением. А когда «Локомотив» забивал второй, Понтус ошибся позиционно. В день дерби Вернблум был ужасен во всем.

Александр Карницкий («Тосно»)

Тезка Карницкого из «Зенита» Ерохин хотя бы старался в Казани, пусть на его счету тоже нет голов или результативных передач. А вот хавбек, закрывавший центр поля «Тосно», допускал явные ошибки, как только «Краснодар» включал скорость. Александр зачем-то занял позицию за спиной у Мамаева, когда Федор забил первый мяч. А когда отличался Газинский, а Смолов делал дубль, Карницкий даже не навязывал борьбу. Сыграл на чистых мячах в центре поля против атакующего «Краснодара» – попал в антисборную.

Хетаг Хосонов (ЦСКА)

Девятнадцать лет, играет за юношеские сборные России и выходит на поле в РФПЛ. Из-за травмы Головина пришлось бросить Хетага в бой в дерби, но сыграл ровно так, как в сложном матче может показатель себя футболист без опыта. У юного Зобнина был такой матч против «Наполи» в опорной зоне за «Динамо» - с двумя желтыми и удалением. Так что Хосонову не стоит унывать, но лучше пересмотреть эпизод с ударом шипами в ногу Михалику и признать – нельзя так играть, имея желтую.

Алексей Ионов («Ростов»)

Хавбеков, которые могли сыграть лучше, в этом туре достаточно. Вот не все они бились против «Ахмата», проигравшего три матча из четырех последних. После смены тренера ничего не перевернулось в игре грозненцев – не успели поменяться, но «Ростов» сделал все, чтобы соперник победил. Ведь пропустили единственный мяч и не смогли его отквитать. У Ионова не пошла игра – ни одного удара или созданного момента, Бухарова оставили без поддержки.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит») – старожил антисборной

Чуда не случилось, Карлсон пока не взлетел. У Дзюбы за весь матч в Казани не было ничего, кроме брака (42 %, для сравнения - Левандовски теряет мяч лишь в 21 % случаев). Когда изредка хотя бы бежит, пытаясь цепляться за моменты – форварда нет в антисборной. Но если многомиллионный опытный нападающий создал 0 моментов для напарников и 0 раз попал в створ, то сам понимает, где ему сейчас место – в команде для неудачников сезона.

Дмитрий Полоз («Зенит»)

Зачем Полоз шел в «Зенит»? Кроме финансового фактора, в чем была задача? Дмитрий явно мечтал получать игровую практику, невзирая на солидную конкуренцию. Манчини ставит его в основу, а в ответ получает «шикарную» игру – Полоз настолько беззубо и бледно сработал против команды бывшего тренера Бердыева, что Роберто поменял его на ветерана Жиркова. Полоз, Полоз, с такой игрой в основе «Зенита» делать нечего. А еще футболист сборной, против Месси хочет поиграть.

Главные тренеры

Роберто Манчини («Зенит») и Курбан Бердыев («Рубин»)

У такого «Зенита» дома надо выигрывать, а не запираться на своей половине поля и ждать, что Джанаев все потащит. Но Бердыев не в форме – орет, не придумывает ничего интересного. Правда, Манчини еще хуже, ведь Роберто пока только обещает голы и победы, а как они выглядят, фанаты клуба начали забывать. У «Зенита» не выстроена атака и опорная зона, не поставлен переход от защиты к чужим воротам на скорости по центру. Работают фланги, и оборона порой на классе выручает. Но игры нет.

Вспышка гнева. Сильвестр Игбун («Уфа»)

Много лет назад в Бундеслиге Леманн набросился на форварда Аморосо после отмененного из-за офсайда гола «Шальке» в рурском дерби. Так обзывал беднягу, что арбитр показал вратарю вторую желтую карточку за оскорбление своего же напарника, а «Боруссия» оштрафовала Йенса. Сейчас Семаку надо обратить внимание, что Слай тоже едва не подрался с напарником по команде Пауревичем, который пытался оттащить форварда от спартаковцев. Странный эпизод, слетел с катушек автор гола из «Уфы».

Грубиян тура. Понтус Вернблум (ЦСКА)

Поскольку Понтус не решил, будет ли продлевать контракт с ЦСКА, то его в клубе даже не оштрафуют за удар локтем, а следовало бы остудить пыл. Ведь человек, который в шести десятках случаев был на грани удаления в РФПЛ, но ошибся лишь однажды - против «Зенита», вряд ли бьет случайно. Но арбитры очень любят шведа, поскольку всегда играет грубо на их глазах, исподтишка не бьет, как некоторые.

И обычно останавливается после предупреждений. Алексея Миранчука тоже приложил открыто, но на красную карточку и дисквалификацию, которой не будет – Будогосский боится критиковать игроков ЦСКА после недавней ссоры. Также в дерби Понтус спорил с арбитром (запрещено правилами), толкал соперников, нарушал правила после карточки. Геркус угадал, Вернблум – особенный, только ему так можно?

Унылость тура. «Зенит» в атаке

Собрали с конца августа шесть матчей без голов в чемпионате России из девяти сыгранных. Никто их не заставляет бить мимо и во вратарей. И ждать, когда Кокорин отличится, чтобы избежать поражения от «Русенборга». Точно нет никакого «заговора», зато есть серия из пяти матчей без побед в РФПЛ – худшая для «Зенита» с 2005 года.

Виноват Манчини и его футболисты. Кто больше – разберемся в будущем, а пока фиксируем, что Луческу после 16 матчей собрал 34 пункта, его команда забила 33 мяча. Сейчас у Манчини 30 очков, 23 гола, падение результативности на треть. «Зенит» сам себе выставляет оценки результатами – играют уныло, а добивают реализацией – не идет мяч в ворота. Или игроки «Зенита» недовольны тренером Манчини, и началась знакомая по Лучано и Мирче революция в раздевалке?