Статусный стык. Швеция против Италии

Самое яркое стыковое противостояние за право сыграть на ЧМ-2018 – Италия против Швеции, 15-я и 25-я команды в рейтинге ФИФА мечтают попасть в число 32 участников мундиаля.

Встречи, счёты, история

Италия и Швеция впервые сыграли на национальном уровне в футбол больше ста лет назад. В 1912 Стокгольм принимал Олимпийские игры, хозяйская дружина и итальянская сборная уступили в первом же раунде футбольного турнира Нидерландам и Финляндии соответственно, зато позже сошлись в утешительном соревновании, проводившемся за пределами Стокгольма. В Сольне сборная Италии минимально переиграла хозяев, единственный мяч забил Франко Бонтадини. Шведы и итальянцы трижды становились соперниками по отборочным группам чемпионатов Европы (1972, 1984 и 1988), в двух случаях «Скуадра Адзурра» пробивалась на Евро, занимая первое место в квалификационной группе, а в отборе Евро-1984 шведы дважды обыграли итальянцев, но обе сборные финишировали ниже Румынии. Дважды сегодняшние соперники встречались в финальных стадиях чемпионата мира (1950 и 1970) и трижды – на Евро (2000, 2004 и 2016).

Италия vs Швеция. 24 матча = 12 побед Италии (50%), 6 ничьих (25%), 6 поражений (25%). Мячи: 30 – 25.

5 поединков Италии и Швеции на крупных турнирах

ЧМ-1950. Швеция – Италия – 3:2. В матче группового этапа на бразильском мундиале схватка европейских команд завершилась в пользу Швеции. «Тре Крунур» обошла в своей группе Италию и Парагвай и пробилась в финальную четверку, завершив тот чемпионат с «бронзой».

ЧМ-1970. Италия - Швеция – 1:0. Двадцать лет спустя итальянцы и шведы снова сошлись в дебюте мундиаля, на этот раз «Скуадра Адзурре» для победы хватило гола Анджело Доменгини уже на 10 минуте. Швеция из группы не вышла, а итальянцы в финале уступили неудержимой Бразилии.

Евро-2000. Италия - Швеция – 2:1. Италия выиграла квартет, который замкнула Швеция. В очной встрече победу «Скуадре» обеспечили голы Ди Бьяджо и Дель Пьеро, а за скандинавов отличился Хенрик Ларссон. Итальянцы выиграли «серебро» на том Евро и были в 40 секундах от «золота».

Евро-2004. Италия - Швеция – 1:1. Кассано и Ибрагимович обменялись голами, а в последнем туре Швеция и Дания «слили» итальянцев, сыграв вничью с нужным счетом. Прервалась медальная традиция: после очных встреч на крупных турнирах Италия или Швеция обязательно выигрывали медали. На этот раз «Тре Крунур» уступила в четвертьфинале. Ворота «Скуадра Адзурры» в этом матче защищал Джанлуиджи Буффон.

Евро-2016. Италия - Швеция – 1:0. Натурализованный бразилец Эдер забил победный гол в ворота сборной Швеции на 88 минуте. Тем самым, Италия практически обеспечила себе выход в плей-офф, где и оказалась, а шведы с Ибрагимовичем заняли четвертую строчку.

Приключения в отборе ЧМ-2018

Швеция. Скандинавы угодили в непростую отборочную группу, где лидирующие позиции прочили Франции и Нидерландам, но если «трехцветные» свой фаворитский статус подтвердили и выиграли секстет, то голландцы вновь облажались, растеряв кучу очков. Шведы тоже прошли отбор неровно – выигрывали у Франции и проигрывали Болгарии, зато уверенно сыграли против аутсайдеров, Беларуси и Люксембурга, что позволило обойти Нидерланды при равенстве очков по дополнительным показателям (разнице забитых и пропущенных мячей), даже проиграв «оранжевым» в заключительном туре.

Италия. Отборочная группа G изначально выглядела так: Испания, Италия и статисты. Задачей грандов было поделить первую строчку. «Фурия» и «Адзурра» завершили 2016 год вровень, победы они одерживали синхронно, а в очной встрече в Турине поделили очки. Паритет сохранялся до 7-го тура, когда Испания и Италия встретились вновь, Иско устроил бенефис, а команда Вентуры проиграла со счетом 0:3. Для полноты неприглядной картины итальянцы на финише отбора еще не смогли выиграть у Македонии дома и добыли вымученные победы со счетом 1:0 в матчах с Израилем и Албанией.

Тренеры

Джампьеро Вентура (Италия). Вентура подвергается нещадной критике, а если Италия вдруг не пробьется на мундиаль, 69-летний специалист от такого позора не отмоется никогда. Выбор федерации изначально казался странным, ведь возрастного, не блистательного и не дико авторитетного Вентуру поставили после заводного новатора Конте. Консервативный и не вполне гибкий тренер в годы, когда звезд меньше, чем обычно, а смена поколений напрашивается, становится частью проблемы, а не решения. Общее впечатление таково: Джампьеро далек от эффективного использования футболистов, а команда при нем эмоционально закрепощена. Впрочем, с этими итальянцами никогда не угадаешь – когда у них тупик, а когда ожидание озарения.

Янне Андерссон (Швеция). 55-летний специалист заменил Эрика Хамрена у руля сборной Швеции после провального Евро-2016. До прихода в национальную команду Андерссон пять лет руководил «Норрчепингом», который привел к сенсационному чемпионству в 2015 году. За пределами Швеции Янне по-прежнему малоизвестен, но его работа в отборочном цикле уже оценена позитивно. Дело в том, что после Евро-2016 в «Тре Крунур» произошли серьезные изменения, целый ряд лидеров завершили международные карьеры – Ибрагимович, Чельстрем, Вендт, Исакссон, Вернблум, то есть Андерссон пришел, по сути, на целину. И тот факт, что сборная Швеции до сих пор не утратила шансов сыграть на мундиале – его безусловная заслуга.

Составы и тактика

Швеция. Во всех десяти матчах отборочного цикла Янне Андерссон использовал схему 4-4-2, будь напротив Франция, Нидерланды или Люксембург. Вероятно, не откажется он от излюбленной расстановки и во встречах с Италией. Это не блажь, а философия.

Предполагаемый состав (4-4-2): Ульсен – Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон – Классон (Дурмаз), Ларссон, Йоханссон, Форсберг – Берг, Тойвонен.

Италия. Вентура использовал в сборной Италии различные схемы – от контовской 3-4-3 до классики 4-4-2, промежуточные варианты 4-2-2-2 или 3-5-2 тоже применялись, причем с последней тактики Джампьеро начал. Возможно, настало время к ней вернуться, тем более травмы как будто подталкивают?

Предполагаемый состав (3-5-2): Буффон – Бонуччи, Кьеллини, Барцальи – Дзаппакоста, Де Росси, Верратти, Кандрева, Дармиан – Белотти, Иммобиле.

Идут встык!

Слова перед игрой

Джампьеро Вентура: «Я никогда не рассматривал возможность того, что мы пропустим чемпионат мира. Мы все убеждены, что попадём на него. Я уже думаю о групповом этапе, а также о товарищеских матчах, которые мы должны провести с Англией и, возможно, с Аргентиной. Но, конечно, в первую очередь мои мысли сосредоточены на играх со Швецией, ведь сначала надо пройти этот обязательный этап».

Андреас Гранквист: «В схватке с „Адзуррой“ мы ожидаем два финала. Крайне важно не уйти с поля без забитого мяча, мы ведь прекрасно знаем их сильные стороны. Я знаю итальянцев, так как два года играл в „Дженоа“. Нужно оказывать давление на наших оппонентов».

Джанлуиджи Буффон: «Игроки вроде меня живут ради самых важных достижений, чтобы воплощать в жизнь мечты детства. Так что пока я еще играю, и эти цели придают энтузиазма и мотивации, я буду продолжать. Без сомнений, если завтрашний матч пройдет хорошо, это принесет мне большую радость. Не хочу даже думать об обратном варианте. Сборная Швеции заслуживает того, чтобы ее уважали, она всегда имела сильный и талантливый состав, способный играть в свой футбол. Это значит, что чтобы их победить, нам надо показать исключительную игру».

Златан Ибрагимович: «Это будут два отличных матча, непростые для обеих команд. Соперники сделают всё, чтобы пройти на ЧМ, поэтому противостояние будет схоже с финалом какого-нибудь кубка. На Швецию не будет оказываться давление. Ведь с тех пор, как я ушёл из сборной, никто, от СМИ до болельщиков, не ждёт от неё многого. Когда я играю, уровень давления на команду поднимается. В моё отсутствие же он снижается».