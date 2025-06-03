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Модрича хотят видеть в «Милане»

сегодня, 00:04

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может оказаться в «Милане».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, кандидатура 39-летнего хорвата обсуждается в клубе. Модрич уже получил предложения от различных команд, но пока не спешит с выбором.

После того как стало известно об уходе Модрича из «Реала», он опубликовал письмо, в котором попрощался с клубом. В прошедшем сезоне игрок провёл 35 матчей в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:36
В принципе Лука ещё может пригодится
1 984
1 984 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:22
1. Ставить дизлайки
2. Скрывать и удалять чужие комментарии.
Ну то есть порядочным людям VIP абсолютно не нужен))).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:07
Модрич ещё пригодится в любом топ клубе .
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