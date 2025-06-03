Модрича хотят видеть в «Милане»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может оказаться в «Милане».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, кандидатура 39-летнего хорвата обсуждается в клубе. Модрич уже получил предложения от различных команд, но пока не спешит с выбором.
После того как стало известно об уходе Модрича из «Реала», он опубликовал письмо, в котором попрощался с клубом. В прошедшем сезоне игрок провёл 35 матчей в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
2. Скрывать и удалять чужие комментарии.
Ну то есть порядочным людям VIP абсолютно не нужен))).
2. Скрывать и удалять чужие комментарии.
Ну то есть порядочным людям VIP абсолютно не нужен))).