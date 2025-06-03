Модрича хотят видеть в «Милане»

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сегодня, 00:04

Бывший полузащитник мадридского «Реала» может оказаться в «Милане».

Как сообщает инсайдер , кандидатура 39-летнего хорвата обсуждается в клубе. Модрич уже получил предложения от различных команд, но пока не спешит с выбором.

После того как стало известно об уходе Модрича из «Реала», он опубликовал письмо, в котором попрощался с клубом. В прошедшем сезоне игрок провёл 35 матчей в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.