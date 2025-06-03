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«Рома» заинтересовалась нападающим «Штутгарта» Фольтемаде

сегодня, 08:34

Итальянский клуб проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Нику Фольтемаде.

Римляне оценивают возможность трансфера футболиста, который отличился 12 мячами в 28 матчах Бундеслиги в минувшем сезоне.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:48
Гасперини начинает сколачивать новую банду и решил обновить линию атаки. Зная футбол итальянца много вопросов будет к Довбику и Шоме. Если земляк еще привык работать в прессинге, то вот Артему будет сложнее, и не удивлюсь, если Нико берут вместо него!
А что касаетса самого Нико, он хоть и каланча под 2 метра, но очень хорошо владеет телом, стоять в штрафной и ждать навеса это не про него
ek8wgxpw6bt9
ek8wgxpw6bt9
сегодня в 08:51
Для итальянцев будет дорого, только англичане потянут покупку.
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