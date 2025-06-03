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Джоб Беллингем перейдёт в «Боруссию»

сегодня, 00:42

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем согласился продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

По данным источника, 19-летний футболист принял окончательное решение о переходе в дортмундский клуб. Игрок проинформировал франкфуртский «Айнтрахт», который также интересовался им, что продолжит выступления в другой команде. Отмечается, что «Боруссия» заплатит за него около 30 млн евро.

Беллингем сыграл 40 матчей в Чемпионшипе за «Сандерленд» в прошлом сезоне, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Вещий
Вещий
сегодня в 06:14
Думаю что правильный выбор он сделал и наверняка брат тоже советы давал.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:22
Будут нового Джуда выращивать)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 02:12
Группа точного счёта не без призов, если она появляется при достаточном количестве участников, то она заменяет одну из обычных групп, а та группа которая без призов так и называется, разница между группой без призов и обычными в отсутствии заработка очков для ставок (вместо этого всем каждый день одинаковое количество очков для ставок) и отсутствии призов за победу в ней ввиду отсутствия выхода в финальную группу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:57
Скоро Джоб будет иметь не меньше прессы , чем его брат...)
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