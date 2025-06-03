Джоб Беллингем перейдёт в «Боруссию»

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сегодня, 00:42

Полузащитник «Сандерленда» согласился продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

По данным источника, 19-летний футболист принял окончательное решение о переходе в дортмундский клуб. Игрок проинформировал франкфуртский «Айнтрахт», который также интересовался им, что продолжит выступления в другой команде. Отмечается, что «Боруссия» заплатит за него около 30 млн евро.

Беллингем сыграл 40 матчей в Чемпионшипе за «Сандерленд» в прошлом сезоне, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.