С миру по нитке. Крутые игроки не из Европы

Зима близко. Европейские клубы будут искать усиление на стороне, ведь выгодно пригласить футболистов, не заигранных в еврокубках. «Соккер.ру» собрал крутую команду.

Вратарь

Диего Алвес («Фламенго»)

Национальность: Бразилия; возраст: 32; ориентировочная цена*: 5 миллионов евро.

Ведущие вратарские школы расположены в Европе, поэтому вряд ли скауты отправятся за океаны в поисках стражей ворот. Но если кому-то вдруг понадобится опытный вратарь с большим опытом выступлений в серьезном чемпионате (10 сезонов в испанской Примере) и еврокубках, то Диего Алвес может принять новый вызов. Особый скилл бразильского вратаря – отражение пенальти. Он является рекордсменом Ла Лиги по этому показателю, всего за время выступлений в «Альмерии» и «Валенсии» отразил 25 из 52 одиннадцатиметровых. Фантастика!

*здесь и далее по данным «Трансфермаркета»

Защитники

Фабрисио Бустос («Индепендьенте»)

Национальность: Аргентина; возраст: 21; ориентировочная цена: 4 миллионов евро.

Крайние защитники – дефицитный товар, что-то не видно россыпи новых Сабалет, Кафу, Марсело, Роберто Карлосов и Дани Алвесов. На правый фланг поставим аргентинца Бустоса, чей возраст располагает к дальнейшему прогрессу, и хотя Бустос пока не известен за пределами Аргентины и не раскручен, как многие его соотечественники, техника, энергичность и умение работать в высоком темпе не могут быть проигнорированы. Заводной парень, правда, пока это не всегда помогает на поле.

Йерри Мина («Палмейрас»)

Национальность: Колумбия; возраст: 23; ориентировочная цена: 9 миллионов евро.

Центральный защитник «Палмейраса» и сборной Колумбии, в отличие от Бустоса, хорошо известен европейским клубам, причем главным претендентом на Мину считается «Барселона», которая упустила возможность приобрести центрбека прошедшим летом. Каталонцы намерены завершить начатое дело, ведь Эрнесто Вальверде планирует обновить оборону «Барсы», а Йерри должен стать одним из новых столпов. Впрочем, наверняка найдутся умельцы, которые постараются увести талантливого колумбийца из-под носа у «сине-гранатовых».

Родриго Кайо («Сан-Паулу»)

Национальность: Бразилия; возраст: 24; ориентировочная цена: 9 миллионов евро.

Об этом олимпийском чемпионе вы, как минимум, слышали. В прошлом году он выиграл Олимпиаду в Рио вместе с Неймаром и компанией, а нынешним летом получал конкретное предложение от петербургского «Зенита», который был готов заплатить за трансфер 18 миллионов евро, но Родриго отказался, ведь хочет начать европейский поход в Испании. Такая возможность была у него два года назад, когда «Валенсия» договорилась с «Сан-Паулу» и самим футболистом обо всех деталях трансфера, но на медицинском обследовании у Кайо были выявлены проблемы с коленным суставом, в результате чего сделка сорвалась.

Гильерме Арана («Коринтианс»)

Национальность: Бразилия; возраст: 20; ориентировочная цена: 8 миллионов евро.

Якобы ЦСКА хотел пригласить Арану прошедшим летом, но бразилец оказался слишком дорогим удовольствием для армейцев. Постоянно пополняется число команд, проявлявших интерес к Гильерме: «Тоттенхэм», «Шальке», «Бордо», «Севилья», «Интер» и МЮ. Ходят слухи, что уже зимой Арана может оказаться в «Севилье», которая дальше остальных продвинулась в переговорах.

Полузащитники

Орбелин Пинеда («Гвадалахара»)

Национальность: Мексика; возраст: 21; ориентировочная цена: 6 миллионов евро.

Реактивный коротышка Пинеда уже выиграл чемпионат Мексики, заслужил сравнения с Роналдиньо из-за пристрастия к финтам и слышал песни, которые болельщики посвящали ему. А ведь парню всего 21 год! Им уже всерьез интересовалась «Валенсия», но до перехода дело пока не дошло, хотя направление выбрано правильное – в Европе мексиканцу лучше всего начинать с Испании.

Оскар («Шанхай СИПГ»)

Национальность: Бразилия; возраст: 26; ориентировочная цена: 22 миллиона евро.

Все-таки есть надежда, что большая карьера Оскара еще не завершена, ведь самому дорогостоящему футболисту чемпионата Китая только 26 лет, а как показывает пример Паулиньо, летом перешедшего в «Барселону», из Поднебесной реально вернуться в Европу. Оскар в тройке лучших игроков завершившегося чемпионата Китая, номинально он остается очень серьезным игроком, да и колоссальный опыт в «Челси» (без малого 200 матчей) говорит в пользу бразильца.

Луан («Гремио»)

Национальность: Бразилия; возраст: 24; ориентировочная цена: 17 миллионов евро.

Луана по праву считают главной звездой бразильского чемпионата, это игрок неординарный, тонкий, исключительно креативный, умеющий плести паутины и кружева в атаке. Прошедшим летом переговоры о переходе Луана вел московский «Спартак», трансфер бразильца мог оказаться рекордным по стоимости для «красно-белых», но в конечном итоге лидер атак «Гремио» взял самоотвод, а в Москву отправился Педро Роша, который пока не обрел себя в новой команде. Луан не всем подойдет, но в определенных условиях может стать настоящей жемчужиной.

Нападающие

Кристиан Павон («Бока Хуниорс»)

Национальность: Аргентина; возраст: 21; ориентировочная цена: 13 миллионов евро.

Многие футболисты из представленной символической команды вызывали интерес у клубов РФПЛ, в частности, Павоном интересовался «Зенит» и вроде бы даже договорился о деталях трансфера, но впоследствии заморозил сделку и сделал выбор в пользу других игроков. Кристиан не слишком расстроился, продлил контракт с «Бокой», а дела у него по-прежнему идут неплохо, раз получает вызовы в главную команду страны от Сампаоли. Правый вингер сыграл в «Лужниках» против сборной России, заменив Эдуардо Сальвио в концовке встречи.

Халк («Шанхай СИПГ»)

Национальность: Бразилия; возраст: 31; ориентировочная цена: 20 миллионов евро.

Самый возрастной из полевых игроков, но в случае Халка мастерство перевешивает возраст. Лучший по оценкам игрок прошедшего чемпионата Китая, автор 17 голов и 11 результативных передач. Если у кого-то много денег и кровь из носу нужен лидер атак, то у Халка еще есть порох в пороховницах. Отбросив вопросы финансов и морали, стоит признать, что Живанильдо прямо сейчас усилил бы многие серьезные команды в Европе. Пусть не «Реал» с «Баварией», но «Арсенал» с «Миланом» наверняка.

Себастьян Джовинко («Торонто»)

Национальность: Италия; возраст: 30; ориентировочная цена: 9 миллионов евро.

Джовинко не знает, что еще должен сделать, чтобы его позвали в сборную Италии. Форвард забил в МЛС 65 голов в 102 матчах, итальянец в полном порядке, и на него хотелось бы посмотреть в сильной лиге. У Себастьяна было предложение из «Барселоны», но он не захотел подавать мячи, хочет играть, так что спортивные амбиции по-прежнему при нем.