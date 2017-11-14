Болотное плавание

Российский футбол остро нуждается в развитии детско-юношеского сегмента в стране. «Соккер.ру» вместе с блогером Фата Лист рассматривает возможности для реформации.



В России посредственный уровень футбола. Давно признанный эпитет пытаются скрыть за результатами клубов и сборной на международной площадке. Ведь были успехи у ЦСКА и Зенита в кубке УЕФА, сборная добралась до бронзы на чемпионате Европы в 2008 году. В начале десятилетия московские армейцы не были вечно четвертыми в группе Лиге Чемпионов, им удавалось пробиться в плей-офф. Вот только все эти небольшие достижения позади, не удалось развить то, что имели, наблюдается регресс результатов на всех фронтах и прикрываться футбольным руководителям больше нечем.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко нередко хвалится своими успехами, ведь сборная страны единственную награду завоевала при его правлении. Позже пришел реформатор Фурсенко, который перевел чемпионат из системы весна-осень на осень-весна, смягчил лимит на легионеров и покинул РФС в 2012 году после фиаско на полях Польши и Украины, оставив в наследство своему приемнику миллионные долги. Чем запомнился пришедший на смену Толстых? Скандалами, которые крутились вокруг судейского корпуса и денег. Непосредственно футбол ушел в свободное плавание, других проблем хватало, которые Николай Александрович оказался не в силах решить без вышестоящего руководства. Спасать отечественный футбол вернулся Мутко, но что мы получили кроме популистских высказываний вместе с обещаниями благополучного будущего? Ужесточение лимита на легионеров? Прорывное решение, еще ходят слухи о возвращение системы проведения чемпионата весна-осень. Так и будем при каждой смене президента шататься по уже изученным тропинкам или наконец начнем строительство новой асфальтной дороги к футбольному благополучию?

Пора прекращать радоваться вымученным победам и ничьим, рассказывать о необходимости заниматься развитием детско-юношеского футбола, сетовать на большое засилье легионеров, пора уже приступать к работе. Очевидно, что вмиг ничего не изменить, но я готов ждать, только бы увидеть движение. В матче с Аргентиной сборная Россия могла зацепить ничью, но я рад поражению, которое заставляет анализировать игру, а не оставаться довольным итоговым результатом. Можно говорить о низком уровне мастерства футболистов, но это не имеет смысла, большинство сборников прогрессировать уже не будут, а вот заставить играть ребят можно. Выходить на поле охранять ноль на табло - значит заведомо признать свою слабость. Ненормально, когда команда за 90 минут проводит лишь одну внятную атаку, нужно рисковать и искать игру в атаке, необходимо усвоить, что проиграть не страшно, страшно мучить зрителей не попытавшись выиграть.

Что касается воспитания нового победоносного поколения, то тут не нужно открывать Америку, достаточно перенять опыт немецких партнеров. Централизовать подготовку спортсменов с 7 летнего возраста. Обязать все профессиональные клубы России (РФПЛ и ФНЛ) иметь футбольные академии, которые проходили бы ежегодные проверки на соответствие стандартным нормам. Ориентиром может служить академия в Краснодаре, открытая Сергеем Галицким, которая наверняка даст свои плоды, ведь за десять лет функционирования уже виден неплохой результат. По объективным причинам Жигулев, Сулейманов и Игнатьев еще не пробились в основу, но чувство мяча в юном возрасте у них уже выше, чем у многих сформировавшихся «стариков».

Спросите, где взять деньги на строительство подобных комплексов? Из государственного бюджета, именно оттуда клубы берут средства на покупку легионеров. Создать электронные паспорта футболиста, в которые бы вносили все данные и характеристики игрока, чтобы к пятнадцати годам скауты имели полное представление о том, с кем имеют дело. Работать в академиях должны не физруки в спортивном костюме и свистком на шее, а тренеры с лицензией категории PRO. Отсеянные из академий футболисты не должны пропадать с радаров, для них должны быть организованы бесплатные секции, с возможностью тренировок, как минимум раз в неделю. Проводить любительские соревнования для детей, занимающихся в секциях, которые непременно будут посещать скауты из академий, вдруг у кого-то из ранее выброшенных, удастся разглядеть талант. Обязательство заниматься воспитанием футбольной молодежи заставит клубы сократить расходы на трансферы, количество легионеров уменьшится, таким образом, лимит сам собой становится рудиментом. Ждем решительных действий нашего руководства, а пока слушаем о желании сделать лимит еще более жестким, ввести потолок зарплат, а главное заявлять с уверенным видом, что Россия будет чемпионом мира в 2018 году!