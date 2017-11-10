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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ШвецияШвеция -:- Логотип ИталияИталия Фонбет 3.6 3.1 2.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
15:00 сегодня Логотип ЯпонияЯпония -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 11.5 6.5 1.23
21:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия Фонбет 2.05 3.25 3.85
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 1.45 4.5 7
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.4 3.3 2.95
23:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.27 5.5 11.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.5 3.4 2.1
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
Евро-2019 (до 21), 12 тур 1 X 2
14:00 18’ Логотип Армения (до 21)Армения (до 21) 0:0 Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) Фонбет 12.5 6.1 1.2
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Глушаков: «Я готов на всё, если Россия одержит победу на чемпионате мира!»

сегодня, 13:29

Накануне товарищеской встречи между сборными России и Аргентины полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отметил готовность сделать что угодно, если россияне одержат победу на чемпионате мира:

«Да что хотите, то и сделаю! Я на всё готов. Что касается „Лужников“ — это один из лучших стадионов страны, беговых дорожек нет, очень уютно. Раньше был искусственный газон, сейчас натуральный. У меня тут побед в прошлом особенно не было. Единственное, в 2007 году в составе „Звезды“ Иркутск я обыгрывал тут „Торпедо“.

Думать о жребии пока рано. Это чемпионат мира, к нам приедут самые сильные команды, нет разницы против кого играть в группе».

Отметим, что жеребьевка финальной части мундиаля состоится в декабре.

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Все комментарии
spartach n1
сегодня в 14:16
Тут уже трехлитровкой миллеровки не отделается !)
Завтра
сегодня в 14:16
Надо быть честными - шансов у нас столько же, как и у собчачки))
Алексей Буренин
сегодня в 14:07
Мечтать не вредно
The Frei
сегодня в 14:05
Глушаков ничем не рискует.
leopit
сегодня в 14:00
Ну,бестыжий.......
vka1970
сегодня в 14:00
Мечтать не вредно.
Вредно, не мечтать.
marvel777
сегодня в 13:56
готовит камин аут))
ПерекатиПоле
сегодня в 13:54
Нам будет достаточно еще одного такого интервью:

Майкл59ru
сегодня в 13:52
Самое смешное что тут любой футболист может всё что угодно пообещать в случае победы. Ведь это 100% вариант что ничего выполнять не придётся. Даже сам Черчесов уже забронировал себе место в вип-ложах на всех стадионах где будут проходить игры чм. Ведь Черчесов как никто другой знает что досматривать окончание чм он,вместе со всей сборной,будет на трибунах )
drug01
сегодня в 13:52
Глушаков видно уже в пол день принял самогона.....??????
ПерекатиПоле
сегодня в 13:50
То есть глушак так никогда и не бросит в баню одноклубников таскать(
Klassе
сегодня в 13:50
Это будут последние 270 минут сборной России в крупных турнирах в ближайшие лет 16. Надеюсь, главную задачу - забить гол престижа в этих 3 матчах - они выполнят.
Goger90
сегодня в 13:48
Глушаков: «Я готов на всё, если Россия одержит победу на чемпионате мира! Хотя бы одну!»
protest70
сегодня в 13:47
Пожелаем нашим удачи! Сплотимся все вместе!

Хотя бы 1/4
LOpp
сегодня в 13:47
про баню еще не одной шутки????
GooSe25
сегодня в 13:43
Многие из нас готовы на всё ради этой победы, в разумных пределах конечно ..)) но надо быть реалистами - борьба за выход из группы, вот что нас ждёт.. и не более . Полгода осталось, а игры как не было так и нет.
Owl Fake
сегодня в 13:42
Где-то в мире насторожился один де Зеув.
moskwa 09
сегодня в 13:41
бл.....,как он достал!!!
PoliMoli
сегодня в 13:36
Интересно даст своё очко в пользу зрителей?!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:33
КУКУЯН (ЗАСТЁГИВАЯ ШИРИНКУ): ДЕНИС ГОТОВ НА ВСЁ РАДИ КОМАНДЫ !
за
сегодня в 13:33
Эх, мечты...
Zimka
сегодня в 13:32
Обещать можно всё что угодно, из группы всё равно не выйдут.
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