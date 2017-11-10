Глушаков: «Я готов на всё, если Россия одержит победу на чемпионате мира!»

Накануне товарищеской встречи между сборными России и Аргентины полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отметил готовность сделать что угодно, если россияне одержат победу на чемпионате мира:

«Да что хотите, то и сделаю! Я на всё готов. Что касается „Лужников“ — это один из лучших стадионов страны, беговых дорожек нет, очень уютно. Раньше был искусственный газон, сейчас натуральный. У меня тут побед в прошлом особенно не было. Единственное, в 2007 году в составе „Звезды“ Иркутск я обыгрывал тут „Торпедо“.

Думать о жребии пока рано. Это чемпионат мира, к нам приедут самые сильные команды, нет разницы против кого играть в группе».

Отметим, что жеребьевка финальной части мундиаля состоится в декабре.

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