Вы верите рейтингу ФИФА?

Насколько объективен рейтинг ФИФА? Споры на этот счет идут давно. «Соккер.ру» в пору матчей сборных предлагает свой список лучших, который отличается от официального.
Любой формальный рейтинг основывается на сухих бездушных цифрах, которые не учитывают уникальное чувственное эмоциональное ощущение футбола, субъективное и вкусовое. Конечно, футбол как спорт основан на цифрах и суровых результатах, однако недаром именно об этом виде спорта зачастую говорят как об искусстве, как о предмете наслаждения самим процессом. А в таких аспектах важно смотреть не только на цифры рейтинга, который, как признают сами специалисты ФИФА и чиновники, требует пересмотра в части принципов формирования.
Десять сильнейших сборных мира прямо сейчас по версии «Соккер.ру»
10. Польша
Поляки в нынешнем рейтинге ФИФА забрались устрашающе высоко за счет качественного прохода отбора на ЧМ-2018, однако даже на этом отрезке случилось 0:4 от Дании. Да и уровень соперников оставлял желать лучшего. И зависимость от Роберта Левандовски слишком высока, чтобы всерьез воспринимать поляков на уровне топ-сборной.
9. Англия
Англичане легко прошлись по отборочному турниру, но за счет низкого качества конкурентов. Уж очень они слабы были. А очные ставки с Германией и Францией, например, Англия проиграла. Да и не производит игра англичан большого впечатления. Яркому поколению Харри Кейна есть куда расти. Порой футбол сборной Англии кажется мощным, но иногда его невозможно смотреть.
8. Италия
С итальянцами не все так однозначно. В команде явная смена поколений и некоторая неразбериха в составе и стиле игры. Концовка отборочного цикла пошатнула уверенность итальянцев, которые на данный момент вообще на грани непопадания на чемпионат мира. Проиграли крупно Испании, потом уступили Швеции (0:1) в первом стыковом матче. Есть некие признаки лихорадки и неспособности реализовать потенциал нынешним тренерским штабом.
7. Португалия
Действующие чемпионы Европы даже после самого Евро-2016 вызывали вопросы по своей игре. Сколько всего было написано и высказано по поводу степени заслуженности той победы. Португальцы даже после нее не воспринимаются как нечто монументальное и феноменальное. Есть вечный Криштиану Роналду и периодически стреляющие единицы. Если победный, чемпионский на Евро футбол португальцев мало кому нравился и не выглядел стабильно эффективным, то сейчас он вовсе не впечатляет.
6. Аргентина
Многострадальная Аргентина с треском протиснулась на Мундиаль в России. И это в ранге вице-чемпиона. Внутренние неурядицы, непонятная история с Мауро Икарди, с тренерами – все это не дает аргентинцам показывать стабильный и качественный футбол. Пока Лионель Месси не возьмет себя и товарищей за волосы и не потащит наверх. Наличие такой звезды – это здорово, конечно, однако от аргентинцев хочется более легкого и убедительного по качеству коллективного футбола. Не такого, что был показан в матче с Россией, например.
5. Франция
И вот настала пора позитивных историй. Французы на ЧМ-2018 будут среди претендентов на победу, если отточат все аспекты игры и найдут баланс между звездной перспективной атакой и не самой надежной обороной. Пока справляются. Более-менее уверенный выход на чемпионат мира, яркий футбол, победы и ощущение несправедливости после поражения в финале Евро. Нынешний состав этой сборной на взлете, если не удастся это реализовать в трофеи, будет обидно за талантливое поколение.
4. Бельгия
Мощь состава бельгийцев поражает. Они настолько круты, что даже один из лучших мастеров и харизматиков в полузащите в Европе Раджа Наингголан в заявку не попадает. Наставник бельгийцев Роберто Мартинес не видит для него там места. И пока уверенный выход на чемпионат мира, яркие убедительные победы – тренер может так говорить, результаты дают такое право. Пора бы Бельгии из перспективной привлекательной принцессы превращаться во властную королеву.
3. Испания
Недооцененными в рейтинге ФИФА стали испанцы. Да и у многих любителей футбола от испанцев есть некое чувство замыленности. Устали от их недавнего доминирования, поэтому не так охотно и не так внимательно оценивают игру новой сборной Испании. Да, конечно, она уступает Испании с Хави на пике, однако это уже другая команда, которая способна на очень многое и играет качественно. Все те же кружева и мелкий пас, но чуть больше и вертикального футбола.
2. Бразилия
Бразильцы выступили крайне убедительно в отборе ЧМ-2018, выбившись на турнир одними из первых. Но даже после обеспечения путевки в Россию не сбавляли оборотов и вкатывали в газон соседей по Южной Америке. Но той же Аргентине проиграли, да и знаменитое унижение ЧМ-2014 еще ярко в памяти. Хотя бы для того, чтобы не поставить Бразилию выше Германии. И все же стоит признать, что за четыре года бразильцы прибавили, Неймар стал вожаком, а состав стабилизировался, как и игровой стиль. Теперь немцам точно будет сложнее.
1. Германия
Немецкая машина Йоахима Лева практически не меняется в восприятии болельщиков, поскольку все так же эффективна и надежна, результативна и четка в выполнении поставленных задач. Хоть давненько не было у Германии серьезных оппонентов, если не считать периодических встреч с Англией. Сила немецкой команды в ее универсальности и неубиваемости, если можно так сказать. Назовите потерю, из-за которой у Германии все может пойти прахом? На каждую потерю найдется достойная замена. Любой готов выйти и достойно влиться в единую систему, которая производительна и стабильна. Действующий чемпион мира держит марку.
А теперь давайте посмотрим на официальный рейтинг ФИФА. На несовершенный, требующий доработки, но основанный на цифрах. И пусть каждый задумается, согласен ли он с ним, какие пункты и позиции особенно режут глаз. И неужели у сборной Польши, например, больше шансов на чемпионате мира, чем у Франции или Испании?
2. Бельгия
3. Бразилия
4. Франция
5. Испания
6. Англия
7. Уругвай
8. Хорватия
9. Португалия
10. Казахстан
2. Бельгия
3. Бразилия
4. Франция
5. Испания
6. Англия
7. Уругвай
8. Хорватия
9. Португалия
10. Казахстан