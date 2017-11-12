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18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
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20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 2.65 1.75 9.5
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Вы верите рейтингу ФИФА?

сегодня, 20:58

Насколько объективен рейтинг ФИФА? Споры на этот счет идут давно. «Соккер.ру» в пору матчей сборных предлагает свой список лучших, который отличается от официального.

Любой формальный рейтинг основывается на сухих бездушных цифрах, которые не учитывают уникальное чувственное эмоциональное ощущение футбола, субъективное и вкусовое. Конечно, футбол как спорт основан на цифрах и суровых результатах, однако недаром именно об этом виде спорта зачастую говорят как об искусстве, как о предмете наслаждения самим процессом. А в таких аспектах важно смотреть не только на цифры рейтинга, который, как признают сами специалисты ФИФА и чиновники, требует пересмотра в части принципов формирования.

Десять сильнейших сборных мира прямо сейчас по версии «Соккер.ру»

10. Польша

Поляки в нынешнем рейтинге ФИФА забрались устрашающе высоко за счет качественного прохода отбора на ЧМ-2018, однако даже на этом отрезке случилось 0:4 от Дании. Да и уровень соперников оставлял желать лучшего. И зависимость от Роберта Левандовски слишком высока, чтобы всерьез воспринимать поляков на уровне топ-сборной.

9. Англия

Англичане легко прошлись по отборочному турниру, но за счет низкого качества конкурентов. Уж очень они слабы были. А очные ставки с Германией и Францией, например, Англия проиграла. Да и не производит игра англичан большого впечатления. Яркому поколению Харри Кейна есть куда расти. Порой футбол сборной Англии кажется мощным, но иногда его невозможно смотреть.

8. Италия

С итальянцами не все так однозначно. В команде явная смена поколений и некоторая неразбериха в составе и стиле игры. Концовка отборочного цикла пошатнула уверенность итальянцев, которые на данный момент вообще на грани непопадания на чемпионат мира. Проиграли крупно Испании, потом уступили Швеции (0:1) в первом стыковом матче. Есть некие признаки лихорадки и неспособности реализовать потенциал нынешним тренерским штабом.

Италия, выиграй, пожалуйста

7. Португалия

Действующие чемпионы Европы даже после самого Евро-2016 вызывали вопросы по своей игре. Сколько всего было написано и высказано по поводу степени заслуженности той победы. Португальцы даже после нее не воспринимаются как нечто монументальное и феноменальное. Есть вечный Криштиану Роналду и периодически стреляющие единицы. Если победный, чемпионский на Евро футбол португальцев мало кому нравился и не выглядел стабильно эффективным, то сейчас он вовсе не впечатляет.

6. Аргентина

Многострадальная Аргентина с треском протиснулась на Мундиаль в России. И это в ранге вице-чемпиона. Внутренние неурядицы, непонятная история с Мауро Икарди, с тренерами – все это не дает аргентинцам показывать стабильный и качественный футбол. Пока Лионель Месси не возьмет себя и товарищей за волосы и не потащит наверх. Наличие такой звезды – это здорово, конечно, однако от аргентинцев хочется более легкого и убедительного по качеству коллективного футбола. Не такого, что был показан в матче с Россией, например.

5. Франция

И вот настала пора позитивных историй. Французы на ЧМ-2018 будут среди претендентов на победу, если отточат все аспекты игры и найдут баланс между звездной перспективной атакой и не самой надежной обороной. Пока справляются. Более-менее уверенный выход на чемпионат мира, яркий футбол, победы и ощущение несправедливости после поражения в финале Евро. Нынешний состав этой сборной на взлете, если не удастся это реализовать в трофеи, будет обидно за талантливое поколение.

4. Бельгия

Мощь состава бельгийцев поражает. Они настолько круты, что даже один из лучших мастеров и харизматиков в полузащите в Европе Раджа Наингголан в заявку не попадает. Наставник бельгийцев Роберто Мартинес не видит для него там места. И пока уверенный выход на чемпионат мира, яркие убедительные победы – тренер может так говорить, результаты дают такое право. Пора бы Бельгии из перспективной привлекательной принцессы превращаться во властную королеву.

3. Испания

Недооцененными в рейтинге ФИФА стали испанцы. Да и у многих любителей футбола от испанцев есть некое чувство замыленности. Устали от их недавнего доминирования, поэтому не так охотно и не так внимательно оценивают игру новой сборной Испании. Да, конечно, она уступает Испании с Хави на пике, однако это уже другая команда, которая способна на очень многое и играет качественно. Все те же кружева и мелкий пас, но чуть больше и вертикального футбола.

2. Бразилия

Бразильцы выступили крайне убедительно в отборе ЧМ-2018, выбившись на турнир одними из первых. Но даже после обеспечения путевки в Россию не сбавляли оборотов и вкатывали в газон соседей по Южной Америке. Но той же Аргентине проиграли, да и знаменитое унижение ЧМ-2014 еще ярко в памяти. Хотя бы для того, чтобы не поставить Бразилию выше Германии. И все же стоит признать, что за четыре года бразильцы прибавили, Неймар стал вожаком, а состав стабилизировался, как и игровой стиль. Теперь немцам точно будет сложнее.

1. Германия

Немецкая машина Йоахима Лева практически не меняется в восприятии болельщиков, поскольку все так же эффективна и надежна, результативна и четка в выполнении поставленных задач. Хоть давненько не было у Германии серьезных оппонентов, если не считать периодических встреч с Англией. Сила немецкой команды в ее универсальности и неубиваемости, если можно так сказать. Назовите потерю, из-за которой у Германии все может пойти прахом? На каждую потерю найдется достойная замена. Любой готов выйти и достойно влиться в единую систему, которая производительна и стабильна. Действующий чемпион мира держит марку. 

А теперь давайте посмотрим на официальный рейтинг ФИФА. На несовершенный, требующий доработки, но основанный на цифрах. И пусть каждый задумается, согласен ли он с ним, какие пункты и позиции особенно режут глаз. И неужели у сборной Польши, например, больше шансов на чемпионате мира, чем у Франции или Испании?

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7. Уругвай
8. Хорватия
9. Португалия
10. Казахстан
Dmitry Shakirov
сегодня в 22:17
Ничем этот рейтинг не актуален
Оррорин Кенийский
сегодня в 22:12
Сборные слишком мало играют, чтобы составлять какой-то рейтинг
Ver
сегодня в 21:56
Все рейтинги лишь повод для споров. иногда интересных. иногда пустых. По своим местам всех ЧМ расставит-единственный рейтинг значимый для всех и всегда...
Venegant
сегодня в 21:40
Не очкеь то доверяю - наша сборная в этом рейтинге незаслуженно высоко!
Медив
сегодня в 21:28
Да прицепились к этому рейтингу... Накатайте формулу, расчеты по которой выведут десятку именно в таком виде. Если получится, тогда будет о чем говорить. А расставить от фонаря десять сборных по местам... ну это не научно
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