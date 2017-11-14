No pasaran! Как мы играли с Испанией

В истории сборной нашей страны – от СССР до России, десять встреч с «Красной Фурией» и только одна победа. «Соккер.ру» рассказывает и показывает, как это было.

21 июня 1964 года. Чемпионат Европы, финал

Испания – СССР – 2:1. Видео

Голы: Переда 6; Марселино 84 – Хусаинов 8.

СССР и Испания должны были встретиться четырьмя годами ранее в четвертьфинале дебютного чемпионата Европы, но тогда испанцы по политическим причинам отказались ехать в Советский Союз (эта стадия не была включена в финальный турнир) и были сняты с соревнования. Зато на Евро-1964 сразились в финале. Испанцы не имели право проиграть под взорами 120 тысяч зрителей, собравшихся на «Сантьяго Бернабеу», и присмотром главного болельщика – генералиссимуса Франко. Хозяева забили через шесть минут после начала встречи и за шесть минут до конца, а советская пресса написала о сборной «опозорившей Красное Знамя» и «уронившей честь советского государства». Вот бы сейчас парочку таких «позоров»!

30 мая 1971 года. Чемпионат Европы, отборочный матч

СССР – Испания – 2:1. Видео

Голы: Колотов 79; Шевченко 83 – Рексач 88.

Через семь лет сборной СССР удалось взять реванш за поражение в финале Евро-1964 с аналогичным счетом. Читая отчеты о былых матчах отечественных дружин с серьезными соперниками, часто натыкаюсь на обеспокоенность журналистов скованностью, напряженностью, закрепощенностью наших футболистов. Похоже, это болезнь на века, правда? Вот и в домашней игре с испанцами в отборе Евро-1972 сборная СССР долгое время стеснялась, поэтому основные события развернулись в концовке: два гола Колотова и Шевченко нашли ответ в виде точного удара Рексача. Команда под руководством легендарного Кубалы проиграла, а советские футболисты захватили лидерство в отборочном квартете.

27 октября 1971 года. Чемпионат Европы, отборочный матч

Испания – СССР – 0:0. Видео

Полгода спустя соперники сошлись в ответном матче на «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, где недавно тряслись коленки у «Спартака». Со сборной СССР в тот вечер происходило ровно то же самое: Испании была нужна только победа, и хозяева непрерывно атаковали на протяжении всех 90 минут. Забить не смогли – низкие поклоны защитникам и вратарю Рудакову, борьбу за европейское первенство продолжила команда СССР (этот поход снова увенчался «серебром»). Легендарный спортивный журналист Лев Филатов после игры написал: «Подвергать себя такому рискованному испытанию наша сборная имеет право, наверное, не чаще раза в год. Больше – это невыносимо».

22 января 1986 года. Товарищеский матч

Испания – СССР – 2:0. Видео

Голы: Салинас 25; Элой 85.

В Испании порадовались победе над сильной командой СССР в Лас-Пальмасе, назвав эту встречу «хорошей репетицией». Стоит учесть, что матч проходил в январе, и наши футболисты только начинали подготовку к сезону, в то время как соперники находились в форме, к тому же, игра прошла на размокшем от дождя поле. Общее впечатление от работы команды Эдуарда Малофеева таково: организованно, но медленно.

19 февраля 1992 года. Товарищеский матч

Испания – СНГ – 1:1. Видео

Голы: Йерро 86 – Кирьяков 73.

Против Испании играли сборные СССР, СНГ и России – испанские футбольные историки чокнутся. Между прочим, сборная СНГ готовилась к Евро-1992, в то время как «Красная Фурия» на этот турнир не прошла, так что испанцы почли за честь сразиться с одной из восьми сильнейших команд континента. Расклад сил был далеко не таким, как сейчас. Счет в Валенсии открыл Сергей Кирьяков, а в концовке встречи хозяевам помог отыграться стандарт и голова Фернандо Йерро.

23 сентября 1998 года. Товарищеский матч

Испания – Россия – 1:0. Видео

Гол: Алькиса 39.



Крайне досадное поражение, которое состоялось в рамках «черной серии» Бышовца, проигравшего все своим матчи у руля сборной России. В середине первого тайма испанец Серхи сыграл рукой, спасая свою команду от гола. Удаление и пенальти. Мостовой не сумел переиграть с «точки» Канисареса, а в концовке тайма Алькиса после ошибки Минько забил гол, который так и остался единственным. Сборная России, действуя 65 минут в большинстве, не провела даже трех осмысленных атак.

12 июня 2004 года. Чемпионат Европы, групповой этап

Испания – Россия – 1:0. Видео

Гол: Валерон 60.

Не в пример достойнее сборная России выглядела в следующей очной встрече, которую проиграла с аналогичным счетом, причем дело было в финальной части Евро-2004. Подопечные Ярцева действовали организованно и не терялись в борьбе, пытаясь самоотдачей и грамотной позиционной работой нивелировать преимущество испанцев в скорости и технике. Решающим в этом матче оказался выход Валерона на замену – Хуан Карлос отличился спустя всего лишь минуту после своего появления на поле. Его-то в своей штрафной площади наши футболисты и не ждали.

27 мая 2006 года. Товарищеский матч

Испания – Россия – 0:0. Видео

Александр Бородюк, исполнявший обязанности главного тренера сборной России в ожидании Гуса Хиддинка, говорил о том, что матч против Испании нужен нам, чтобы «понять, где мы сейчас находимся». Ничего не напоминает? «Красная Фурия», в свою очередь, готовилась к ЧМ-2006, мимо которого мы благополучно пролетели. Что касается самого противостояния, то она прошла под диктовку испанцев, сборная России об атаке не помышляла, и счет 0:0 по такой игре – настоящий «отскок».

10 июня 2008 года. Чемпионат Европы, групповой этап

Испания – Россия – 4:1. Видео

Голы: Вилья 20, 44, 75; Фабрегас 90+1 – Павлюченко 86.

Сказочное выступление сборной России на Евро-2008 обрамляли две встречи против Испании, в которых мы потерпели два крупных поражения, диаметрально противоположных по настроению. После стартовой игры, несмотря на дерзости в дебюте, трудно было поверить, что эта команда с дырявой обороной, в центре которой действовал Широков, сможет выйти из группы и не только.

Битва за основу. Клубные споры в сборной

26 июня 2008 года. Чемпионат Европы, полуфинал

Испания – Россия – 3:0. Видео

Голы: Хави 50; Гуиса 73; Силва 82.

Крупное поражение, после которого не было уныния, а реплики: «А наши все равно красавцы!», - считались нормой. Заслужит ли сборная России похвалу по итогам сегодняшней встречи в Санкт-Петербурге? Кстати, к разговору об одной победе над испанцами в 10 встречах: добыта та виктория была в единственной домашней игре из сыгранных, девять встреч с «Красной Фурией» состоялись либо в Испании (6), либо на нейтральной территории (3). Посмотрим, как одна из лучших команд мира покажет себя в Санкт-Петербурге при значительном стечении публики, болеющей за сборную России.

Усы торчат, а игры не хватает