Антисборная 17 тура. Краснодарский костяк

17 тур ознаменовали два командных провала: «Краснодар» и «Тосно» сыграли ужасно, поплатились крупными поражениями и делегировали в антисборную «Соккер.ру» своих игроков.

Вратарь

Давид Юрченко («Тосно»)

Давид Юрченко имел возможность стать той самой «Бабой Ягой против» и испортить праздник «Зениту» - «сине-бело-голубые» отмечали 10-летие первого российского чемпионства, но вратарь оказался порядочным и благодарным гостем. Ни в коем случае не вешаем всех собак на Юрченко, ведь его подставляли под могучие удары, но в 17 туре не было голкипера, допустившего грубую ошибку, а Давид пропустил больше всех – 5 мячей, причем «Зениту» для этого потребовалось всего лишь 7 раз пробить в створ.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Вероятно, в ночь с субботы на воскресенье защитнику «Краснодара» снились кошмары. Многократно повторялся один и тот же момент: Петров видит, как на него на бешеной скорости несется Квинси, но сделать ничего не может – ноги по колено закопаны в газон. И в конце сна «Краснодар» все время проигрывает, проигрывает, проигрывает. Примерно так обстояли дела и наяву, где Сергей стал одним из главных объектов для спартаковских издевок.

Алексей Грицаенко («Краснодар»)

Благо, Петров не один такой – партнерам тоже досталось, можно поделиться переживаниями, обсудить, выслушать товарищей. Грицаенко с позиции правого центрального защитника страховал как раз Сергея, но делал это настолько неудачно, что только наводил беспорядки в редутах «Краснодара» и позволял соперникам создавать острые моменты. На самом деле, и капитан Гранквист ошибался, но он компенсировал свои огрехи большим объемом оборонительных действий, в то время как Алексей все чаще подражал манекену – вроде был человек на поле, часто оказывался рядом с мячом, но в футбол не играл.

Раде Дугалич («Тосно»)

Очень странные дела творились в обороне «Тосно». Если говорить о Дугаличе, то сложилось впечатление, что серб элементарно был не в себе. Возможно, «поплыл» из-за давления трибун большого стадиона, ведь раньше вряд ли приходилось играть при такой аудитории, но чудил капитально. Начал с привоза пенальти в первом тайме, когда без видимой причины снес Шатова.

Сергей Сухарев («Тосно»)

Рамирес из «Краснодара», не сыгравший ни в атаке, ни в обороне, тоже подошел бы, но Сухарев на левом фланге обороны «Тосно» выступил совсем уж бесполезно. Каждого зенитовца в его зоне ответственности ждал теплый прием, разве что ковровую дорожку Сергей не расстилал. Игра у защитника не пошла, но он даже не пытался компенсировать это борьбой и жесткостью – один фол и одно выигранное единоборство. Не удивительно, что «Зенит» разбомбил команду с такими «плюшевыми» защитниками.

Полузащитники

Роман Шишкин («Краснодар»)

Эксперимент с переводом крайнего защитника Шишкина в центральную зону полузащиты, очевидно, неудачный. Не вижу у Романа качеств, чтобы успешно действовать на этой позиции в команде, претендующей на попадание в первую тройку. Краснодарская пружина не разжималась по вине Шишкина в том числе, а если ставка делалась на разрушительные качества Романа – извините, тоже мимо. «Спартак» проскакивал середину поля без проблем.

Вячеслав Подберезкин («Краснодар»)

А был ли мальчик? В первом тайме команда Шалимова мало играла у чужих ворот, а на второй тайм «быки» вышли уже без Подберезкина, наличие которого в основном составе еще до игры вызывало опасение и недоумение у болельщиков «Краснодара». Ставка главного тренера не сыграла, Вячеслав сыграл настолько «никак», что в перерыве его заменил Жоаозиньо.

Нуну Роша («Тосно»)

Безобразная игра крайнего полузащитника, итог выступлений Роши в матче с «Зенитом» таков: 53 минуты, 15 встреч с мячом, которые в 9 случаях обернулись потерями, и желтая карточка. Вышедший вместо Нуну ветеран Быстров хоть как-то оживил созидательную игру «Тосно».

Арсен Хубулов («Анжи»)

У Хубулова было несколько ярких матчей в РФПЛ за «Аланию», «Кубань» и «Анжи», тем досаднее, что талантливый футболист лишь изредка показывает себя во всей красе, чаще остается в тени, а иногда играет спустя рукава. Количество брака в матче с «Локомотивом» ни в какие ворота не лезет: из 15 пасов полузащитник сумел отдать точно только 6. Гениально!

Нападающие

Фёдор Смолов («Краснодар»)

«Порисовался» на первых минутах, когда зарядил в перекладину, а потом пропал из игры. Всплыл в начале второго тайма, когда вывел Классона на ударную позицию, и снова пропал. Маловато активных действий для лучшего снайпера двух последних сезонов и лучшего форварда страны. «Спартак» в очередной раз справился со Смоловым.

Владимир Ильин («Урал»)

В начале этого года Ильина сравнивали со Смоловым, который в зрелом возрасте перезапустил карьеру именно в «Урале», но Владимир не заставил долго о себе говорить: в текущем чемпионате на его счету 1 гол в 13 матчах. В игре с «Уфой» нападающий почти за час десяток раз столкнулся с мячом, придумал один неточный удар и отправился отдыхать.

Тренер

Игорь Шалимов («Краснодар»)

А кто-то сомневался в этом выборе? Вот видите. Никому не желаю потерять работу и уважаю тренерский труд, но при Шалимове «Краснодар» скачет на одних и тех же граблях, чего невозможно не замечать. Или это тоже часть клубной философии? Если «Краснодар» готов платить за комбинации с пяточками и стеночками болезненными поражениями от прямых конкурентов – тогда все в порядке.

Тренеру Галицкому. Письмо четырнадцати

Скука тура. «Арсенал» против «Рубина». В 17 раунде состоялись две нулевых ничьи, но «Ростов» и «Амкар» хотя бы обменялись незабитыми пенальти, а в Туле игра состояла из борьбы, ошибок и страха перед ошибками. Три удара в створ ворот в исполнении «Арсенала», ноль у «Рубина» - добавляем в папку «Вырвиглаз РФПЛ».

Безысходность тура. «Тосно» во втором тайме. В первом тайме у «Тосно» были настрой и желание, команда Парфенова могла и не пропустить к перерыву, если бы не странный фол Дугалича, но во втором тайме Юрченко четырежды вынимал мяч из своих ворот, пока его партнеры играли в поддавки. Даже от Дзюбы пропустили, чьего гола мир не видел полгода.

Разочарование тура. «Краснодар». Центральный матч тура в целом удался, но в основном благодаря «Спартаку», а краснодарцы снова оказались не готовы к большой битве. Обидно, ведь команда сильная, но на данном этапе своего существования несознательная и вывернутая наизнанку.

«Спартак» пригвоздил «быков»