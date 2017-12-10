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Доказали, что мужчины! Каррере не случайно завидуют

10 декабря 2017, 23:02
Доказали, что мужчины! Каррере не случайно завидуют

Российские коллеги часто завидуют Массимо, ведь «Спартак» доверяли кому угодно, а чемпионом стал именно итальянец, заслуживший уважение блогера «Соккер.ру».

Тренер Каррера знает свои минусы

В отличие от многих российских специалистов, Массимо не считает себя безгрешным и всезнающим. У тренера «Спартака» нет опыта Гвардиолы, у него бывают грубые и повторяющиеся ошибки. Не только по поводу настроя команды на последние минуты. Например, он также не справляется, когда средний соперник ставит на ничью с чемпионским «Спартаком».

Причем таких случаев было так много, что именно они сказались на промежуточном результате, а не поражения. Плохо для команды, что у «Спартака» появилась склонность к невероятно глупым ничьим. Против «Динамо» и «Уфы» отдали четыре пункта на старте. Потом был выезд в Хабаровск – сделали из обороны решето, но не забили. Затем ничья с «Тосно» после 0:2. Позже с «Анжи» дома тот же счет. 

«Амкар» и «Ростов» не обыграли – еще четыре очка разбазарили, хотя соперники явно не самые сильные. Такая плохая привычка отчасти привела к обидным мировым против «Марибора». Выход в плей-офф Лиги чемпионов закрыл не погром от «Ливерпуля», а ничьи, которыми не страдали в чемпионском сезоне. Представьте, что в четырех случаях из семи, даже не во всех, «Спартак» вместо осечек побеждает! Получите 45 пунктов и как минимум равенство с «Локомотивом». 

У Массимо явно итальянский подход

Не будучи главным тренером защитного склада ума, Каррера использует подход итальянских наставников – для него не существует поражений. Существуют в мире только победы и паузы между ними. Российская тренерская школа так не работает. Ведь даже грамотные специалисты, вроде Семина, не прочь перестраховаться. Его «Мордовия» и «Локомотив» играли с оглядкой на защиту.

А «Спартак» так не умеет. Атакует, даже когда работает сознательным вторым номером, как в дерби с ЦСКА. Но даже когда в матче с соседями приходится проиграть – упустили верный успех против «Локомотива», как помните, Массимо остается верен себе. Вспомните, как весной «Спартак» вынесли в Ростове-на-Дону 3:0. Дальше Каррера настроил и на минимальную победу над «Уралом», и на успех в дерби. Тогда хватило удачи и настырности Зобнина, сейчас Роман тоже сыграл блистательно, но победа получилась увереннее. 

Уже в новом сезоне подход «завтра не изменить, а впереди наш ждут победы» показали после 5:1 в Санкт-Петербурге. В следующем матче обыграли «грозу авторитетов» «Арсенал». Плохо для тренера Карреры, что его команда так выступает в гостях – за год были погромы 3:0 (в Ростове и в Туле), 5:1 и 7:0, зато по части реваншей все в порядке. Не всегда включаются сразу после поражений – после 2:1 от ЦСКА нарвались на «Локомотив» (3:4 после 2:0 по ходу матча), но обычно «Спартак» Карреры - команда с характером. 

Каррера всегда уважает соперников

«Спартак» умеет то, чего не хватает «Зениту». Речь об умении учитывать соперника и до начала поединка, и по ходу дела. Каррера раздает оперативные приказы лучше, чем Манчини. А основа его успехов – уважение к соперникам и умение слушать. Аналитик Пилипчук оправился после личной трагедии, смотрит много матчей «Наполи» и «Манчестер Сити». Следовательно, «Спартак» не отстает от мира. По готовности к соперникам «красно-белые» - одна из лучших команд РФПЛ. 

Другое дело, что футболисты собрались такие, что могут начудить даже при счете 2:0 в свою пользу. Но это нормально, «Спартак» - ведь не лучшая команда мира. В начале сезона обещали им, что будет хуже, станет больше поражений, чем в чемпионских раундах прошлого – так и вышло. Хватало обидных результатов, осечек, были неудачи. Причем даже такие, как в Севилье и Ливерпуле – когда соперники забирали свое уверенно. 

Но при этом Каррера такой тренер, а «Спартак» такая команда, что их праздник всегда будет с вами. В России ничего не зависит от соперников «красно-белых», все в их руках. Ведь «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» не сильнее чемпиона России. При равенстве все зависит от тренера и коллектива. В РФПЛ своя песочница, и здесь спартаковцы могут грохнуть любого. И одна из причин известна. Каррера – адекватный мужик, даже если после чемпионства проявил парочку замашек Гвардиолы в отношении клубных работников.

Массимо отличается от местных

Тот же Ганчаренко, хотя иногда работает прекрасно, бывает необъяснимо мелочно-злобным. У него не хватает духу признавать ошибки собственных игроков – например, поведение Вернблума можно было пресечь изнутри, но закрывают глаза. А после дерби фраза про то, что «Спартак» не показал свои сильные стороны, выглядит обиженно. Каррера обычно реагирует на футбол иначе, не позволял крысиное поведение. 

Даже когда его уволят из «Спартака» и пойдет тренировать «Енисей», вряд ли будет ставить на ЦСКА в дерби. Наверное, именно поэтому ему судьба уготовала неожиданный заход в тренерский штаб Аленичева, а потом чемпионский титул. Позже победу в Суперкубке, выход в плей-офф еврокубка, статус фаворита в Кубке России и претендента даже на титул чемпиона – «Зенит» и «Локомотив» не настолько хороши, чтобы пройти весну совсем без осечек. 

«Спартак» может показать за неделю 10 голов, причем семь в свои ворота, но при этом не разочаровать в итоге и получить звание «мужчины». Такой «Спартак» – заслуга Массимо Карреры. Тренер обязательно проиграет вместе со «Спартаком» в будущем, но останется адекватным человеком. Поэтому ему будут симпатизировать, а на ехидство его завистников реагировать не так, как на новые и новые чистые победы Карреры, который не стал унижать ЦСКА, а говорил о своих ребятах и их реванше. 

Вы можете сразу не верить, когда вам говорят, что 0:7 не было позором. Но в таких случаях на будущее лучше слушайте Тихонова, который до матча с ЦСКА просто напомнил о вечерах, когда «все залетает», чем Аленичева или Титова – бывших коллег Карреры по штабу, унижавших команду. Завистливые и злые порой выигрывают в футболе. Но 4 марта 2018 года в матче «Спартака» и «Локомотива» чемпиона будет представлять наставник, который на долю секунды поймал звезду после чемпионства – в начале нового сезона, но быстро пришел в себя. 

Каррера прекрасно понимает, что он виноват в поражении в Ливерпуле. Но сразу провел прекрасную работу, взял ошарашенных после 0:7 футболистов и вернул «Спартак» в чемпионское состояние. 

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Все комментарии
agidel2012
agidel2012 ответил Сокол 9
12 декабря 2017 в 20:17
Сокол 9:
Статистика-более 10 лет хрю..хрю были без побед, в отстое и ещё столько же будут, и будут смешить всех болел своими косяками в Лиге Чемпионов и скоро в Лиге Европы. Ещё и в Лиге Европы на семь кругленьких влетят мясные. Вот это уже статистика. Ни один клуб на такой счет крупный не влетал, а газмяс спамовский умудрился влететь-вот это статистика, без неё ни куда.))
Как раз побед у Спартака больше, чем у других клубов России. Чемпион СССР - 12 раз, России - 10. Всего 22 раза брал ЗОЛОТО. Ближайший соперник ЦСКА 7+6=13. Разница огромная. Ну в советские времена Динамо Московское 11 раз было чемпионом. Ну а Зенит скромняга - 1+4=5. Такой "великий" клуб и всего 5 раз были чемпионами за всю историю. Деньги сделали свое и Зенит добился результатов на евроарене, но во внутреннем чемпионате пока выглядит довольно скромно.
MAUS
MAUS ответил Павел Амурский
12 декабря 2017 в 13:20
Павел Амурский:
Тренер, проигравший в ЛЧ 7-0 даже в физруки не годится.
А ты типа годидишься……?
MAUS
MAUS ответил Сокол 9
12 декабря 2017 в 13:19
Сокол 9:
Скорее всего-это даже не факт, это твоя голубая мечта.:))
Мечта мечтой ,но ДВЕ банки за ДВЕ минуты -это уже факт
Великолепный
Великолепный
12 декабря 2017 в 12:12
Победы над ЦСКА будет мало . 0:7 от Ливерпуля - такое пятно быстро не смоешь. Только со временем. Хотя 1:18 до сих пор смыть не могут.
К позору 15-ти летней давности прибавилось и 0:7.
papic337
papic337 ответил Saang
11 декабря 2017 в 22:40
Saang:
Да брось - тебе еще есть дело до того, что вякают там какие-то неудачники с пятого места?)
Согласен, что на них не стоит обращать внимание.
Хурчка
Хурчка
11 декабря 2017 в 20:06
Тошнит от такого подхалимства
Сокол 9
Сокол 9 ответил feelgood125
11 декабря 2017 в 19:10
feelgood125:
Как болельщик ЦСКА, могу сказать, что поражение было заслуженным. Играли отвратительно, а после второго пропущенного вообще бросили. Одним из главных виновников поражения считаю Игнашевича. Столько косяков в обороне, недоработки... ну если человек не хочет играть, ну отпустите вы его не мучайте. Витиньо вообще ни одного эпизода не доиграл, постоянно выключался из борьбы и с недовольным лицом уходил в противоположную от мяча сторону. Само собой такое отношение к игре и привело к тому, что мы имеем. Подарили Спартаку победу.
Кони не играли сам лично видел. Для них этот отрезок чемпионата закончился. Они уже мысленно на канарах с "тёлками" загарали.))
Сокол 9
Сокол 9 ответил Сов Армия
11 декабря 2017 в 19:07
Сов Армия:
Ответ болельщику спартака Евгению Перфильеву, сколько же злобы Вы накопили за последние 16 лет
Из-за накопленной их злобы от них на много километров смердит.))
Сокол 9
Сокол 9 ответил Дед за ЦСКА
11 декабря 2017 в 19:06
Дед за ЦСКА:
ЦСКА проиграл в 3 мяча в РОССИИ. В Англии ЦСКА с МЮ (2:1) показал, что они МУЖЧИНЫ. Разницу не понял, жаль.
А у него понимать-то не чем, о чем вы с ним говорите.
Сокол 9
Сокол 9 ответил Спартач-болельщик
11 декабря 2017 в 19:04
Спартач-болельщик:
...но есть история клуба и главный аргумент - СТАТИСТИКА !
Статистика-более 10 лет хрю..хрю были без побед, в отстое и ещё столько же будут, и будут смешить всех болел своими косяками в Лиге Чемпионов и скоро в Лиге Европы. Ещё и в Лиге Европы на семь кругленьких влетят мясные. Вот это уже статистика. Ни один клуб на такой счет крупный не влетал, а газмяс спамовский умудрился влететь-вот это статистика, без неё ни куда.))
Сокол 9
Сокол 9 ответил verek
11 декабря 2017 в 19:00
verek:
боюсь еще пару лет без побед и болельщиков цска станет меньше чем у тосно
Ты то что об этом переживаешь((
Сокол 9
Сокол 9 ответил Дед за ЦСКА
11 декабря 2017 в 19:00
Дед за ЦСКА:
Морозишь глупость за глупостью. Похоже общаюсь со школьником. Самому не смешно? Ухожу с ветки, общение с вами не интересно.
    Сокол 9
    Сокол 9 ответил Кирилыч
    11 декабря 2017 в 18:58
    Кирилыч:
    В Англии мужчины решили сыграть с коняшками 3 минуты. Забили два. И перестали напрягаться. Соответственно играй они все время в полную силу накидали бы порядка 50-60 банок)
    Скорее всего-это даже не факт, это твоя голубая мечта.:))
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    11 декабря 2017 в 18:54
    Тренер, проигравший в ЛЧ 7-0 даже в физруки не годится.
    Павел Амурский
    Павел Амурский ответил Дед за ЦСКА
    11 декабря 2017 в 18:53
    Дед за ЦСКА:
    Морозишь глупость за глупостью. Похоже общаюсь со школьником. Самому не смешно? Ухожу с ветки, общение с вами не интересно.
    Ничего не поделаешь, влияние бромантана.
    dostal
    dostal ответил Кирилыч
    11 декабря 2017 в 18:41
    Кирилыч:
    Тренер у нас нормуль. Это правда. Только с обороной полный .....ц. и это крайне непонятно. Тренр защитников( изначально). Бардак в защите. Да и мысль тренерская в игре команды периодически не наблюдается. Толи не понимают тренера. Толи не хотят. А может еще что)))
    Да какой же он нормаль, если мужиков обнимает и ........
    Кирилыч
    Кирилыч ответил Дед за ЦСКА
    11 декабря 2017 в 15:52
    Дед за ЦСКА:
    ЦСКА проиграл в 3 мяча в РОССИИ. В Англии ЦСКА с МЮ (2:1) показал, что они МУЖЧИНЫ. Разницу не понял, жаль.
    В Англии мужчины решили сыграть с коняшками 3 минуты. Забили два. И перестали напрягаться. Соответственно играй они все время в полную силу накидали бы порядка 50-60 банок)
    mikysss
    mikysss ответил Дед за ЦСКА
    11 декабря 2017 в 14:49
    Дед за ЦСКА:
    Морозишь глупость за глупостью. Похоже общаюсь со школьником. Самому не смешно? Ухожу с ветки, общение с вами не интересно.
    беги беги, поплачь в уголке, а потом в каждом топике 7-0 упоминай
    verek
    verek
    11 декабря 2017 в 13:57
    боюсь еще пару лет без побед и болельщиков цска станет меньше чем у тосно
    verek
    verek ответил Дед за ЦСКА
    11 декабря 2017 в 13:55
    Дед за ЦСКА:
    ЦСКА проиграл в 3 мяча в РОССИИ. В Англии ЦСКА с МЮ (2:1) показал, что они МУЖЧИНЫ. Разницу не понял, жаль.
    В матче со Спартаком (3-0) - цска показал что они мужчины
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил mikysss
    11 декабря 2017 в 13:22
    mikysss:
    Ну тогда согласно твоей логике кони ливерпулю тогда совсем в подметки, точнее в подковы не годятся, а Спартак и МЮ это клубы примерно одного уровня. поздравляю, ты лучший эксперт... А вообще сравнивать чемп и ЛЧ как минимум не профессионально разные турниры, разный подход
    Морозишь глупость за глупостью. Похоже общаюсь со школьником.
    Самому не смешно?
    Ухожу с ветки, общение с вами не интересно.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик ответил Риелтор с берегов Невы
    11 декабря 2017 в 13:21
    Риелтор с берегов Невы:
    Вы правы в принципе, готов не обращать на 0:7, 1:18 внимание. Важно что сейчас и завтра. Но и вы забудьте про великих и народных, 22 чемпионства. Это в прошлом. А в нём достойных и не очень страниц хватает у каждой команды. Стоит кому то достать свой ... и заявить что у него длиньше и толще, всегда найдется тот кто достанет свой. А в этом споре победителей нет.
    ...но есть история клуба и главный аргумент - СТАТИСТИКА !
    Роман Романов 2
    Роман Романов 2
    11 декабря 2017 в 13:15
      mikysss
      mikysss ответил Дед за ЦСКА
      11 декабря 2017 в 13:14
      Дед за ЦСКА:
      ЦСКА проиграл в 3 мяча в РОССИИ. В Англии ЦСКА с МЮ (2:1) показал, что они МУЖЧИНЫ. Разницу не понял, жаль.
      Ну тогда согласно твоей логике кони ливерпулю тогда совсем в подметки, точнее в подковы не годятся, а Спартак и МЮ это клубы примерно одного уровня. поздравляю, ты лучший эксперт... А вообще сравнивать чемп и ЛЧ как минимум не профессионально разные турниры, разный подход
      swed
      swed ответил Дед за ЦСКА
      11 декабря 2017 в 13:13
      Дед за ЦСКА:
      Мужчины?!?! Лучше бы у ЦСКА выиграли 7:0, а Ливеру проиграли 0:3, тогда бы было не стыдно за вас в Европе!!! Теперь в ЛЕ все будут вспоминать: А этот который слил Ливеру 0:7? И никто не будет покупать ваши майки и шарфики. ИМХО.
      Ага, после ваших побед в Европе, я прямо так и вижу, как в условных Амстердаме, Копенгагене, Турине и Лондоне началась массовая скупка красно-синих шарфов с непонятными 4 буквами аббревиатуры на кирилице )))
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил mikysss
      11 декабря 2017 в 13:06
      mikysss:
      А кто по твоему, если не мужчины? После оплеухи в англии сделали подарок болельщикам в принципиальнейшем дерби страны. Ок, если Спартак не мужчины, то кто тогда кони? После 3-0???
      ЦСКА проиграл в 3 мяча в РОССИИ. В Англии ЦСКА с МЮ (2:1) показал, что они МУЖЧИНЫ.
      Разницу не понял, жаль.
      Сов Армия
      Сов Армия ответил Сов Армия
      11 декабря 2017 в 13:05
      Ответ болельщику спартака Евгению Перфильеву, сколько же злобы Вы накопили за последние 16 лет
      mikysss
      mikysss ответил Дед за ЦСКА
      11 декабря 2017 в 12:53
      Дед за ЦСКА:
      Мужчины?!?! Лучше бы у ЦСКА выиграли 7:0, а Ливеру проиграли 0:3, тогда бы было не стыдно за вас в Европе!!! Теперь в ЛЕ все будут вспоминать: А этот который слил Ливеру 0:7? И никто не будет покупать ваши майки и шарфики. ИМХО.
      А кто по твоему, если не мужчины? После оплеухи в англии сделали подарок болельщикам в принципиальнейшем дерби страны. Ок, если Спартак не мужчины, то кто тогда кони? После 3-0???
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      11 декабря 2017 в 12:37
      Мужчины?!?!
      Лучше бы у ЦСКА выиграли 7:0, а Ливеру проиграли 0:3, тогда бы было не стыдно за вас в Европе!!!
      Теперь в ЛЕ все будут вспоминать: А этот который слил Ливеру 0:7? И никто не будет покупать ваши майки и шарфики. ИМХО.
      Евгений Перфильев
      Евгений Перфильев ответил Сов Армия
      11 декабря 2017 в 12:32
      Сов Армия:
      Противно читать статью спартаковского болелы,все в чемпионате РФПЛ 62о один спартак великий. Жалко было смотреть на карьеру в матче с ливером он же там чуть не плакал, а как целовал в засос заменённых игроков в дерби противно было смотреть. А высказывание ваших болел, что ныть это удел слабых, что вы делали перед этим 16 лет если не ныли?
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