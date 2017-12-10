Доказали, что мужчины! Каррере не случайно завидуют

Российские коллеги часто завидуют Массимо, ведь «Спартак» доверяли кому угодно, а чемпионом стал именно итальянец, заслуживший уважение блогера «Соккер.ру».

Тренер Каррера знает свои минусы

В отличие от многих российских специалистов, Массимо не считает себя безгрешным и всезнающим. У тренера «Спартака» нет опыта Гвардиолы, у него бывают грубые и повторяющиеся ошибки. Не только по поводу настроя команды на последние минуты. Например, он также не справляется, когда средний соперник ставит на ничью с чемпионским «Спартаком».

Причем таких случаев было так много, что именно они сказались на промежуточном результате, а не поражения. Плохо для команды, что у «Спартака» появилась склонность к невероятно глупым ничьим. Против «Динамо» и «Уфы» отдали четыре пункта на старте. Потом был выезд в Хабаровск – сделали из обороны решето, но не забили. Затем ничья с «Тосно» после 0:2. Позже с «Анжи» дома тот же счет.

«Амкар» и «Ростов» не обыграли – еще четыре очка разбазарили, хотя соперники явно не самые сильные. Такая плохая привычка отчасти привела к обидным мировым против «Марибора». Выход в плей-офф Лиги чемпионов закрыл не погром от «Ливерпуля», а ничьи, которыми не страдали в чемпионском сезоне. Представьте, что в четырех случаях из семи, даже не во всех, «Спартак» вместо осечек побеждает! Получите 45 пунктов и как минимум равенство с «Локомотивом».

У Массимо явно итальянский подход

Не будучи главным тренером защитного склада ума, Каррера использует подход итальянских наставников – для него не существует поражений. Существуют в мире только победы и паузы между ними. Российская тренерская школа так не работает. Ведь даже грамотные специалисты, вроде Семина, не прочь перестраховаться. Его «Мордовия» и «Локомотив» играли с оглядкой на защиту.

А «Спартак» так не умеет. Атакует, даже когда работает сознательным вторым номером, как в дерби с ЦСКА. Но даже когда в матче с соседями приходится проиграть – упустили верный успех против «Локомотива», как помните, Массимо остается верен себе. Вспомните, как весной «Спартак» вынесли в Ростове-на-Дону 3:0. Дальше Каррера настроил и на минимальную победу над «Уралом», и на успех в дерби. Тогда хватило удачи и настырности Зобнина, сейчас Роман тоже сыграл блистательно, но победа получилась увереннее.

Уже в новом сезоне подход «завтра не изменить, а впереди наш ждут победы» показали после 5:1 в Санкт-Петербурге. В следующем матче обыграли «грозу авторитетов» «Арсенал». Плохо для тренера Карреры, что его команда так выступает в гостях – за год были погромы 3:0 (в Ростове и в Туле), 5:1 и 7:0, зато по части реваншей все в порядке. Не всегда включаются сразу после поражений – после 2:1 от ЦСКА нарвались на «Локомотив» (3:4 после 2:0 по ходу матча), но обычно «Спартак» Карреры - команда с характером.

Каррера всегда уважает соперников

«Спартак» умеет то, чего не хватает «Зениту». Речь об умении учитывать соперника и до начала поединка, и по ходу дела. Каррера раздает оперативные приказы лучше, чем Манчини. А основа его успехов – уважение к соперникам и умение слушать. Аналитик Пилипчук оправился после личной трагедии, смотрит много матчей «Наполи» и «Манчестер Сити». Следовательно, «Спартак» не отстает от мира. По готовности к соперникам «красно-белые» - одна из лучших команд РФПЛ.

Другое дело, что футболисты собрались такие, что могут начудить даже при счете 2:0 в свою пользу. Но это нормально, «Спартак» - ведь не лучшая команда мира. В начале сезона обещали им, что будет хуже, станет больше поражений, чем в чемпионских раундах прошлого – так и вышло. Хватало обидных результатов, осечек, были неудачи. Причем даже такие, как в Севилье и Ливерпуле – когда соперники забирали свое уверенно.

Но при этом Каррера такой тренер, а «Спартак» такая команда, что их праздник всегда будет с вами. В России ничего не зависит от соперников «красно-белых», все в их руках. Ведь «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» не сильнее чемпиона России. При равенстве все зависит от тренера и коллектива. В РФПЛ своя песочница, и здесь спартаковцы могут грохнуть любого. И одна из причин известна. Каррера – адекватный мужик, даже если после чемпионства проявил парочку замашек Гвардиолы в отношении клубных работников.

Массимо отличается от местных

Тот же Ганчаренко, хотя иногда работает прекрасно, бывает необъяснимо мелочно-злобным. У него не хватает духу признавать ошибки собственных игроков – например, поведение Вернблума можно было пресечь изнутри, но закрывают глаза. А после дерби фраза про то, что «Спартак» не показал свои сильные стороны, выглядит обиженно. Каррера обычно реагирует на футбол иначе, не позволял крысиное поведение.

Даже когда его уволят из «Спартака» и пойдет тренировать «Енисей», вряд ли будет ставить на ЦСКА в дерби. Наверное, именно поэтому ему судьба уготовала неожиданный заход в тренерский штаб Аленичева, а потом чемпионский титул. Позже победу в Суперкубке, выход в плей-офф еврокубка, статус фаворита в Кубке России и претендента даже на титул чемпиона – «Зенит» и «Локомотив» не настолько хороши, чтобы пройти весну совсем без осечек.

«Спартак» может показать за неделю 10 голов, причем семь в свои ворота, но при этом не разочаровать в итоге и получить звание «мужчины». Такой «Спартак» – заслуга Массимо Карреры. Тренер обязательно проиграет вместе со «Спартаком» в будущем, но останется адекватным человеком. Поэтому ему будут симпатизировать, а на ехидство его завистников реагировать не так, как на новые и новые чистые победы Карреры, который не стал унижать ЦСКА, а говорил о своих ребятах и их реванше.

Вы можете сразу не верить, когда вам говорят, что 0:7 не было позором. Но в таких случаях на будущее лучше слушайте Тихонова, который до матча с ЦСКА просто напомнил о вечерах, когда «все залетает», чем Аленичева или Титова – бывших коллег Карреры по штабу, унижавших команду. Завистливые и злые порой выигрывают в футболе. Но 4 марта 2018 года в матче «Спартака» и «Локомотива» чемпиона будет представлять наставник, который на долю секунды поймал звезду после чемпионства – в начале нового сезона, но быстро пришел в себя.

Каррера прекрасно понимает, что он виноват в поражении в Ливерпуле. Но сразу провел прекрасную работу, взял ошарашенных после 0:7 футболистов и вернул «Спартак» в чемпионское состояние.