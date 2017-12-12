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Забивной Заболотный – за «Зенит»!

12 декабря 2017, 19:30
Забивной Заболотный – за «Зенит»!

Первый громкий трансфер зимы в России: Заболотный из «Тосно» - в «Зенит». «Соккер.ру» разделяет общее недоумение по поводу такого перехода.

Слухи множились, пузырились, сгущались и вылились-таки в оформленный факт – Антон Заболотный становится игроком «Зенита». К любому новичку петербургского клуба внимание будет автоматически повышенное. Однако многих такой трансфер озадачил. И с точки зрения самого 26-летнего футболиста, и с точки зрения «Зенита», который ставит перед собой самые высокие цели.

Хотели? Получите!

Еще вчера (а на самом деле несколько месяцев) наставник «Зенита» Роберто Манчини жаловался, что нет результативного форварда у его команды. А уже сегодня ему преподнесли готовый контракт с Заболотным – нападающим «Тосно». Интересно, это ли имел в виду Манчини, когда говорил про нехватку «забивного форварда»? Вряд ли. Думаете, итальянский тренер успокоится и скажет: «Ну вот теперь-то заиграем! Назабиваем!» Есть сильные сомнения на этот счет. Тогда не очень понятна суть такого трансфера. На ум приходит только одно слово – паспорт. Возрождающий отечественный футбол лимит на легионеров настолько суров, что скауты и менеджеры российских клубов, ища потенциальное усиление, с горечью ставят в условном поисковике галочку «только с российскими паспортами», а потом пыхтя усердно лопатят списки игроков средней руки, которые с натяжкой претендуют на олицетворение чего-то прорывного.

Шанс на прорыв

К Заболотному никаких претензий быть не может. Человеку 26 лет, что для нападающего уже достаточно прилично, поэтому нужно делать шаги вперед безотлагательно. Можно было, конечно, геройствовать в «Тосно» пытаться. Но когда предлагает контракт участник еврокубков с чемпионскими амбициями и большим замахом, отказываться по меньшей мере глупо. Скажете, что не хватит игровой практики? Но Заболотный в критический момент помашет паспортом перед носом у тренеров, и те как миленькие его выпустят на поле. А некоторые и на скамейке за хорошую зарплату в хорошем клубе готовы сидеть. Да и потом, нельзя же сразу так скептически относиться к игроку, который в молодости очень и очень высоко котировался в перспективе. Есть еще место для романтики и героических чудесных историй о том, как трудяга пробивался в высшее общество. Или это не про «Зенит»?

Конкурентная среда

Даже если представить, что Заболотный рассчитывает на свое российское гражданство, дескать, оно поможет заиграть, то решение «Зенита» все равно кажется немного странным. Ведь в атаке есть вполне себе российские ребята: Александр Кокорин, например. Хотя тот своим эпичным промахом с метра в матче с «Ахматом» лишь ускорил подписание Заболотного и увеличил решимость менеджеров «Зенита» сделать такой шаг. Отбросим Себастьяна Дриусси, который не обладает драгоценным паспортом. С другой стороны – зачем его тогда вообще брали? Среди россиян есть еще Артем Дзюба. Однако у него с Манчини сразу не заладилось, а у Дзюбы тонкая душевная организация. Если он не чувствует доверия, то скисает, и потом остается его лишь отправить в аренду или продать. Пройденный этап. Есть еще Дмитрий Полоз. Впрочем, это универсальный игрок атаки. А учитывая, что Манчини вряд ли догадывается, какое истинное амплуа у Полоза, его, наверное, Роберто и не рассматривал как конкурента Заболотному. Дмитрия же можно, по мнению итальянского кудесника, хоть в защиту ставить.

Можно назвать молодого Андрея Панюкова, который себя неплохо проявил в «Зените-2», однако и к нему пока доверия вроде нет. Должны опробовать его сдачей в аренду, если верить слухам. Но если в этот ряд нападающих вписать фамилию Заболотного, сложится ли впечатление, что вот он и есть самый предпочтительный среди всех игрок? Да нет. Это не прорывной трансфер для «Зенита». Это добавление в набор еще одной единицы, которая может пригодиться, а может и не пригодиться – менеджменту петербургского клуба все равно. Манчини сказал, что нужен форвард – Манчини дали форварда. Да еще и с бонусом в виде паспорта. Взятки гладки. Впрочем, подождите, скоро Роберто попросит еще.

Вариант «Конспирологический»

А вдруг «Зенит» просто мстит? Давайте вообразим себе это. Ведь не секрет, что петербуржцы очень хотели подписать Федора Смолова из «Краснодара». Но не срослось – не сошлись в цене. При этом Смолов активно пытается сменить клуб и пробиться на новый уровень. «Зенит» уже не надеется его получить, а вот помешать «Краснодару» подыскать замену российскому результативному форварду – это легко. Ведь не зря сначала появились слухи о том, что именно Заболотного хотят видеть в «Краснодаре» на месте Смолова. Так вот «Зенит» показал фигу краснодарским менеджерам. Продавайте своего Смолова, а замену ищите – с паспортом – среди рыбок помельче. Эдакое ослабление конкурентов, но опосредованное, скажем, через ослабление потенциального усиления конкурентов – вот как.

Довольно изощренно, но в мире футбола и больших денег всякое бывает. К тому же деньги на Заболотного потрачены не баснословные для «Зенита». Какие-то полтора-два миллиона евро. Платить столько за 26-летнего футболиста, который забил четыре мяча в 19 турах, все равно многовато, но снова утыкаемся в паспорт… Кстати, помните, как Владимир Путин пожурил немного Сергея Фурсенко, напомнив, как тот поднимает российский футбол закупками аргентинцев? Теперь у «Зенита» есть официальная бумага о поддержании отечественного футбола – трансферный лист Заболотного.

Давайте начистоту. Трансфер вроде как на зимнем декабрьском безрыбье вполне громкий. Но равно настолько же и пустой. Для «Зенита» появление на складе игроков еще одного среднего футболиста, пусть и члена сборной России (а кто еще не бывал этим членом?), никакого большого значения не имеет. Деньги тоже небольшие заплачены. Что есть – что нет. Для Заболотного это все равно статусный рост, но с сомнительными перспективами в плане роста профессионального и прогресса в игре. Выходы на замену, которые будут становиться все более редкими, еще менее частые удачные действия, постепенное оседание в запасе, потом вне заявки и уход в аренду или насовсем.

Но за это время Заболотный получит хорошие деньги и – опять же – какой-никакой шанс сломать шаблоны скептикам, коих, конечно, большинство. В «Тосно» уход Заболотного тоже восприняли философски. Сопротивляться было бесполезно, а деньги скромной команде не помешают. Для «Зенита» копейки, а для «Тосно» - прилично. И возможность лишний раз обратить на себя внимание есть. Такие клубы во всем мире подобным образом и обеспечивают себе выживание.

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Все комментарии
Аденн
Аденн
19 декабря 2017 в 15:45
ага, забивной, забъёт тепереча на зенит.
ragnik
ragnik
14 декабря 2017 в 12:52
Мне очень интересно кто те "ухари" которые в Зените занимаются селекцией . Гнать в шею этих деятелей. Вы только посмотрите на лицо Заболотного, кажется оно о многом говорит. Мало быть фактурным игроком, нужно еще обладать талантом, умом которых к 26 годам у Заболотного не проявились. Считаю этот трансфер преступлением, насмешкой...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 декабря 2017 в 12:37
НУ МОЖЕТ ПОВЕЗЁТ ПАРНЮ, ПОСМОТРИМ ЧТО ЗАРАНЕЕ ГНОБИТЬ ЕГО.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
14 декабря 2017 в 09:33
Предполагаю, что Манчини ошарашен такой покупкой, и мы вскоре услышим его высказывания по этому поводу. Несомненно, что ему нужен юркий, техничный форвард, готовый пролезть в любую щель в оборонительных порядках соперника. Но где такого найдешь? В России форвардов подобного типа просто нет, а за границей они все уже разобраны по уважаемым командам. Несомненно, что гл. тренер взбунтуется против такой "выдающейся" покупки, а какова его реакция будет впоследствии (отставка по собственному желанию либо что-то еще), мы узнаем в недалеком будущем. Привыкнув в прошлом лепить команды из игроков высокого уровня, Манчини просто не знает, как это ни странно звучит, чего ожидать от "Зенита". Вроде бы и готов создать команду, но из кого?... И в этом его главная проблема.
Павел Якунин
Павел Якунин ответил Shagrath82
14 декабря 2017 в 04:15
У Зенита хватит
steelhead
steelhead
13 декабря 2017 в 21:55
Да ладно, что на парня набросились. По большому счету, мы о нем ничего не знаем. Посмотрим на игру за Зенит, будем делать выводы, а пока - рано, как мне кажется. Понятно, что приглашение в Зенит - это аванс игроку, а дальше все в его руках, точнее ногах и голове, если она есть.
7stars2
7stars2
13 декабря 2017 в 16:58
Да что тут гадать - зачемз зениту заболотный?...Фурсенка хочет показаться перед ввп « радеющим за российский футбол»...какие все-таки твари наши функционеры. Кстати, сегодня уже 13 декабря, а мутко всё ещё не расстрелян!
vka1970
vka1970
13 декабря 2017 в 11:55
Дерево на дерево менять
Только время терять
Miaf
Miaf
13 декабря 2017 в 11:33
Манчини купили новую томагочу.
Shagrath82
Shagrath82 ответил Павел Якунин
13 декабря 2017 в 11:11
Павел Якунин:
А по-моему, все просто: Дзюба зимой продажа/аренда, покупка вместо него крутого форварда-иностранца, а под ним, если проблемы с лимитом на поле, будет паспортист Заболотный.
А где денег на него взять?
vinjard
vinjard
13 декабря 2017 в 10:30
Надо же супер-пупер приобретение. А про не хватку "забивного форворда"? Это че такое вообще? Скорее всего он имел ввиду сильного игрока, а не этого болотного. Получается, что тренер там не все решает, и как Боаш он будет просить новых игроков, а потом свалит.
Павел Якунин
Павел Якунин
13 декабря 2017 в 09:59
А по-моему, все просто: Дзюба зимой продажа/аренда, покупка вместо него крутого форварда-иностранца, а под ним, если проблемы с лимитом на поле, будет паспортист Заболотный.
Alex-96
Alex-96
13 декабря 2017 в 08:31
Да вроде большинство довольны: у Зенита новый паспорт, который фурсетка может вове показать, у Тосно деньги, у Заболотного хорошая зарплата. Один Манчини плачет в стороне думая что с этим голеадором делать.
самуил кац
самуил кац
13 декабря 2017 в 08:11
Я не понял автора, " забивной Заболотный" - это он шутит, или всерьез ? Если не шутит, то можно статейку и не читать ( не имею в виду бомжей).
Аксинья
Аксинья
13 декабря 2017 в 07:59
Команда Вани Новосельцева пополнилась еще еще одним челом...Вот что делает газ животворящий...
Parovoznic
Parovoznic
13 декабря 2017 в 07:58
Думаете, итальянский тренер успокоится и скажет: «Ну вот теперь-то заиграем! Назабиваем!» Есть сильные сомнения на этот счет.
- - - - - - - - -
Манчини - тренер супер-пупер класса. И, говоря о результативных нападающих, он имел в виду, ИМХО, напов супер-пупер класса, - Месси с Рональдо. Уж при них-то он раскрыл бы весь свой гениальный тренерский талант!
Нахрен ему Заболотный? Манчини - звездища! Заниматься работой с малоизвестными или забытыми футболистами, купленными за копейки? - не, не барское это дело. Такой грязной работой он заниматься не будет. Пускай это Сёмин со всякими Фарфанами и Фернандешами возится.
Так что ждём в Зените новых Халков и Витселей.

P.S. А Заболотный...
Вместо того, что б попытаться раскрыться в Краснодаре и стать, возможно, классным ногомячистом, теперь пусть вместе с Дзюбой полирует свою попу об лавку Зенита. "Джемалетдинов-версия 2.0", ёпта...
FILL3286
FILL3286
13 декабря 2017 в 07:30
жаля парня)))
maldalik
maldalik
13 декабря 2017 в 07:29
Странно что не Марков из того же Тосно, вроде и забивает побольше, и родной воспитанник.
stavr74
stavr74
13 декабря 2017 в 07:13
Тогда не очень понятна суть такого трансфера. На ум приходит только одно слово –
Дзюбинью на ВЫХОД
viva-viva
viva-viva
13 декабря 2017 в 06:40
мог бы стать как Варди Лестеру, своему ТОсно, а так тошно(
FILL3286
FILL3286
13 декабря 2017 в 06:01
проект снова тянет усех подряд_))
аххахаха
Mяучело
Mяучело
13 декабря 2017 в 03:00
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    13 декабря 2017 в 01:24
    еще брата вратаря пусть подтянут! для полировки лавочки пойдет!
    Saang
    Saang
    13 декабря 2017 в 00:06
    Какой-какой Заболотный?
    Delight
    Delight ответил oFANATo
    13 декабря 2017 в 00:04
    oFANATo:
    Был бы такой забивной у мясных, не проиграли бы 0:7
      Delight
      Delight
      13 декабря 2017 в 00:03
      Ждём, когда Заболотный станет выкладывать видосики в постели с мужиками. Пирсингу и Ссаллли привет.
      malnef
      malnef
      12 декабря 2017 в 23:33
      В Тосно все играют на Заболотного, а в Зените, даже, если его с лавки на 15 минут выпустят кто на него играть будет? Там и так с таким тренером каждый в свою дуду: бей-беги кто первый! .... В общем - еще одна загубленная карьера!
      oFANATo
      oFANATo
      12 декабря 2017 в 23:14
      Был бы такой забивной у мясных, не проиграли бы 0:7
      Shagrath82
      Shagrath82 ответил Риелтор с берегов Невы
      12 декабря 2017 в 23:00
      Риелтор с берегов Невы:
      Вот ещё один умник, там ваши на соседней ветке обсуждают интерес спартака к динамовцу, тот вообще ещё ничего не забил. Вот где развернёшся со своими якобы остротами.
      Точно не забил?? Так он и не нападающий тащемта.
      дурман
      дурман
      12 декабря 2017 в 22:54
      Теперь надо найти игрока с фамилией "Мешков"
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