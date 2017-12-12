Забивной Заболотный – за «Зенит»!

Первый громкий трансфер зимы в России: Заболотный из «Тосно» - в «Зенит». «Соккер.ру» разделяет общее недоумение по поводу такого перехода.

Слухи множились, пузырились, сгущались и вылились-таки в оформленный факт – Антон Заболотный становится игроком «Зенита». К любому новичку петербургского клуба внимание будет автоматически повышенное. Однако многих такой трансфер озадачил. И с точки зрения самого 26-летнего футболиста, и с точки зрения «Зенита», который ставит перед собой самые высокие цели.

Хотели? Получите!

Еще вчера (а на самом деле несколько месяцев) наставник «Зенита» Роберто Манчини жаловался, что нет результативного форварда у его команды. А уже сегодня ему преподнесли готовый контракт с Заболотным – нападающим «Тосно». Интересно, это ли имел в виду Манчини, когда говорил про нехватку «забивного форварда»? Вряд ли. Думаете, итальянский тренер успокоится и скажет: «Ну вот теперь-то заиграем! Назабиваем!» Есть сильные сомнения на этот счет. Тогда не очень понятна суть такого трансфера. На ум приходит только одно слово – паспорт. Возрождающий отечественный футбол лимит на легионеров настолько суров, что скауты и менеджеры российских клубов, ища потенциальное усиление, с горечью ставят в условном поисковике галочку «только с российскими паспортами», а потом пыхтя усердно лопатят списки игроков средней руки, которые с натяжкой претендуют на олицетворение чего-то прорывного.

Шанс на прорыв

К Заболотному никаких претензий быть не может. Человеку 26 лет, что для нападающего уже достаточно прилично, поэтому нужно делать шаги вперед безотлагательно. Можно было, конечно, геройствовать в «Тосно» пытаться. Но когда предлагает контракт участник еврокубков с чемпионскими амбициями и большим замахом, отказываться по меньшей мере глупо. Скажете, что не хватит игровой практики? Но Заболотный в критический момент помашет паспортом перед носом у тренеров, и те как миленькие его выпустят на поле. А некоторые и на скамейке за хорошую зарплату в хорошем клубе готовы сидеть. Да и потом, нельзя же сразу так скептически относиться к игроку, который в молодости очень и очень высоко котировался в перспективе. Есть еще место для романтики и героических чудесных историй о том, как трудяга пробивался в высшее общество. Или это не про «Зенит»?

Конкурентная среда

Даже если представить, что Заболотный рассчитывает на свое российское гражданство, дескать, оно поможет заиграть, то решение «Зенита» все равно кажется немного странным. Ведь в атаке есть вполне себе российские ребята: Александр Кокорин, например. Хотя тот своим эпичным промахом с метра в матче с «Ахматом» лишь ускорил подписание Заболотного и увеличил решимость менеджеров «Зенита» сделать такой шаг. Отбросим Себастьяна Дриусси, который не обладает драгоценным паспортом. С другой стороны – зачем его тогда вообще брали? Среди россиян есть еще Артем Дзюба. Однако у него с Манчини сразу не заладилось, а у Дзюбы тонкая душевная организация. Если он не чувствует доверия, то скисает, и потом остается его лишь отправить в аренду или продать. Пройденный этап. Есть еще Дмитрий Полоз. Впрочем, это универсальный игрок атаки. А учитывая, что Манчини вряд ли догадывается, какое истинное амплуа у Полоза, его, наверное, Роберто и не рассматривал как конкурента Заболотному. Дмитрия же можно, по мнению итальянского кудесника, хоть в защиту ставить.

Можно назвать молодого Андрея Панюкова, который себя неплохо проявил в «Зените-2», однако и к нему пока доверия вроде нет. Должны опробовать его сдачей в аренду, если верить слухам. Но если в этот ряд нападающих вписать фамилию Заболотного, сложится ли впечатление, что вот он и есть самый предпочтительный среди всех игрок? Да нет. Это не прорывной трансфер для «Зенита». Это добавление в набор еще одной единицы, которая может пригодиться, а может и не пригодиться – менеджменту петербургского клуба все равно. Манчини сказал, что нужен форвард – Манчини дали форварда. Да еще и с бонусом в виде паспорта. Взятки гладки. Впрочем, подождите, скоро Роберто попросит еще.

Вариант «Конспирологический»

А вдруг «Зенит» просто мстит? Давайте вообразим себе это. Ведь не секрет, что петербуржцы очень хотели подписать Федора Смолова из «Краснодара». Но не срослось – не сошлись в цене. При этом Смолов активно пытается сменить клуб и пробиться на новый уровень. «Зенит» уже не надеется его получить, а вот помешать «Краснодару» подыскать замену российскому результативному форварду – это легко. Ведь не зря сначала появились слухи о том, что именно Заболотного хотят видеть в «Краснодаре» на месте Смолова. Так вот «Зенит» показал фигу краснодарским менеджерам. Продавайте своего Смолова, а замену ищите – с паспортом – среди рыбок помельче. Эдакое ослабление конкурентов, но опосредованное, скажем, через ослабление потенциального усиления конкурентов – вот как.

Довольно изощренно, но в мире футбола и больших денег всякое бывает. К тому же деньги на Заболотного потрачены не баснословные для «Зенита». Какие-то полтора-два миллиона евро. Платить столько за 26-летнего футболиста, который забил четыре мяча в 19 турах, все равно многовато, но снова утыкаемся в паспорт… Кстати, помните, как Владимир Путин пожурил немного Сергея Фурсенко, напомнив, как тот поднимает российский футбол закупками аргентинцев? Теперь у «Зенита» есть официальная бумага о поддержании отечественного футбола – трансферный лист Заболотного.

Давайте начистоту. Трансфер вроде как на зимнем декабрьском безрыбье вполне громкий. Но равно настолько же и пустой. Для «Зенита» появление на складе игроков еще одного среднего футболиста, пусть и члена сборной России (а кто еще не бывал этим членом?), никакого большого значения не имеет. Деньги тоже небольшие заплачены. Что есть – что нет. Для Заболотного это все равно статусный рост, но с сомнительными перспективами в плане роста профессионального и прогресса в игре. Выходы на замену, которые будут становиться все более редкими, еще менее частые удачные действия, постепенное оседание в запасе, потом вне заявки и уход в аренду или насовсем.

Но за это время Заболотный получит хорошие деньги и – опять же – какой-никакой шанс сломать шаблоны скептикам, коих, конечно, большинство. В «Тосно» уход Заболотного тоже восприняли философски. Сопротивляться было бесполезно, а деньги скромной команде не помешают. Для «Зенита» копейки, а для «Тосно» - прилично. И возможность лишний раз обратить на себя внимание есть. Такие клубы во всем мире подобным образом и обеспечивают себе выживание.