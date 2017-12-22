Их ждут в Англии! Игроки РФПЛ, интересные клубам АПЛ

22 декабря 2017, 12:01

АПЛ если и не стала общепризнанно сильнейшей лигой мира, то самой богатой является по факту. Блогеру «Соккер.ру» Артему Славнову интересно, на каких футболистов РФПЛ засматриваются англичане.

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Кто интересуется? «Вест Хэм».

Лучший бомбардир двух последних розыгрышей РФПЛ сделал несколько признаний в последние недели: например, что за «Реал» он готов играть бесплатно, а в любимый с детства клуб – «Милан», перейдет за любые деньги. Но это все лирика, конкретное предложение у Федора пока есть только от английского «Вест Хэма», причем это подтверждает и сам форвард, и главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов. «Молотобойцы» настроены серьезно, ведь не успокоились после первого отказа «быков» и улучшили финансовую часть своего запроса при повторном обращении. Смолов пока не спешит соглашаться, сомневается, что стиль «Вест Хэма» ему подходит, но если решится – уже в январе сможет дебютировать в АПЛ.

Шалимов ставит на прощание. Смолов и его будущее

Квинси Промес («Спартак»)

Кто интересуется? «Ливерпуль», «Арсенал» и «Эвертон».

Годный троллинг никто не отменял, но если вы всерьез считаете, что после 0:7 «Спартака» на «Энфилде» в Европе поставили крест на Квинси Промесе, то ваш любимый футболист, скорее всего, Филипп Киркоров. Или Элтон Джон. Никто не станет судить по одному матчу, а спартаковский голландец, вне всяких сомнений, остается тем игроком из РФПЛ, кто может заинтересовать команды другой Премьер-Лиги, английской. Квинси все еще молод, ему есть куда расти и в чем прибавлять. Пришло время Промесу сделать следующий шаг в карьере – переехать в сильную лигу. Зимой он не станет менять обстановку, а вот летом 2018 с большой вероятностью покинет «Спартак» и найдет пристанище в АПЛ.

Квинси – лучший! И это справедливо

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Кто интересуется? «Вест Бромвич», «Лестер».

Свежий слух об интересе к Кверквелии клубов АПЛ ничуть не удивляет, тем более, летом уже говорили о том, что Соломон может уехать на Туманный Альбион – тогда в числе претендентов помимо «Лестера» и «Вест Бромвича» называли еще и «Кристал Пэлас». Кажется, Кверквелия смог бы заиграть в Англии, у него подходящие габариты – 196 сантиметров роста, а также простой, но действенный игровой стиль, который ценится среди середняков и аутсайдеров АПЛ. Другой вопрос, отпустит ли «Локомотив» защитника, а также захочет ли сам Кверквелия уезжать зимой, когда маячит возможность завоевания чемпионского титула.

Александр Головин (ЦСКА)

Кто интересуется? «Челси», «Арсенал».

Эксперты и агенты называют именно Головина, а не Смолова самым готовым к большому приключению за рубежом российским футболистом. Подразумевается, что Федор – уже сформировавшийся игрок, у которого просматривается потолок возможностей, в то время как кривая развития Александра идет вверх, ему всего 21 год, и он является привлекательной персоной именно для топ-клубов. Летом у ЦСКА было предложение от «Арсенала» на 8-10 миллионов фунтов, но «армейцы» отказались по двум причинам: во-первых, это не слишком впечатляющая сумма за талант такого калибра, во-вторых, Евгений Гинер, вероятно, дал обещание Роману Абрамовичу на «право первой ночи». «Челси» якобы собирается выкупить Головина в январе за 15 миллионов фунтов и оставить его в ЦСКА до конца сезона на правах аренды – такой вариант выглядит привлекательным для всех сторон возможной сделки.

Шарль Каборе («Краснодар»)

Кто интересуется? «Вест Хэм».

Каборе в последнее время, как кажется, «закис» в России, но это качественный хавбек, которого знают в Европе по выступлениям за «Марсель», поэтому интерес со стороны «Вест Хэма» ничуть не удивляет. К тому же, это может быть частью стратегии «молотобойцев» по привлечению Смолова: пригласить его одноклубника или просто лучше прощупать «Краснодар» при помощи параллельных переговоров. Судя по последним известиям, «быки» не собираются отпускать Шарля в Лондон, однако на крайний случай у них припасен вариант замены – Самба Соу из «Динамо».

Зе Луиш («Спартак»)

Кто интересуется? «Брайтон&Хов Альбион».

Прыгучий Зе Луиш тоже заинтересовал представителя АПЛ. Да, «Брайтон&Хов» невысоко летает, но это тоже АПЛ! Понятно, чем форвард «Спартака» привлек внимание «чаек», испытывающих серьезные затруднения в атаке. Зе сильный, высокий, прыгучий, но при этом и техничный, хорошо действует спиной к воротам, способен на неординарные действия – вспоминаются его результативные передачи на партнеров пяткой. Нападающий из Кабо-Верде забил два мяча в Лиге чемпионов – в ворота «Севильи» и «Марибора», а это витрина, за которой все следят. Впрочем, пока эта сделка очень далека от реальности, ведь «Брайтон» начал торги с 5 миллионов евро, а эта сумма категорические не устроила руководство чемпионов России. Но, поговаривают, что английский клуб не успокоится после отказа и намерен предложить «Спартаку» больше денег.