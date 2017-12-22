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Их ждут в Англии! Игроки РФПЛ, интересные клубам АПЛ

22 декабря 2017, 12:01

АПЛ если и не стала общепризнанно сильнейшей лигой мира, то самой богатой является по факту. Блогеру «Соккер.ру» Артему Славнову интересно, на каких футболистов РФПЛ засматриваются англичане.

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Кто интересуется? «Вест Хэм».

Лучший бомбардир двух последних розыгрышей РФПЛ сделал несколько признаний в последние недели: например, что за «Реал» он готов играть бесплатно, а в любимый с детства клуб – «Милан», перейдет за любые деньги. Но это все лирика, конкретное предложение у Федора пока есть только от английского «Вест Хэма», причем это подтверждает и сам форвард, и главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов. «Молотобойцы» настроены серьезно, ведь не успокоились после первого отказа «быков» и улучшили финансовую часть своего запроса при повторном обращении. Смолов пока не спешит соглашаться, сомневается, что стиль «Вест Хэма» ему подходит, но если решится – уже в январе сможет дебютировать в АПЛ.

Шалимов ставит на прощание. Смолов и его будущее 

Квинси Промес («Спартак»)

Кто интересуется? «Ливерпуль», «Арсенал» и «Эвертон».

Годный троллинг никто не отменял, но если вы всерьез считаете, что после 0:7 «Спартака» на «Энфилде» в Европе поставили крест на Квинси Промесе, то ваш любимый футболист, скорее всего, Филипп Киркоров. Или Элтон Джон. Никто не станет судить по одному матчу, а спартаковский голландец, вне всяких сомнений, остается тем игроком из РФПЛ, кто может заинтересовать команды другой Премьер-Лиги, английской. Квинси все еще молод, ему есть куда расти и в чем прибавлять. Пришло время Промесу сделать следующий шаг в карьере – переехать в сильную лигу. Зимой он не станет менять обстановку, а вот летом 2018 с большой вероятностью покинет «Спартак» и найдет пристанище в АПЛ. 

Квинси – лучший! И это справедливо 

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Кто интересуется? «Вест Бромвич», «Лестер».

Их ждут в Англии! Игроки РФПЛ, интересные клубам АПЛ

Свежий слух об интересе к Кверквелии клубов АПЛ ничуть не удивляет, тем более, летом уже говорили о том, что Соломон может уехать на Туманный Альбион – тогда в числе претендентов помимо «Лестера» и «Вест Бромвича» называли еще и «Кристал Пэлас». Кажется, Кверквелия смог бы заиграть в Англии, у него подходящие габариты – 196 сантиметров роста, а также простой, но действенный игровой стиль, который ценится среди середняков и аутсайдеров АПЛ. Другой вопрос, отпустит ли «Локомотив» защитника, а также захочет ли сам Кверквелия уезжать зимой, когда маячит возможность завоевания чемпионского титула. 

Александр Головин (ЦСКА)

Кто интересуется? «Челси», «Арсенал».

Эксперты и агенты называют именно Головина, а не Смолова самым готовым к большому приключению за рубежом российским футболистом. Подразумевается, что Федор – уже сформировавшийся игрок, у которого просматривается потолок возможностей, в то время как кривая развития Александра идет вверх, ему всего 21 год, и он является привлекательной персоной именно для топ-клубов. Летом у ЦСКА было предложение от «Арсенала» на 8-10 миллионов фунтов, но «армейцы» отказались по двум причинам: во-первых, это не слишком впечатляющая сумма за талант такого калибра, во-вторых, Евгений Гинер, вероятно, дал обещание Роману Абрамовичу на «право первой ночи». «Челси» якобы собирается выкупить Головина в январе за 15 миллионов фунтов и оставить его в ЦСКА до конца сезона на правах аренды – такой вариант выглядит привлекательным для всех сторон возможной сделки.

Шарль Каборе («Краснодар»)

Кто интересуется? «Вест Хэм».

Каборе в последнее время, как кажется, «закис» в России, но это качественный хавбек, которого знают в Европе по выступлениям за «Марсель», поэтому интерес со стороны «Вест Хэма» ничуть не удивляет. К тому же, это может быть частью стратегии «молотобойцев» по привлечению Смолова: пригласить его одноклубника или просто лучше прощупать «Краснодар» при помощи параллельных переговоров. Судя по последним известиям, «быки» не собираются отпускать Шарля в Лондон, однако на крайний случай у них припасен вариант замены – Самба Соу из «Динамо»

Зе Луиш («Спартак»)

Кто интересуется? «Брайтон&Хов Альбион».

Их ждут в Англии! Игроки РФПЛ, интересные клубам АПЛ

Прыгучий Зе Луиш тоже заинтересовал представителя АПЛ. Да, «Брайтон&Хов» невысоко летает, но это тоже АПЛ! Понятно, чем форвард «Спартака» привлек внимание «чаек», испытывающих серьезные затруднения в атаке. Зе сильный, высокий, прыгучий, но при этом и техничный, хорошо действует спиной к воротам, способен на неординарные действия – вспоминаются его результативные передачи на партнеров пяткой. Нападающий из Кабо-Верде забил два мяча в Лиге чемпионов – в ворота «Севильи» и «Марибора», а это витрина, за которой все следят. Впрочем, пока эта сделка очень далека от реальности, ведь «Брайтон» начал торги с 5 миллионов евро, а эта сумма категорические не устроила руководство чемпионов России. Но, поговаривают, что английский клуб не успокоится после отказа и намерен предложить «Спартаку» больше денег.     

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Все комментарии
atlantic
atlantic
28 декабря 2017 в 20:55
Одного Промеса ждут.Больше никого.
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
24 декабря 2017 в 11:09
Интересуются - громко сказано.
Roger Young
Roger Young
24 декабря 2017 в 10:16
Zen-Aku:
Брат ты про випку не забыл?????
я ничего не забываю. Напоминать по сто раз не надо...
Zen-Aku
Zen-Aku
24 декабря 2017 в 09:33
Roger Young:
привет. Я думаю, что будет справедливо если ты выиграешь вип в честном спортивном поединке. А если группу выиграю я, то отдам вип тебе. На сайте есть возможность отдать вип-статус другому.
Брат ты про випку не забыл?????
Zen-Aku
Zen-Aku
23 декабря 2017 в 14:19
Roger Young:
привет. Я думаю, что будет справедливо если ты выиграешь вип в честном спортивном поединке. А если группу выиграю я, то отдам вип тебе. На сайте есть возможность отдать вип-статус другому.
Реал спс брат!
Roger Young
Roger Young
23 декабря 2017 в 10:49
Zen-Aku:
Брат! Слушай мы как бы оказались в одной Лиге прогнозов и я хотел бы попросить тебя больше не делать ставок и оставить мне эти жалкие 3 месяца випа!. Ну на что они тебе сдались у тебя итак уже есть вип до 2020 года а у меня еще не разу не было випа за те 3-4 года что я на соккере( Буду тебе очень признателен!
привет. Я думаю, что будет справедливо если ты выиграешь вип в честном спортивном поединке. А если группу выиграю я, то отдам вип тебе. На сайте есть возможность отдать вип-статус другому.
Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев
23 декабря 2017 в 09:42
А кому нужны великие аргентинцы из проекта??())
сергей яковлев
сергей яковлев
23 декабря 2017 в 08:38
Все это болтология, никого никуда не приглашают, кому нужны лентяи. Сегодня играю, а завтра нет. на любом заводе сразу останешься без зарплаты.........
scikuni
scikuni
23 декабря 2017 в 06:01
Ваня лучший:
Неужели Смолова и Краснодар не смущает тот факт, что Вест Хем реальный кандидат на вылет из АПЛ.? Надо искать что-либо поприличнее.
как-то на вх параллельно, краснодар бы хотел наверное сохранить его на весенний отрезок для лч но видимо федька не хочет с физруком в одной команде быть
scikuni
scikuni
23 декабря 2017 в 06:00
Спартач-болельщик:
...Антоха и ЗЕ нам самим нужны ... ...Сначала ЛЕ возьмём , а там и ЛЧ...
0.7 вы возьмете как всегда
Zen-Aku
Zen-Aku
23 декабря 2017 в 03:35
Roger Young:
скажу больше, никто не уедет и летом.
Брат! Слушай мы как бы оказались в одной Лиге прогнозов и я хотел бы попросить тебя больше не делать ставок и оставить мне эти жалкие 3 месяца випа!. Ну на что они тебе сдались у тебя итак уже есть вип до 2020 года а у меня еще не разу не было випа за те 3-4 года что я на соккере( Буду тебе очень признателен!
Ваня лучший
Ваня лучший
22 декабря 2017 в 21:43
Неужели Смолова и Краснодар не смущает тот факт, что Вест Хем реальный кандидат на вылет из АПЛ.? Надо искать что-либо поприличнее.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
22 декабря 2017 в 20:47
...Антоха и ЗЕ нам самим нужны ...
...Сначала ЛЕ возьмём , а там и ЛЧ...
pomor45
pomor45
22 декабря 2017 в 19:39
Пиар-кампания стартовала. Мой прогноз: ни одного конкретного предложения ни по одному из названных персон не будет.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
22 декабря 2017 в 18:24
ПОСЛЕ 0:7 ОТ ЛИВЕРПУЛЯ - НАШИХ В АПЛ НЕ ЖДУТ
yudin_duda
yudin_duda
22 декабря 2017 в 18:18
Аксиома эксобара)
анжи2
анжи2
22 декабря 2017 в 17:49
Головина тупо пиарят. Кто знает может быть те матчи которые я видел были не самыми удачными в его карьере,в тех матчах которые довелось увидеть ничем не отличался. Ан. Миранчук на много интереснее играет,не говоря уже об Алексее.
самуил кац
самуил кац
22 декабря 2017 в 16:39
Roger Young:
скажу больше, никто не уедет и летом.
Согласен !
FFZ
FFZ
22 декабря 2017 в 16:23
На понижение?😂
Mike_smile
Mike_smile
22 декабря 2017 в 16:19
Квинси Ивану Промесу самое место быть погонялой для дряхлеющего Руни в "синем" Ливерпуле!
А в Вест Хэм сейчас никому не надо, как и во всякие Брайтоны, им всем полгода до вылета в чемпионшип
rubin kazzzan
rubin kazzzan
22 декабря 2017 в 15:39
феде уж куда??? головину можно попробовать свои силы!
vyishenka
vyishenka
22 декабря 2017 в 15:21
Поместить точно уедет летом, не обязательно в АПЛ.
yudin_duda
yudin_duda
22 декабря 2017 в 15:13
Зачем Промесу на понижение в Ливерпуль - не ясно...
Bekelman55
Bekelman55
22 декабря 2017 в 15:01
Пашку Погребняка никто не хочет? Может дать почти точную передачу во время стартового свистка.
Bekelman55
Bekelman55
22 декабря 2017 в 14:59
Беланов:
Тут пишут, что Ливерпуль интересуется Селиховым. Им интересно - залезет ли в него 8?
просто в Ливерпуле любят агентов 007. Чем 07 агент то плох
Беланов
Беланов
22 декабря 2017 в 14:56
Батя в здании:
Ладно, оставляем Зе, пусть дальше сухоряна огорчает))
Тут пишут, что Ливерпуль интересуется Селиховым. Им интересно - залезет ли в него 8?
Суеверный
Суеверный
22 декабря 2017 в 14:45
Ну, некоторые клубы РФПЛ могут "потягаться" в "дороговизне" если зп в контракте определена не в рублях.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
22 декабря 2017 в 14:37
Федя может дворовым командам забивать ахмат тосно ска хабаровск в в Англии его в первом матче сломают
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
22 декабря 2017 в 14:35
А кто из российских игроков нынешних потянут в Апл?смолов?не думаю
Roger Young
Roger Young
22 декабря 2017 в 14:33
самуил кац:
Очень хорошо ! А теперь вопрос - кто из перечисленных уедет зимой в АПЛ ? Правильно, НИКТО ! Ждем очередной статьи !
скажу больше, никто не уедет и летом.
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