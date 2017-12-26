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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Ширер, подвинься! Харри Кейн идёт за рекордом

сегодня, 13:30

Только 6 форвардов забивали в АПЛ за календарный год 30 и больше голов. «Соккер.ру» - о Кейне, который сравнялся с Ширером, а сегодня может стать единоличным владельцем рекорда.

Так вышло, что Алан Ширер первым преодолел отметку в 30 забитых мячей в АПЛ за календарный год, а затем с показателем 36 забитых мячей стал ориентиром для своих коллег по цеху и амплуа на десятилетия. И вот сегодня Алан может уступить первую строчку в этом рейтинге другому англичанину – Кейну. Форвард «Тоттенхэма» уже догнал легендарного Ширера, но гол в ворота «Саутгемптона» в сегодняшней встрече сделает Харри единоличным обладателем престижного рекорда Премьер-Лиги. 

1994 год. Алан Ширер («Блэкберн Роверс») – 30 голов
Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (1)

Первый случай в истории, когда футболист сумел достичь отметки в 30 забитых голов в Английской Премьер-Лиге за календарный год. Концовку сезона 1993/1994 Ширер провел уверенно и отметился 13 голами, а на заре следующей кампании, которая в итоге принесет «Блэкберну» чемпионство, результативнее играл новичок «бродяг» - Крис Саттон, перешедший из «Норвича». Однако на стороне Алана оказалось право исполнения пенальти, плюс, он ускорился в конце года: забил 7 голов с 26 ноября по 26 декабря. Особенно интересуют голевые успехи на «Боксинг Дэй» и последний декабрьский тур, ведь часто важные рекорды «затаскиваются» в последний момент. Из двух матчей в конце года – против «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас», Ширер отличился в игре с «горожанами». Это был его 30-й и последний гол в 1994 году. 

1995 год. Лес Фердинанд («Ньюкасл») – 30 голов
Матчи в последнюю неделю года (голы): 1 (0)

Следующий год получился успешным для будущего партнера Ширера по «Ньюкаслу» Леса Фердинанда. Форвард сборной Англии забил 12 мячей весной, а осенью забивал направо и налево, не жалея дублей. В итоге, к концу года в новом сезоне АПЛ на его счету было 18 голов, а всего за 1995-й – тридцатка. Ровно столько же, как у Ширера годом раннее, вот только Алан спешил улучшить собственное достижение и преуспел в этом.

1995 год. Алан Ширер («Блэкберн Роверс») – 36 голов
Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (2)

Пока Лес Фердинанд пытался повторить предыдущее достижение Ширера, Алан установил новую планку, до которой, забегая вперед скажем, никто не мог добраться два с лишним десятка лет. Приближались, но повторить высоту Ширера удалось только Кейну. 36 голов форвард «Блэкберна» забил в 42 играх, то есть средняя результативность 0.86 гола за игру. Правда, у Алана перед Харри есть превосходство по части командных достижений: голы Ширера завели «бродяг» на первую строчку в турнирной таблице сезона 1994/1995! В чемпионской кампании форвард «Блэкберна» отличился 34 раза, а в 1995-м году записал на свой счет 36 голов – 17 по весне и еще 19 осенью, когда команда была уже не та, но Ширер не унимался. Любопытен и тот факт, Алан отметился голами в последних матчах года против «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Рекорд состоялся бы и без них, но мог пасть гораздо раньше, ведь 34 и 35 между Ширером и Кейном в АПЛ забивали. 

2003 год. Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед») – 30 голов
Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (0)

Если бы Криштиану Роналду задержался в Англии и «Манчестер Юнайтед» на более длительный срок, наверное, «рекорд Ширера» уже бы назывался «рекордом Роналду», а так португалец лишь разок был близок к 30 забитым мячам за сезон, но даже эту задачу-минимум не выполнил, в отличие от Руда ван Нистелроя. Голландец сумел войти в кружок избранных по итогам 2003 года, причем перед двумя заключительными матчами года 26 и 28 декабря у голландца уже было 30 голов. Казалось, он наверняка выйдет на чистое второе место вслед за Ширером, но Руд «промолчал» в победных матчах с «Эвертоном» и «Мидлсбро». 

2004 год. Тьерри Анри («Арсенал») – 34 гола
Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (1)

2004 год для Тьерри Анри и «Арсенала» получился счастливым, ведь «канониры» выиграли АПЛ без единого поражения, а французский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата с 30 голами. Символично, что на второй строчке расположился Алан Ширер (22 гола), заочная борьба с которым в конце года превратилась в остросюжетную. В итоге, Анри не хватило всего лишь двух голов до рекорда Ширера! В «Боксинг Дэй» «Арсенал» переиграл «Фулхэм», Тьерри расписался на воротах «дачников», а 29 декабря лондонцам предстоял выезд в «Ньюкасл», за который выступал Ширер. «Сороки» все-таки проиграли «Арсеналу», но единственный мяч забил Патрик Виейра, отличиться же Анри партнеры Ширера не позволили. 
Тьерри Анри от «А» до «Я» 

2011 год. Робин ван Перси («Арсенал») – 35 голов
Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (0)

Получается, рекорд Ширера штурмуют в основном форварды с севера Лондона. Сначала двое из «Арсенала», теперь Харри Кейн, представляющий «Тоттенхэм». Робин ван Перси подобрался вплотную, только руку протяни. Перед двумя заключительными матчами года – против «Вулверхэмптона» и КПР, на счету голландского форварда было уже 34 мяча. Ситуация располагала к тому, чтобы побить или хотя бы повторить рекорд Ширера, но Робин ограничился лишь победным голом в матче КПР с передачи Андрея Аршавина и закончил на отметке «35». 

2017 год. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 36 голов*
Матчи в последнюю неделю года (голы): 1 (?)

Харри Кейн уже сравнялся с Ширером, и он лучше Алана по средней результативности – 1.03 гола за игру (36 в 35 матчах) против 0.86 у Ширера (36 в 42-х). Но кому интересен подсчет относительных значений, помнить будут только абсолютный результат, а это значит, что Кейну нужен хотя бы один гол, чтобы превзойти своего знаменитого коллегу и соотечественника, который не ревнует к рекорду и желает Харри успехов. Форвард «Тоттенхэма» вовремя разразился хет-триком в ворота «Бернли», и теперь его часом истины становится сегодняшняя игра с «Саутгемптоном», которая начнется в 15:30. На самом деле, у Кейна мог быть двойной шанс, но игра с «Вест Хэмом», которая должна была состояться в этом году, перенесена на начало января из соображений безопасности. Что ж, тем интереснее! Осуществится ли мечта Харри Кейна сегодня?

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Все комментарии
Elves
Elves
сегодня в 15:53
Все! Рекорд пал. Кейн забил.
1 Lexus
1 Lexus
сегодня в 14:33
... а ещё есть Кевин Филлипс - единственный англичанин получивший Золотую бутсу ... причём сделал это выступая за совсем не топовый Сандерленд ... 30 голов в сезоне 1999/2000 ...
1 Lexus
1 Lexus
сегодня в 14:21
... Ширер никогда не играл за топ-клуб ...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:01
Гол "Саутгемптону" еще нужно забить.
Как раз такие важные мячи труднее всего и даются.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 13:47
Молодчага
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