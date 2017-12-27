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Самые результативные игроки топ-10 первенств Европы в 2017 году

сегодня, 12:25

Харри Кейн установил рекорд АПЛ, побив достижение Ширера 22-летней выдержки, в Турции правят знакомые, а в России забивают мало. «Соккер.ру» о лучших снайперах 2017 года. 

Называем фамилии футболистов, забивших наибольшее количество голов за календарный год в десяти сильнейших чемпионатах Старого Света согласно рейтингу УЕФА. 

9-10 место. Факундо Феррейра – лучший в Украине с 18 голами
Клуб: «Шахтер». Национальность: Аргентина

За весь прошлый сезон Факундо Феррейра забил 13 голов в чемпионате Украины и стал вторым снайпером турнира после Андрея Ярмоленко (15 голов), который кампанию 2017/18 начал уже в Бундеслиге. 5 из тех 13 мячей аргентинец забил в 2017 году. Сейчас он выполнил норму предыдущего сезона уже к Новому году, что позволило ему стать самым результативным игроком УПЛ в 2017-м. 

9-10 место. Фёдор Смолов – лучший в России с 18 голами
Клуб: «Краснодар». Национальность: Россия

Результативность – не наш конек. В 2017 году в чемпионате России только два человека стабильно забивали – и в концовке предыдущего сезона, и в начале нынешнего. Речь о Федоре Смолове и Квинси Промесе. В первой части кампании 2017/18 оба забили по 10 мячей, но весной форвард «Краснодара» отличился 8 раз против 6 голов спартаковского голландца. В любом случае, 18 голов за год – это очень мало, в четырех лигах лучшие бомбардиры забивают вдвое больше. 

8 место. Анри Оньекуру – лучший в Бельгии с 21 голом
Клубы: «Эйпен»/«Андерлехт». Национальность: Нигерия

Этот 20-летний нападающий совершил настоящий прорыв в 2017 году, став самым результативным игроком чемпионата Бельгии, расположившегося на 9-м месте в рейтинге УЕФА. Оньекуру, выступая за «Эйпен», забил 22 мяча и разделил лавры лучшего бомбардира с теперешним партнером по команде Лукашем Теодорчиком. Летом «Эвертон» подписал Анри, выплатив за него компенсацию в размере 8 миллионов евро, и отправил в аренду в «Андерлехт», где он не сбавляет оборотов.

7 место. Вагнер Лав – лучший в Турции с 28 голами
Клуб: «Аланьяспор». Национальность: Бразилия 

Экс-форвард ЦСКА и любимец армейских болельщиков зажигает в турецком чемпионате, выступая за скромный «Аланьяспор», который занял 12 место по итогам чемпионата 2016/17, а в текущем розыгрыше идет строчкой ниже. Вагнер долго раскачивался в Турции, забил всего один гол в первых десяти матчах, но весну провел ударно: 18 голов в 15 матчах чемпионата. Еще 10 мячей Лав добавил в первом круге нынешнего чемпионата, итого: имеем лучший показатель 2017 года в Турции. Кстати, на втором месте еще один форвард, отметившийся в РФПЛ, хотя известный в первую очередь не по выступлениям за «Анжи». Самуэль Это’О, защищающий цвета «Антальяспора», отличился 17 раз.   

6 место. Чиро Иммобиле – лучший в Италии с 30 голами
Клуб: «Лацио». Национальность: Италия

По итогам прошлого сезона в Серии A Иммобиле занял шестую строчку в списке бомбардиров, сейчас уступает первенство Мауро Икарди, но в рамках календарного года равных форварду «Лацио» не нашлось. Ближайшие конкуренты – Икарди и Мертенс, отличились по 27 раз, на счету Игуаина и Джеко по 23 гола, в то время как Чиро настрелял три добрых десятка. 

5 место. Роберт Левандовски – лучший в Германии с 33 голами
Клуб: «Бавария». Национальность: Польша 

Очевидно, что в Германии корону лучшего бомбардира Бундеслиги оспаривали Пьер-Эмерик Обамеянг и Роберт Левандовски. Поляк, проигравший «золотую бутсу» габонцу по итогам предыдущего розыгрыша чемпионата Германии и оставшийся очень недовольный таким исходом, привез конкуренту 5 голов форы по итогам года. Левандовски забил 33 мяча, в то время как Обамеянг – только 28. 

4 место. Эдинсон Кавани – лучший во Франции с 36 голами
Клуб: ПСЖ. Национальность: Уругвай

После отъезда Златана Ибрагимовича главным форвардом Лиги 1, по крайней мере, исходя из статистических свершений, стал Эдинсон Кавани. Уругваец стал лучшим снайпером сезона 2016/2017, наколотил 19 голов в 19 турах нового чемпионата. Мбаппе с Неймаром и Фалькао действуют эффективно, но не настолько результативно. 

3 место. Бас Дост – лучший в Португалии с 38 голами
Клуб: «Спортинг». Национальность: Нидерланды

Очень успешным выдался 2017 год для голландского нападающего лиссабонского «Спортинга». Дост с явным преимуществом выиграл бомбардирский забег сезона 2016/17, превзойдя ближайшего преследователя почти вдвое, а в сумме забил 34 гола, 25 из которых – во второй половине сезона. В нынешнем чемпионате Бас отличился уже 13 раз, и это в сумме дает внушительные 38 голов за год. Кстати, второй бомбардир португальской лиги в уходящем году – бразилец Жонас из «Бенфики», тоже разменял четвертый десяток. На его счету 31 забитый мяч. 

2 место. Харри Кейн – лучший в Англии с 39 голами
Клуб: «Тоттенхэм». Национальность: Англия 

Лучший бомбардир Европы в 2017 году, если считать голы во всех турнирах за клуб и сборную, и, вероятно, главная трансферная цель Флорентина Переса на ближайшее лето. Перед заключительным для «Тоттенхэма» и Кейна матчем года против «Саутгемптона» на счету Кейна было 36 голов – он заранее сравнялся с рекордным показателем Ширера по числу забитых мячей в АПЛ за календарный год, а в игре со «святыми» захватил рекорд в единоличное владение. Хет-трик в ворота «Саутгемптона» позволил установить новое достижение на отметке 39 голов. Столько в рамках одного чемпионата в 2017 году не забивал никто из людей. Кейн – лучший человек.
Ширер, подвинься! Харри Кейн пришёл за рекордом 

1 место. Лионель Месси – лучший в Испании с 40 голами
Клуб: «Барселона». Национальность: Аргентина

Но у Месси, чье земное происхождение ставится под сомнение, в национальном первенстве на один «голасо» больше. Всего Лео в 2017 году отправлял мяч в ворота соперников «Барселоны» и сборной Аргентины 54 раза (у Кейна 56 голов), 40 из них – в рамках Ла Лиги. Четверть сотни мячей неудержимый пешеход мирового футбола забил в весенней стадии предыдущего розыгрыша чемпионата Испании, 15 точных ударов нанес в нынешнем сезоне. 

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BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 16:36
ХалаМадридский мячик стреляет из-за угла...Круглый и бесконечный..в своем сливочном стиле..
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 16:24
А где "лучший игрок всех времён и народов"? Ах, ну да его же Зидан только на игры плей-офф ЛЧ из пыльного мешка достаёт. На год его уже не хватает, хороший был футболист
амурец
амурец ответил Funny_Smailik
сегодня в 15:31
Funny_Smailik:
А ты хочешь чтобы он до пенсии показывал свой лучший уровень? Всем присущ спад в карьере - Тайсон, Емельяненко, Джордан, Шумахер, всему своё время, но их не перестанут уважать :)
но и не говорят, что сейчас лучше их никого нет
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил амурец
сегодня в 15:27
амурец:
и два года подряд 1\4 ЛЧ и никто его там даже не видел
А ты хочешь чтобы он до пенсии показывал свой лучший уровень? Всем присущ спад в карьере - Тайсон, Емельяненко, Джордан, Шумахер, всему своё время, но их не перестанут уважать :)
амурец
амурец ответил Funny_Smailik
сегодня в 15:22
Funny_Smailik:
Два требла за 10 лет, а общее количество ЛЧ - четыре. А внутренний чемпионат выигрывал аж неприличное количество раз, причём в соперничестве с командой, которая и других нагибает, и Лч берёт и где играет "лучший в истории". Другим игрокам такое и не снилось, как раком до Луны :)
и два года подряд 1\4 ЛЧ и никто его там даже не видел
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил амурец
сегодня в 15:07
амурец:
чё то это внеземное происхождение стабильно куда то улетает с земли в плей офф ЛЧ
Два требла за 10 лет, а общее количество ЛЧ - четыре. А внутренний чемпионат выигрывал аж неприличное количество раз, причём в соперничестве с командой, которая и других нагибает, и Лч берёт и где играет "лучший в истории". Другим игрокам такое и не снилось, как раком до Луны :)
добрый тролль
добрый тролль ответил neomessi
сегодня в 14:29
neomessi:
))) ну что могу сказать кроме как послать тебя за хлебом в лес.
Глоры Барселоны когда-то разве что-то умное говорили?
neomessi
neomessi ответил добрый тролль
сегодня в 14:27
))) ну что могу сказать кроме как послать тебя за хлебом в лес.
добрый тролль
добрый тролль ответил neomessi
сегодня в 14:08
neomessi:
ну ты это, позвони ему и спроси)))
Я звонил, трубку не берёт. Типичный барсаглор, сродни волгодону и барселоны-бест.
АлексейНовиков
АлексейНовиков
сегодня в 14:03
"Человеческий мозг как важнейший и прожорливый орган, эволюционная задача которого – минимизировать расходы энергии, автоматически настроен против всего нового и незнакомого. Нормальная первая реакция – отторжение, но еще одна особенность – люди быстро адаптируются. Что сейчас кажется непривычным – через короткое время становится родным."
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1004603

пожалуй оставлю это мнение опубликованное в августе о новом дизайне здесь
амурец
амурец ответил neomessi
сегодня в 13:44
neomessi:
как говориться это уже твои и его проблемы )
да нет мои то какие я не его фанат
neomessi
neomessi ответил амурец
сегодня в 13:29
амурец:
так скоро плей офф ЛЧ инопланетянин уже улетел и мы его не увидим до какого нибудь Селтика или Эйбара
как говориться это уже твои и его проблемы )
амурец
амурец ответил neomessi
сегодня в 13:16
neomessi:
ну ты это, позвони ему и спроси)))
так скоро плей офф ЛЧ инопланетянин уже улетел и мы его не увидим до какого нибудь Селтика или Эйбара
feelgood125
feelgood125
сегодня в 13:10
Верните старый сайт, криворукие!
neomessi
neomessi ответил амурец
сегодня в 13:09
амурец:
чё то это внеземное происхождение стабильно куда то улетает с земли в плей офф ЛЧ
ну ты это, позвони ему и спроси)))
амурец
амурец
сегодня в 12:57
чё то это внеземное происхождение стабильно куда то улетает с земли в плей офф ЛЧ
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