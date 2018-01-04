Чемпионат России по игре в большинстве

Руководитель одного из ведущих клубов РФПЛ просит проверить удаления в матчах «Локомотива». «Соккер.ру» идет дальше – проверяем всех!

Вспомним мудрость о соринке в чужом глазу и бревне в собственном. Чтобы сразу пресечь отвлекающие споры на тему характера удалений, тут одного мнения не будет никогда. Также в российском футболе есть бездоказательные причины сомневаться в мудрости и непредвзятости всех без исключения решений арбитров на уровне болельщиков.

Но если вы думаете, что критиковать других, выделяя себя – особенность строго болельщицкая, то ошибаетесь. Когда расспросите об удалениях конкретных руководителей клубов – от Гинера и Федуна до Галицкого и Миллера, то у всех будет одно мнение. «Мы – самые честные, и нас наказывают чаще всех, посмотрите на конкурентов». Давайте поступим мудрее. Проверим абсолютно всех на тему красных карточек.

Баланс в неравных составах. «Локомотив» выделяется?

На «Соккер.ру» есть удобная таблица для ведения разрешения подобных споров – об игре в большинстве. Обратите внимание на последнюю колонку, которая позволяет увидеть баланс между игрой в большинстве и меньшинстве. Как видите, в этом сезоне «Локомотив» вправду идет без удалений и при этом целых два часа играл с преимуществом по игрокам:

Но у многих не было минут в меньшинстве. Также многие клубы не играли в большинстве ни разу – 9 из 16. А если говорим о балансе минут так и эдак, то выделяется только «Локомотив». Второй в таблице «Арсенал» играл в большинстве 71 минуту, «Зенит» - всего 66. А дальше идет «Анжи», где баланс «+36» и никаких разговоров о «помощи арбитров» быть не может.

Нельзя заявить, что в РФПЛ многие играют в большинстве чаще, чем в равных составах или меньшинстве. Ведь фактически 13 команд из 16 не могли ничего выжать из своего преимущества даже в теории, слишком мало времени. У «Спартака» баланс «+27», 50 в меньшинстве, 77 – в большинстве. «Краснодар» получил одно удаление Каборе в Туле. У ЦСКА в зачет пошли два удаления молодых и горячих, хотя по красным счет 1:2, просто Идову в Перми удалили на 90-й минуте.

Наконец, «Локомотив» целых пять раз видел удаления соперников. Но если говорим об их влиянии на счет, то «Рубин» забил железнодорожникам после удаления. Отыгрался Семин на 91-й минуте, победу красная карточка не принесла. В дикой игре со «Спартаком» удаление Самедова повлияло – факт. Соперник вел 2:0 и уступил 3:4. С ЦСКА после красной карточки был знаменитый эпизод с Вернблумом, а на табло – ничья. В Казани «Локомотиву» косвенно помогло удаление, но с «Тосно» Семин увидел красную на 93-й минуте, влияние нулевое.

Персональные выводы делайте сами. Имеем дело с четырьмя удалениями до голов. Причем спорить можно не о самих красных, а скорее фиксировать, что «Локомотив» заводится после удалений у оппонентов. Взяли две победы и две ничьи в таких случаях. При этом даже ЦСКА – аутсайдер по балансу минут в неравных составах, потерял всего четыре пункта в подобных случаях. Последний в таблице «Ахмат» - шесть, причем все по делу и не строго из-за красных карточек.

Получается, команды РФПЛ больше теряют из-за слабой реализации, как «Спартак» во многих матчах, нежели из-за удалений. Если у коллектива, который чаще других играл в меньшинстве, потеряно всего шесть пунктов, причем по делу, то о чем спорить? Победы в большинстве тоже не говорят о заговоре. «Локомотив» создал моменты и забил голы. А любой, кто видел дерби со «Спартаком» и ЦСКА не будет спорить – подопечные Семина ответили на мячи соперников приличной игрой.

Винить скорее надо тех, кто нарушал правила, а не тех, кто фолы заработал, если они очевидные. Особенно в сезоне, когда «Спартак» больше минут провел в большинстве, чем «Зенит». Кстати, это уже четвертый такой сезон подряд!

Игра команд в большинстве. Кто чемпион за пять лет?

Если суммировать данные за пять сезонов для ведущих команд РФПЛ – «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива», то можно получить непредвзятый цифровой ответ на вопрос:

Количество минут, проведенных в большинстве 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Сумма для клуба Локомотив 252 90 33 87 133 595 Спартак 34 50 72 64 77 297 Зенит 48 36 60 48 66 258 ЦСКА 46 127 54 90 0 317 Краснодар 49 44 90 17 0 200 Сумма по сезонам 429 347 309 306 276 1667

Забавные результаты. «Локомотив» - чемпион, но три года был не первым по минутам в большинстве. А чемпионом в те сезоны дважды оказывался ЦСКА. При этом за счет игры в 2014-м году и в 2017-м общие показатели железнодорожников первые. Дальше идет ЦСКА, потом «Спартак». Лишь затем «Зенит». А пятым пришел «Краснодар», что ожидаемо. Но в прошлом сезоне, например, у ЦСКА больше минут в большинстве, чем у чемпиона «Спартака». А «Краснодар» трижды опережал «Зенит» по минутам после удалений соперников.

Получается, чемпионский «Спартак» не играл в большинстве чаще, чем ЦСКА или «Локомотив». А «Краснодар» получал преимущество в играх чаще «Зенита», поскольку так получилось. А самое смешное - есть сезон, в котором у «Мордовии» больше минут в большинстве, чем у «Спартака», «Зенита» и ЦСКА вместе взятых! Знаете, где оказалась команда из Саранска по итогам того чемпионата? В ФНЛ после шестнадцатого места.

А «Локомотив» был чемпионом по минутам в большинстве пять сезонов назад – тогда финишировали на третьем месте. Но сам ЦСКА в чемпионские годы спокойно мог быть аутсайдером по балансу времени в неравных составах. А когда был чемпионом по удалениям – чисто проиграл «Зениту» борьбу за титул, уступив восемь раз за чемпионат и отстав на семь пунктов.

Игра в большинстве настолько слабо и редко влияет глобально, что тот же клуб из Санкт-Петербурга за последние пять лет ни разу не был лидером по игре в большинстве. А в последнем чемпионском сезоне по балансу находился в минусе. Это не мешает. Никакой системы нет, нет любимчиков и тех, кого постоянно травят. Есть конкретные матчи и удаления. Но влияние слабое, судя по итоговым таблицам.

Насколько сильно игра в большинстве связана с итогами сезона?

«Локомотив» и ЦСКА бывали первыми по игре в большинстве, а чемпионами становились другие. Странно, что не все руководители фаворитов проводили этот анализ и убеждались, что количество удалений зависит от характера конкретных матчей. Еще раз. «Мордовия» - абсолютный рекордсмен последних лет по игре в большинстве за сезон, вылетела, получив такое «преимущество». А лидеры по балансу ни разу не были чемпионами. В прошлом году выиграл «Арсенал» - спаслись от вылета в последнем туре.

А вот по балансу минут в большинстве и меньшинстве за пять лет чемпионом становится именно «Локомотив», что ожидаемо. Благодаря двум сезонам мощным с частой игрой в большинстве. У «Краснодара» вообще жесткий минус – на 212 минут в меньшинстве больше, чем с преимуществом по составам. ЦСКА около нуля – 12 минут со знаком плюс, а «Зенит» и «Спартак» за пять лет получили по целому часу чистого преимущества.

Если пенальти – отдельный подробный разговор, то удаления прямо с результатами всего сезона не связаны. Видите по тому, что ЦСКА и «Зениту» они для чемпионств не были нужны. Такой же факт, как лидерство «Локомотива» и ЦСКА по игре в большинстве (без учета собственных удалений) за пять лет. Оба клуба лидировали по два раза, что роднит их характер игры. Умеют играть резко, соперники не успевают и нарушают правила.

При этом «Локомотив» сейчас идет по графику несокрушимой «Мордовии», собирая свои минуты в большинстве. Получается, многие переоценивают влияние удалений у соперника на длительной дистанции. Когда в команде нет сильных центральных нападающих и защитники «привозят», на результате это сказывается куда сильнее, чем игра в большинстве или меньшинстве, что и доказывают числа.