​Год чемпионства «Локомотива»

«Соккер.ру» не сомневается, что верящих в «Локомотив» стало больше. Но борьба за футбольный титул не единственная задача Семина на новый год.

Стать чемпионами России-2018

Глупо не попытаться, и обидно терять такое солидное лидерство после двух третей пути. Актуальный исторический опыт на стороне «Локомотива», хотя и предупреждает об опасности. За десять последних сезонов считанные разы лидер после 20 матчей не становился чемпионом России. «Рубин» сохранял лидерство, «Зенит», ЦСКА и «Спартак» поступали аналогично.

«Спартак» разок терял лидерство давно, когда пропустил вперед «Зенит». А самый опасный для «Локомотива» пример – их же рывок в 2014-м году. Тогда опережали ЦСКА на девять пунктов, «армейцы» шли на пятом месте, но стали чемпионами. Впрочем, разница между случаями имеется. Сейчас конкурентам мало осечек «Локомотива», им еще и между собой надо воевать так, чтобы один смог уйти в отрыв. Получается, матч против «Спартака» для Семина – чемпионский?

Сохранить Юрия Павловича Семина

Геркус не считает методы Семина современными? Юрию Павловичу на семьдесят первом году жизни настолько интересен футбол, что готов доплатить из своего кармана, чтобы первым заполучить книгу Гвардиолы о работе в «Баварии». Семин или его помощники изучают тренды, и даже если «Локомотив» не всегда идеален тактически, коллектив играет очень грамотно. Стиль есть, поэтому директорам «Локомотива» и Геркусу лучше искать общий язык с Семиным.

Например, найти понимание насчет трансферов зимой – чтобы у тренера-ветерана был повод продолжать начатое. Не забывайте, что человек стареет внешне, но внутреннее ощущение себя меняется не сильно. Семин смотрит на мир иначе, чем двадцать лет назад. Но ему снова очень интересно быть крутым тренером. «Локомотиву» важно этим пользоваться. Если бы Юрий Павлович тренировал спиной к полю, как некоторые старые тренеры – одно дело. Но он в форме, нельзя терять такого наставника. Одна из задач – не рассориться внутри клуба.

Не снижать реализацию моментов

Нельзя запрограммировать везение – хотя влияние случайностей на футбол колоссально, как и на жизнь в целом. Но можно работать над реализацией на тренировках, разбирать ошибки на тактических занятиях, мотивировать команду в раздевалке. Задача «Локомотива» на весну и дальше – остаться собой во всех проявлениях. То есть скорость контратак не должна упасть, как и все цифровые показатели.

«Локомотив» ведь как чемпионский «Челси» Конте. Они прут как танки, собирают даже больше пунктов, чем от них ждут. «Железнодорожники» проигрывали пока только середнякам, при этом по ударам «Локомотив» - девятая команда РФПЛ, ниже «Динамо» и «Ахмата». А по ударам в створ – пятая, но меткость выручает. Коллектив Семина держится по реальным шансам рядом с лидерами, а по голам уже вторые. У «Спартака» было на 99 ударов больше, а разница по мячам всего четыре штуки. Сохранить эффективность – задача «Локомотива» на новый год.

Красиво покинуть ЛЕ и вернуться в ЛЧ

В еврокубках «Локомотиву», в отличие от «Спартака» или «Зенита», можно выступить как угодно. Если при этом будут успешно играть в чемпионате и сохранят за собой прямую путевку в Лигу чемпионов, которую теперь дает первое и второе места. Но парадокс в том, что стартовать в плей-офф Лиги Европы против «Ниццы» надо до матча против «Спартака», то есть на «орлах» будут разминаться.

Но даже в случае вылета «Локомотив» сохранит возможность подарить Семину осень Лиги чемпионов. И там тоже надо выступать успешно, летом проводить трансферную кампанию так, чтобы вернуться во времена, когда «железнодорожники» рубились в Лиге чемпионов и делали это ярко. Никто не котирует москвичей так высоко, как фаворитов ЛЕ, но пока есть шансы – надо сражаться. А это «Локомотив» умеет.

Не раздать ключевых игроков

Как и предыдущая, эта задача относится к списку на вторую половину года. Хотя еще зимой можно при желании потерять кого-то, поскольку охотников за головами вокруг много. Алексей и Антон Миранчуки точно будут интересны «Спартаку» - Попов и Джано не оставляют в этом сезоне того же впечатления, что близнецы из команды Семина. Также очевидно, что Фарфан после чемпионата мира может подумать о заработках в теплых краях.

А вот что точно не входит в планы «Локомотива», так это продажа одного из защитников. Не хочется зимой потерять Кверквелию – на грузинского оборонца обратили внимание в АПЛ, или Пейчиновича – тут пришли из Франции. С другой стороны, у Семина состав такой, что ребята скорее останутся вместе и помечтают весной о Лиге чемпионов, чем разбегутся. Если бы Алексей Миранчук хотел, то перешел бы в «Спартак» летом. Если бы Игорь Денисов очень захотел – оказался бы в «Зените» еще раз. Но остались, и верность себя оправдала.

Улучшить игру в опорной зоне

Казалось бы, есть Денисов – нет проблем? Почти, ведь Игорь не может сыграть за двоих. А в центре поля у Семина всегда минимум два центральных хавбека. Причем не всегда именно на Игоря сбрасывают черновую работу, и не каждый раз он с ней успешно справляется. Конечно, тут показательнее проколы ветерана в одном из матчей Лиги Европы, в чемпионате был аккуратнее, но беда не в Денисове. Надо как-то закрыть очевидные минусы Тарасова, а сделать это непросто.

Значит, растет вес Фернандеша в прессинге, важно правильно использовать Миранчуков в отборе. Что надо четко понимать о «Локомотиве» - они немного перебрали очков, то есть минусы не вскрыли. По ожидаемым очкам у них должно быть 35-36 пунктов, а есть 45, реализовали полученное преимущество. А вот «Зенит» и «Спартак» скорее выступили так, как сыграли, даже чуть недобрали. Проще говоря, Семин в меру везучий, а вот конкуренты создали моменты, но не реализовали их. «Локомотиву» важно сохранить баланс, а без мощной опорной зоны этого не сделать.

Работать с болельщиками клуба

Обидно, что по средней посещаемости домашних матчей «Локомотив» - лишь седьмая команда сезона. Идут ниже «Арсенала», ЦСКА и «Ахмата». Ниже команд, которые позади в таблице и не располагают армиями фанатов, как у «Спартака» и «Зенита». Почему в Москве нельзя собрать 15 500 фанатов «Локомотива», у которых есть время и средства для посещения домашних матчей лидера РФПЛ?

Можно и нужно, а 15 500 людей на каждой игре – всего 57 % от вместимости клубной арены, позволят выйти на пятое место, опередив ЦСКА. Конечно, матчи лидеров РФПЛ должны собирать и 90 % от вместимости арены – в случае «железнодорожников» это 24 500 зрителей в среднем. Этот показатель будет чуть выше, чем сейчас у «Краснодара», где стадион на 34 тысячи. Но если Семин в 2018 просто увеличит аудиторию концертов – будет замечательно. И сделать это, реализовав самую первую задачу, намного проще.