Работа на качество. Задачи «Краснодара» на 2018

Каким получится год для нового первого клуба Краснодара? «Соккер.ру» рассуждает о задачах команды, которая в таблице рядом с «Зенитом» и «Спартаком».
Найти сильного тренера-тактика
Шалимов остается, история рассудит. Но необязательно менять тренера, если владелец клуба считает, что ставка на одного человека важнее успехов «Краснодара». Или если не видит ему адекватной замены – вот эта версия куда серьезнее слепой привязанности. Но вы ведь помните, зачем Аленичев и Федун изначально пригласили Карреру в «Спартак»?
Чтобы Массимо был помощником главного, работал с обороной. Иронично звучит, учитывая некоторые выездные матчи спартаковцев. Но на игру команды новый тренер, как видите, повлиял. У «Краснодара» тоже есть потребность в тренере в штаб Шалимова. Даже на роль аналитика, ведь дальше будем говорить о проблемах «быков», а они в основном все в плоскости тактики. Слабая сторона наставника «Краснодара».
Успешно расстаться со Смоловым
Выгодно и своевременно. Если Федор обозначил на встрече с Галицким, что принял окончательное решение – за «Краснодар» играть больше не желает, то работника надо отпускать, ведь предложить ему нечего. Даже победу в Кубке России в качестве аргумента не подсунуть, а в деньгах Смолов не нуждается. Ведь получит их от «Зенита», если захочет.
Получается, важно отдать Федора в клуб, который не помешает «Краснодару» в таблице – проще говоря, иностранный. И сделать это с максимальной финансовой выгодой для команды, ведь нападающий заметно вырос в цене за год. Кроме того, если расставаться со Смоловым зимой (а другой вариант может закончиться тем, что Федор сыграет слабую весну за «быков», потеряв мотивацию), то параллельно надо купить нападающего в основу.
Делать грамотные приобретения
Пока у «быков» нет репутации, поэтому опытный Глеб считает, что «Вест Хэм» сильнее. А так «Краснодар» невероятно везучий клуб, поскольку их менеджеры совершают немало ошибок. Но при этом команда играет в лучшие дни достойно. Муслин, Кононов и Шалимов – странные тренеры, не похожи они на живых легенд молодого клуба, не взяли первый трофей.
При этом «Краснодар» выходил в еврокубки, занял место в РФПЛ, о котором многие клубы могут только мечтать. При этом не сказать, что грамотно набирают новичков. «Быки» вполне могут подписать Жиркова – и необязательно Юрию еще интересен футбол. Уже взяли Шишкина, подписывали странных легионеров. Покупать грамотнее – задача «Краснодара».
Научиться побеждать конкурентов
Выезд в Санкт-Петербург, в Москву к ЦСКА, домашняя игра с «Локомотивом» - три матча, в которых Шалимов должен отыграться за первый круг. Ведь «Зениту» он проиграл за тайм, а потом его ребята не сумели заставить Лунева ошибаться. Ганчаренко повезло – он тоже забил первым в Краснодаре и отбился после этого.
А «Локомотив» дома технично вынес южного соперника. Добавьте два поражения от «Спартака» - с общим счетом 6:1 и болезненным домашним поражением, и получите важную задачу на новый год. Перестать проигрывать соседям в таблице так явно и часто. Пора не просто набирать очки, а побеждать. Пока же Шалимов не знает, с какой стороны подойти, чтобы «Зенит» и «Спартак» проиграли.
Исправить стандарты и реализацию
В центре обороны Гранквист и Мартынович – царские показатели по выигранным единоборствам, но «Краснодар» бездарно играет у своих ворот при стандартных положениях. Понятно, что это вопрос тренерский, как и поражения в матчах с прямыми конкурентами. Но с таким можно работать, хватает сборов, чтобы на десять матчей изменить систему игру в защите до неузнаваемости.
Не пропускать после штрафных и угловых – большой козырь с такой группой атаки и при нынешней плотности в таблице со второго места до пятого. Шалимов может сколько угодно раз унижать своих подопечных, называя их средними, но «Краснодар» даже сейчас – вторая команда по количеству ударов по чужим воротам, точным выстрелам и голам. Но лишь четвертая по ожидаемым голам, то есть качество моментов так себе, как и реализация. Стандарты и меткость – задачи на 2018.
Вернуться в европейские кубки
На красавце-стадионе, собирая больше зрителей на матч с «Црвеной Звездой», чем ЦСКА собрал на дерби со «Спартаком», «быки» должны показывать международные концерты. «Краснодару» надо или цепляться за Лигу чемпионов – что сделать будет сложно, хотя стартовые позиции такие же, как у всех конкурентов, кроме «Локомотива», или думать о Лиге Европы.
Значит, в любом случае – место в пятерке должно быть задачей. Она очевидная, но ее решить можно, только если в каждом поединке думать о победе, а не как осенью. Календарь у «Краснодара» трудный, хотя если начать с серии побед, то позже может сказаться разница в свежести. «Быки» не будут играть в плей-офф Лиги Европы в феврале, в отличие от прямых конкурентов. Значит, можно побороться даже за Лигу чемпионов. А что мешает, если у ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» такой же осенний багаж?
Продолжать работу с фанатами
Бить не стоит, глушить их реакцию на Шалимова или игру команды – тоже. Причем лучше не бить, не глушить, чем сделать это, а потом извиняться. Задачей на 2018 год остается сохранение феноменального интереса города Краснодар к одноименному клубу, хотя этот интерес идет вразрез с результатами. «Краснодар» должен пользоваться тем, что он стал модным в городе.
А по стране за год ничего не решить, тут нужны трофеи. У подножья пирамиды фанатов на плечах всех держат первые толпы глорихантеров. Так было у «Милана», «Барселоны» или МЮ. «Краснодар» не выдумает велосипед, и пока они без кубков и громких побед, выйти за рамки города не получится. А это нужно делать, чтобы строить серьезный европейский клуб. Многое сделано, но планов не меньше. Первая команда может и должна играть успешнее, ведь десятки тысяч зрителей заслуживают смотреть на победный футбол.
"Краснодар" только быстрее станет двигаться вперед.
При условии, что этому движению не помешает Шалимов.
"Краснодар" только быстрее станет двигаться вперед.
При условии, что этому движению не помешает Шалимов.
...интересно наблюдать за его становлением...
...интересно наблюдать за его становлением...