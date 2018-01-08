Работа на качество. Задачи «Краснодара» на 2018

Каким получится год для нового первого клуба Краснодара? «Соккер.ру» рассуждает о задачах команды, которая в таблице рядом с «Зенитом» и «Спартаком».

Найти сильного тренера-тактика

Шалимов остается, история рассудит. Но необязательно менять тренера, если владелец клуба считает, что ставка на одного человека важнее успехов «Краснодара». Или если не видит ему адекватной замены – вот эта версия куда серьезнее слепой привязанности. Но вы ведь помните, зачем Аленичев и Федун изначально пригласили Карреру в «Спартак»?

Чтобы Массимо был помощником главного, работал с обороной. Иронично звучит, учитывая некоторые выездные матчи спартаковцев. Но на игру команды новый тренер, как видите, повлиял. У «Краснодара» тоже есть потребность в тренере в штаб Шалимова. Даже на роль аналитика, ведь дальше будем говорить о проблемах «быков», а они в основном все в плоскости тактики. Слабая сторона наставника «Краснодара».

Успешно расстаться со Смоловым

Выгодно и своевременно. Если Федор обозначил на встрече с Галицким, что принял окончательное решение – за «Краснодар» играть больше не желает, то работника надо отпускать, ведь предложить ему нечего. Даже победу в Кубке России в качестве аргумента не подсунуть, а в деньгах Смолов не нуждается. Ведь получит их от «Зенита», если захочет.

Получается, важно отдать Федора в клуб, который не помешает «Краснодару» в таблице – проще говоря, иностранный. И сделать это с максимальной финансовой выгодой для команды, ведь нападающий заметно вырос в цене за год. Кроме того, если расставаться со Смоловым зимой (а другой вариант может закончиться тем, что Федор сыграет слабую весну за «быков», потеряв мотивацию), то параллельно надо купить нападающего в основу.

Делать грамотные приобретения

Пока у «быков» нет репутации, поэтому опытный Глеб считает, что «Вест Хэм» сильнее. А так «Краснодар» невероятно везучий клуб, поскольку их менеджеры совершают немало ошибок. Но при этом команда играет в лучшие дни достойно. Муслин, Кононов и Шалимов – странные тренеры, не похожи они на живых легенд молодого клуба, не взяли первый трофей.

При этом «Краснодар» выходил в еврокубки, занял место в РФПЛ, о котором многие клубы могут только мечтать. При этом не сказать, что грамотно набирают новичков. «Быки» вполне могут подписать Жиркова – и необязательно Юрию еще интересен футбол. Уже взяли Шишкина, подписывали странных легионеров. Покупать грамотнее – задача «Краснодара».

Научиться побеждать конкурентов

Выезд в Санкт-Петербург, в Москву к ЦСКА, домашняя игра с «Локомотивом» - три матча, в которых Шалимов должен отыграться за первый круг. Ведь «Зениту» он проиграл за тайм, а потом его ребята не сумели заставить Лунева ошибаться. Ганчаренко повезло – он тоже забил первым в Краснодаре и отбился после этого.

А «Локомотив» дома технично вынес южного соперника. Добавьте два поражения от «Спартака» - с общим счетом 6:1 и болезненным домашним поражением, и получите важную задачу на новый год. Перестать проигрывать соседям в таблице так явно и часто. Пора не просто набирать очки, а побеждать. Пока же Шалимов не знает, с какой стороны подойти, чтобы «Зенит» и «Спартак» проиграли.

Исправить стандарты и реализацию

В центре обороны Гранквист и Мартынович – царские показатели по выигранным единоборствам, но «Краснодар» бездарно играет у своих ворот при стандартных положениях. Понятно, что это вопрос тренерский, как и поражения в матчах с прямыми конкурентами. Но с таким можно работать, хватает сборов, чтобы на десять матчей изменить систему игру в защите до неузнаваемости.

Не пропускать после штрафных и угловых – большой козырь с такой группой атаки и при нынешней плотности в таблице со второго места до пятого. Шалимов может сколько угодно раз унижать своих подопечных, называя их средними, но «Краснодар» даже сейчас – вторая команда по количеству ударов по чужим воротам, точным выстрелам и голам. Но лишь четвертая по ожидаемым голам, то есть качество моментов так себе, как и реализация. Стандарты и меткость – задачи на 2018.

Вернуться в европейские кубки

На красавце-стадионе, собирая больше зрителей на матч с «Црвеной Звездой», чем ЦСКА собрал на дерби со «Спартаком», «быки» должны показывать международные концерты. «Краснодару» надо или цепляться за Лигу чемпионов – что сделать будет сложно, хотя стартовые позиции такие же, как у всех конкурентов, кроме «Локомотива», или думать о Лиге Европы.

Значит, в любом случае – место в пятерке должно быть задачей. Она очевидная, но ее решить можно, только если в каждом поединке думать о победе, а не как осенью. Календарь у «Краснодара» трудный, хотя если начать с серии побед, то позже может сказаться разница в свежести. «Быки» не будут играть в плей-офф Лиги Европы в феврале, в отличие от прямых конкурентов. Значит, можно побороться даже за Лигу чемпионов. А что мешает, если у ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» такой же осенний багаж?

Продолжать работу с фанатами

Бить не стоит, глушить их реакцию на Шалимова или игру команды – тоже. Причем лучше не бить, не глушить, чем сделать это, а потом извиняться. Задачей на 2018 год остается сохранение феноменального интереса города Краснодар к одноименному клубу, хотя этот интерес идет вразрез с результатами. «Краснодар» должен пользоваться тем, что он стал модным в городе.

А по стране за год ничего не решить, тут нужны трофеи. У подножья пирамиды фанатов на плечах всех держат первые толпы глорихантеров. Так было у «Милана», «Барселоны» или МЮ. «Краснодар» не выдумает велосипед, и пока они без кубков и громких побед, выйти за рамки города не получится. А это нужно делать, чтобы строить серьезный европейский клуб. Многое сделано, но планов не меньше. Первая команда может и должна играть успешнее, ведь десятки тысяч зрителей заслуживают смотреть на победный футбол.